„Turisty, o které máme zájem, odháníme pryč. Necítí se tu být vítáni a proto si vybírají jiné destinace,“ cituje britský portál Mailonine slova Miguela Pérez-Marsáa, předsedy Baleárské asociace pro volný čas a zábavu, která sdružuje podniky v oblasti nočního života na Mallorce.

Před následky protestů varuje také prezident asociace restaurací na Mallorce Juanmi Ferrer. Uvedl, že jejich sdělení odstrašují návštěvníky. Podle místních médií je situace dokonce tak vážná, že někteří manažeři dali personálu uprostřed července volno.

Pokles cítí i dopravci

Poklesy návštěvníků hlásí kromě barů, restaurací a klubů také průvodci, organizátoři výletů, autobusové společnosti i provozovatelé taxi služeb. „Nejvíce rozčarovaní jsou britští turisté – mění kvůli tomu svou dovolenkovou destinaci,“ uvedl prezident místní taxi asociace Biel Moragues.

Podle prezidenta asociace průvodců na Baleárských ostrovech Pedra Olivera prodeje výletů na Mallorce poklesly v letošním létě o dvacet procent. Mezi nejvíce zasažené oblast podle něj patří Valldemossa, Palma a Port de Sóller. Od španělského ostrova se podle něj kromě Britů odvracejí také Němci a Italové.

„Pokud se o vás šíří negativní zprávy, které mají ohlas v zahraničí, turisté si při výběru dovolené raději zvolí jinou destinaci,“ vysvětlil Pedro Oliver. „Vysíláme signál, že o turisty nestojíme a že je tady všude přelidněno,“ doplnil.

Úbytku si všímají i místní

Podle některých místních obyvatel je situace jiná než dříve. „V této oblasti bývalo mnoho britských barů a hospod a pořádaly se zde kvízové a taneční soutěže,“ uvedla pro Mail Online šestašedesátiletá Lesley Johnsonová z Leicesteru, která na Mallorce žije více než třicet let. „Když jste tudy šli v 19 hodin večer, nedalo se projít, bylo to plné turistů. Teď je to tu úplně mrtvé. Mnoho Němců i Britů zůstalo doma,“ doplnila.

Španělé v posledních letech uspořádali několik velkých protestů kvůli nadměrnému turismu v Barceloně, Madridu, na Mallorce i v dalších populárních letoviscích.

Do ulic vyšli i letos, kdy demonstrace doprovázela hesla jako „Mallorca není na prodej“ nebo „Turisté, jděte domů“. Místní obyvatelé si stěžují především na růst cen nájmů a nemovitostí, který způsobuje masivní rozmach krátkodobých pronájmů přes platformy typu Airbnb. Kritika se ale týká i přetížené infrastruktury, zahlcení veřejného prostoru, dopravních zácp či rostoucího hluku, uzavírá britský web.