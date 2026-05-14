Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Písek mizí rychleji, než vzniká. Jeho těžba ohrožuje ostrovy i celé ekosystémy

Autor:
  18:30
Písek je nejvíce těženým pevným materiálem na světě. Jeho spotřeba kvůli stavbám, průmyslu a rozšiřování měst však převyšuje jeho přirozenou obnovu. Následky dopadají především na pobřeží, mořské ekosystémy i celé komunity závislé na rybolovu. Upozornila na to nová zpráva OSN.
Plavidlo těžící písek z mořského dna (26. listopadu 2021)

Plavidlo těžící písek z mořského dna (26. listopadu 2021) | foto: Profimedia.cz

Plavidlo těžící písek z mořského dna (29. ledna 2022)
Písečné pobřeží Rudého moře (3. července 2023)
Těžba písku na pláži v anglickém Cornwallu (3. července 2015)
Těžba písku na pláži v anglickém Cornwallu (3. července 2015)
5 fotografií

Na Maledivách má písek sloužit jako záchrana před přelidněním a stoupajícím mořem. Právě tam se ale ukazuje, jak rozporuplná může být snaha získat novou pevninu tím, že se jinde nenávratně poškodí mořské dno, upozornil britský list The Guardian.

Hlavní město Malé patří k nejhustěji osídleným místům planety. Prostor pro život se tam zmenšuje nejen kvůli rostoucímu počtu obyvatel, ale také kvůli klimatické krizi. Více než 80 procent území Malediv leží méně než metr nad hladinou moře, a země proto hledá způsoby, jak ostrovy uměle zvětšovat a chránit před zaplavením.

Ani ropa, ani uhlí, ani plyn. Nejvíc se na planetě těží písek

Jedním z nejvýraznějších projektů je vytvoření umělého ostrova Gulhifalhu nedaleko Malé. Maledivská vláda si v roce 2019 objednala u nizozemské společnosti zasypání laguny, které mělo vytvořit 192 hektarů nové půdy. K tomu bylo potřeba vytěžit 24,5 milionu metrů krychlových písku z plochy 13,75 kilometru čtverečního v severní části atolu Malé.

Nejžádanější materiál světa

Jenže ekologické posouzení později uvedlo, že škody budou nevratné. Podle zprávy Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) projekt zničil zhruba 200 hektarů korálových útesů a lagun (rozloha odpovídající zhruba 50 Václavským náměstím), včetně částí chráněných mořských oblastí. Ztráta těchto stanovišť ohrožuje ryby, želvy, ptáky, kraby i další druhy, na nichž závisejí místní ekosystémy, rybolov a cestovní ruch.

OSN upozorňuje, že problém není omezený na Maledivy. Svět ročně spotřebuje asi 50 miliard tun písku a poptávka dál roste. Materiál se používá při výrobě betonu, při stavbě domů, silnic, hrází i základů budov. Je ale také součástí výroby skla, solárních panelů nebo křemíkových čipů.

Vysají ho i s organismy. Těžba písku ničí oceány, někde se život už neobnoví

Zároveň má písek zásadní hodnotu tam, kde zůstává v přírodě. Pomáhá stabilizovat řeky, chránit pobřeží, filtrovat vodu a bránit zasolování pobřežních podzemních zdrojů. „Písek je naší první obrannou linií proti stoupající hladině moře, přílivovým vlnám a zasolování pobřežních vodonosných vrstev – to vše jsou rizika, která se v důsledku klimatických změn ještě zhoršují,“ vysvětlil Pascal Peduzzi z ženevské Globální databáze informací o zdrojích.

OSN volá po přísnějších pravidlech

Podobné konflikty mezi výstavbou a přírodou se objevují i jinde. Na Filipínách těžba 155 milionů metrů krychlových písku pro letištní projekt v Manilské zátoce poškodila živobytí rybářských komunit. Po zásahu do mořského dna se ryby do oblasti nevrátily. V indonéském Jižním Sulawesi zase těžba 22 milionů metrů krychlových písku pro městský rozvoj zasáhla bohatá loviště a podle zprávy připravila místní rybáře o většinu příjmů.

UNEP proto vyzývá ke změně pravidel. Státy a investoři by podle zprávy měli lépe mapovat ekologicky cenná území, důsledněji sledovat dopady těžby a transparentněji rozhodovat o tom, kde je možné písek získávat a kde musí zůstat nedotčený.

