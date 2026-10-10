Bohatí ujíždějí zbytku Ameriky. Akcie jim přinesly biliony dolarů

Nejrychleji bohatne úplně nejužší skupina Američanů. Nejbohatší 0,1 procenta domácností dnes vlastní zhruba 28 bilionů dolarů (588 bilionů korun), tedy asi 15 procent veškerého majetku v zemi. Od konce roku 2019 se jejich jmění více než zdvojnásobilo, píše The Wall Street Journal.
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Fed bohatství Američanů počítá jako hodnotu aktiv domácnosti po odečtení hypoték, úvěrů a dalších dluhů. Velkou část přírůstku přinesl růst akciových trhů. Ještě v roce 2022 bylo podle podrobnějších údajů Fedu potřeba k zařazení do této skupiny čisté jmění nejméně 45,8 milionu dolarů (zhruba 960 milionů korun). Od té doby majetek této skupiny vzrostl přibližně o polovinu, takže současná hranice bude výrazně vyšší.
Daří se hlavně akciím
Z celkového přírůstku 14,5 bilionu dolarů (304,5 bilionu korun) připadá přibližně deset bilionů dolarů (210 bilionů korun) na akcie a podílové fondy. Vývoj posledního roku ukazuje, jak výrazně z růstu burzy těží právě nejbohatší Američané.
Index S&P 500 za dvanáct měsíců do konce června přidal 21 procent a nejbohatšímu 0,1 procenta domácností díky tomu vzrostl majetek téměř o čtyři biliony dolarů (84 bilionů korun). „Akciový trh prudce roste, takže pokud na něm máte větší část svého majetku, poslední období pro vás bylo opravdu skvělé,“ popsal pro The Wall Street Journal ekonom Eric Zwick.
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Do této skupiny patří zhruba 137 tisíc domácností. U většiny z nich tvoří hlavní zdroj příjmů podnikání nebo kapitálové zisky. Podle ekonomů Owena Zidara a Erika Zwicka získává 37 procent těchto domácností většinu příjmů z podnikání a dalších 26 procent z kapitálových zisků. Jen deset procent je závislých především na mzdě.
Výrazně zbohatli také ostatní Američané patřící mezi nejmajetnějších deset procent. Ve stejném období jejich majetek vzrostl celkem o 38,2 bilionu dolarů (802 bilionu korun). Tato částka se však rozděluje mezi téměř stokrát více domácností, takže přírůstek připadající na jednu z nich je výrazně nižší.
Polepšili si i méně majetní
Majetek v posledních letech rostl také méně bohatým Američanům. Spodní polovina domácností si v procentním vyjádření polepšila dokonce výrazně. Pomohly zejména rostoucí ceny nemovitostí, státní podpora během pandemie a také nižší zadlužení části domácností.
Rozdíl proti nejbohatším ale zůstává propastný. Spodní polovina Američanů dnes dohromady vlastní přibližně čtyři biliony dolarů (84 bilionů korun), což představuje jen 2,3 procenta celkového bohatství v zemi. Na jednu domácnost připadá v průměru asi 63 tisíc dolarů (1,3 milionu korun). Nejbohatší 0,1 procenta má v průměru více než třítisíckrát tolik.
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Růst akcií má navíc důsledky i na spotřebu. Někteří bohatí Američané si proti svým portfoliím půjčují a získané peníze následně utrácejí. Další investice neprodávají, přesto si díky jejich vyšší hodnotě připadají bohatší a jsou ochotni více utrácet. Ekonomové tento jev označují jako efekt bohatství, uzavírá The Wall Street Journal.