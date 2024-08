Mallorca obviňuje turisty z bytové krize. Vlastní bydlení je pro mnohé jen sen

Na silný turistický zájem o Mallorku doplácí třeba Karla Andradeová. Šestatřicetiletá učitelka létá každý den z ostrova na nedalekou Ibizu a zpět. Jedná se o více než 40 letů za měsíc, za které zaplatí 600 až 800 eur (asi 15 200 až 20 400 korun). Její čistý měsíční příjem vychází na méně než 2 000 eur, což je v přepočtu zhruba 51 tisíc korun, píše server Der Standard.

„Ceny nemovitostí na Mallorce jsou naštěstí stále levnější než pronájem bytu na Ibize. Tam v podstatě není možné najít žádný byt nebo apartmán, za který bych zaplatila méně než 1 200 eur za měsíc (cca 30 500 korun). Navíc za tyto ceny se dají byty na Ibize sehnat jen od října do května, a tedy mimo turistickou sezónu,“ komentuje pro server Der Standard španělská pedagožka.

Andradeová i proto žije na Mallorce se svými dvěma malými dětmi a manželem, který se živí jako prodavač. Bydlí zde už léta, a to mimo jiné proto, že si pár zde před lety koupil díky hypotečnímu úvěru vlastní bytovou jednotku. Nemovitost budou muset splácet ještě dalších 25 let. Zároveň ale uznávají, že ji koupili za ještě přijatelnou cenu. Kvůli masovému turismu se totiž ceny bytů na Mallorce v posledních letech dramaticky zvýšily.

Loni na Mallorku dorazilo 17 milionů lidí

Jiní místní na Mallorce takové štěstí nemají. Vlastní střechu nad hlavou si jednoduše nemohou dovolit. Tlak na Mallorku navíc každým rokem roste. Jen loni tam dorazilo 17 milionů návštěvníků. V případě 1,2 milionu obyvatel to znamená, že na jednoho obyvatele ostrova připadá zhruba 16 zahraničních cestovatelů. Byty, které na tomto španělském ostrově byly kdysi poměrně levně k mání, dnes poptávají hlavně turisté, kteří si je mohou dovolit.

„Mladí tu čím dál více dlouho žijí s rodiči. Týká se to i čtyřicátníků, kteří se po zdražování nájemného z posledních let vrací zpět, a to včetně celých párů,“ říká místní obyvatel Javier Barbero s tím, že on sám má oproti jiným štěstí. Jeho bytná totiž stále požaduje poměrně solidní nájemné. Jinak se ale podle něj na Mallorce děje sociální katastrofa, která mnohým mění životní plány.

Měsíční nájem za jednopokojový byt na Mallorce aktuálně v průměru stojí 700 eur (zhruba 17 800 korun). Za dvoupokojovou jednotku je to zhruba dvojnásobek. Místní říkají, že ceny jsou zhruba dvakrát vyšší než před vypuknutím koronavirové pandemie.

Peníze na nájem chybí i policistům

S placením nájmů proto mají čím dál větší potíže pracovníci v hotelnictví, gastronomii, ale i policisté nebo úředníci. Politici na Mallorce si to samozřejmě uvědomují, a i proto přišli loni se změnou ústavy, která místním zajišťuje právo na důstojné bydlení. V praxi se díky tomu může nájemné zvyšovat jen velmi omezeně.

Někteří místní by rádi, aby možnost ke koupi bytu měli pouze místní. Španělští konzervativní politici se ale zdráhají takový zásah do nemovitostnímu trhu udělat.

Masová turistika však místní trápí. I proto se řada lidí začíná stěhovat jinam, což negativně dopadá na fungování ostrova. Až dvacet procent pracovních míst ve státní správě není momentálně obsazeno. „Ostrovy se zvrhly v zábavní park. Státu a jeho správě hrozí úplné selhání. Bojujeme s nedostatkem personálu,“ komentuje situaci místní obyvatel Miguel Angel Romero.

Obrovský zájem turistů o Mallorku potvrzují data platforem Booking či Airbnb. Jedním z nejoblíbenějších regionů na světě pro krátkodobé ubytování se za rok 2023 totiž stálo právě Španělsko, ukazují čerstvá data.