Světu dochází písek. Ve stavbách ho mizí tuny, pouštní je nevhodný

Maledivy přitom stojí před mimořádně těžkou volbou. Bez rozšiřování a zvyšování ostrovů jim hrozí, že je postupně pohltí oceán. Pokud ale budou novou pevninu vytvářet za cenu ničení útesů a lagun, mohou přijít o přirozenou ochranu i zdroje obživy. U Gulhifalhu navíc technická analýza územního plánu varovala, že při očekávané hustotě obyvatel může nově vzniklá čtvrť směřovat k „městské katastrofě“.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Unikátní vlakotramvaj LENKA dorazila na trať Kopidlnka. Má za sebou první úsek bez pomoci

Zbrusu nová vlakotramvaj od společnosti AŽD Praha urazila cestu z Brna až na...

Projekt, který mnozí považovali za aprílový žert, nabírá reálné obrysy. Technologická společnost AŽD dokončila přesun svého unikátního vozidla LENKA (Lehké Elektrické Nabíjecí Kolejové vozidlo AŽD)...

14. května 2026  18:52

Písek mizí rychleji, než vzniká. Jeho těžba ohrožuje ostrovy i celé ekosystémy

Plavidlo těžící písek z mořského dna (26. listopadu 2021)

Písek je nejvíce těženým pevným materiálem na světě. Jeho spotřeba kvůli stavbám, průmyslu a rozšiřování měst však převyšuje jeho přirozenou obnovu. Následky dopadají především na pobřeží, mořské...

14. května 2026  18:30

Výrobci čipů ve střehu. Blokáda Hormuzu ohrožuje dodávky klíčových surovin

Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)

Uzavření Hormuzského průlivu doléhá i na polovodičový průmysl. Asijští výrobci čipů čelí riziku narušení dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG), helia a dalších klíčových surovin potřebných pro...

14. května 2026  16:29

Analytici vítají obnovení dluhopisů pro občany, popsali výhody proti spoření

Ministryně financí Alena Schillerová představuje dárkové certifikáty...

Jako dobrý krok vidí analytici obnovení státních dluhopisů pro občany. Podle nich mohou tyto dluhopisy být konkurencí pro některé investiční produkty, zejména pro spořicí účty, a to díky nízké míře...

14. května 2026  15:58

Superdávka je odložená. Co to znamená pro lidi, kteří o ni požádali?

Spuštění žádostí o dávku státní sociální pomoci, tzv. superdávku, na úřadě...

Superdávka, která nahrazuje příspěvky na děti, bydlení a některé další, se z původního květnového termínu odložila o další měsíce. Co to znamená pro lidi, kteří na ni nebo na některý z minulých...

28. února 2026,  aktualizováno  14. 5. 15:41

Nízkonákladová aerolinka krachla kvůli drahé ropě, konkurence ji nahrazuje opatrně

Jedna z nejznámějších nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines ukončila...

Konec Spirit Airlines, jedné z nejvýraznějších amerických nízkonákladových aerolinek, uvolnil konkurentům prostor ke zdražení a převzetí části tras. Problémy levného létání tím však nezmizely....

14. května 2026  15:10

Česká APS Holding získala důvěru evropské banky. Má posílit finanční stabilitu Evropy

Nové limity. Ukazatel LTV, tedy poměr úvěru a zastavené nemovitosti, se od...

Česká firma s českým vlastníkem slaví úspěch. Pražská skupina APS Holding, která se specializuje na správu problémových aktiv, spojila síly s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) a společně...

14. května 2026  15:04

Boeing musí rodině oběti letecké nehody zaplatit odškodné přes miliardu korun

V Etiopii se krátce po startu z hlavního města Addis Abeby zřítilo letadlo se...

Letecká společnost Boeing bude muset vyplatit odškodné ve výši 49,5 milionu dolarů příbuzným 24leté Američanky, která zahynula při havárii letadla Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines v...

14. května 2026  14:14

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

14. května 2026  12:30,  aktualizováno  13:39

Válka s Íránem sužuje Malawi. Farmářům dochází hnojiva, hrozí hladová sezona

Bez dostatku hnojiv hrozí v Malawi katastrofální neúroda a hlad. (14. května...

Uzavření Hormuzského průlivu kvůli válce s Íránem otřásá světovým trhem s palivy i hnojivy. Nejtvrději dopadá na chudé země závislé na dovozu, zejména východoafrickou republiku Malawi, kde malí...

14. května 2026  12:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čínská automobilka vyjednává s Volkswagenem o koupi továrny v Evropě

Návštěvníci si prohlížejí stánky Xpeng během Auto China 2026 v Pekingu. (24....

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng vyjednává s Volkswagenem a s dalšími automobilkami o koupi továrny v Evropě. Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume už dříve řekl, že by společnost mohla uvést...

14. května 2026  11:08

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

14. května 2026  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.