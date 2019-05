Jedny peníze. Malajsie navrhuje společnou obchodní měnu pro východní Asii

20:00 , aktualizováno 20:00

Současné obchodování na Dálném východě je nepřehledné a s hodnotou měn manipulují cizí státy. Takový je názor premiéra Malajsie Mahathira Mohamada. Podle něj by to mohla změnit společná obchodní měna, kterou by používaly všechny tamní státy. Její podobu načrtl ve čtvrtek.