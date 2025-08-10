Stárnou stromy i farmáři. Budoucnost produkce palmového oleje je nejistá

Stárnoucí stromy na plantáži pětaosmdesátiletého malajského farmáře Suratmena Mosmana nesou méně plodů, ale on jejich obměnu stále odkládá.
Nechce čekat tři až pět let, než nové stromy začnou přinášet úrodu, a ještě další roky, než dosáhnou vrcholné produkce. Vládní dotace na podporu opětovné výsadby nejsou podle jeho slov tak vysoké jako dříve a on potřebuje uživit svou rodinu.
Drobní zemědělci, jako je Suratmen Mosman, hrají důležitou roli v dodavatelském řetězci. V Malajsii i Indonésii tito zemědělci obhospodařují 40 procent plantáží. Experti upozorňují, že plantáže v Malajsii i Indonésii jsou ve špatném stavu.
Stromy za vrcholem produkce
Dorab Mistry, ředitel indické firmy Godrej International a expert na trh s palmovým olejem, který v oboru působí více než 40 let, a Mavath R. Chandran, bývalý předseda asociace Malaysian Palm Oil Association, odhadují, že více než polovina stromů na malajských malých farmách je dávno za vrcholem produkce.
Tento odhad je výrazně vyšší než údaje malajsijské vlády, podle které je mimo vrcholovou fázi výnosnosti 37 procent plantáží drobných zemědělců.
„Zásoby palmového oleje se zmenšují,“ uvedl pro agenturu Reuters Dorab Mistry, který svůj odhad opírá o návštěvy plantáží, analýzu dat a komunikaci s producenty, obchodníky a dalšími klíčovými hráči v průmyslu. „To není jen problém v Malajsii, ale i v Indonésii. I když je indonéský průmysl mladší, v příštích pěti letech se setká se stejnými problémy,“ doplnil.
Podle vládních údajů, na které odkázala agentura Reuters, bylo v Indonésii k říjnu loňského roku splněno pouze deset procent vládního cíle z roku 2016, kterým bylo do roku 2025 znovu osázet 2,5 milionu hektarů. V důsledku toho je více než třetina olejných palem mezi drobnými zemědělci i průmyslovými plantážemi buď v nejproduktivnějším období, nebo již za ním.
Malajsijská rada pro palmový olej ovšem nesouhlasí s tím, že více než 50 procent palem drobných pěstitelů je za hranicí vrcholu výnosnosti. „Podle údajů vládní agentury Malaysian Palm Oil Board z roku 2024 je pouze 36,2 procenta palem olejných drobných zemědělců starších 18 let a mnoho drobných zemědělců již s vládní podporou začalo s opětovnou výsadbou,“ uvedla rada.
Doplnila také, že vláda nabízí pro drobné zemědělce dotace i půjčky, aby se snížily jejich náklady na opětovnou výsadbu. „Vláda si váží příspěvků drobných zemědělců a nadále zdokonaluje podpůrné programy na základě průběžné zpětné vazby, aby zajistila dlouhodobou udržitelnost a inkluzivitu,“ zmínila.
Poptávka po palmovém oleji poroste
Malajsie a Indonésie jsou klíčovými hráči na globálním trhu s palmovým olejem, přičemž společně tvoří přibližně 85 procent celkové produkce surového palmového oleje na světě. Indonésie navíc stále více využívá palmový olej na výrobu bionafty, což zvyšuje tlak na dostupné zásoby oleje a zároveň zvyšuje poptávku po této surovině.
„Projekce odvětví naznačují, že globální poptávka do roku 2050 vzroste o 50 milionů tun, což vyžaduje minimální roční růst nabídky o dvě procenta,“ uvedl Chandran. Podle jeho odhadů produkce kvůli stárnoucím stromům i pomalého tempa výstavby v Malajsii i Indonésii poroste pouze o 1,5 procenta ročně. „Bude existovat rostoucí napětí mezi rostoucí globální poptávkou a výzvou udržitelného rozšiřování produkce,“ doplnil.
Z rozhovorů, které provedla agentura Reuters s jedenácti drobnými farmáři, vyplývá, že většina z nich se zdráhá znovu sázet. „Nepřesazoval jsem své stromy, protože nemám žádné jiné zdroje příjmů,“ uvedl malajsijský farmář Suratmen. „Moje úsilí o opětovnou výsadbu se omezuje na nahrazování padlých stromů nebo sázení nových mezi stávající stromy,“ doplnil.
Agentura Reuters také upozornila, že drobní farmáři stárnou. Mnozí z nich mají děti, které se přestěhovaly do měst a v rodinné farmářské tradici nechtějí pokračovat.
„Musíte zvážit náklady na plantáž, práci spojenou s opětovnou výsadbou a existuje mnoho nezávislých drobných zemědělců, kteří se nechtějí vázat bankovním dluhem,“ uvedl dvaačtyřicetiletý Mohd Sharul Haizam Shafei, který vlastní 50 akrů plantáží v Malajsii.
Z výpočtů agentury Reuters založených na vládních a průmyslových prognózách vyplývá, že dodávky na globální trhy z Indonésie a Malajsie by v příštích pěti letech mohly klesnout až o dvacet procent. Napjaté dodávky palmového oleje již nyní zvyšují ceny alternativ, včetně sójového, řepkového a slunečnicového oleje.