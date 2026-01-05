Fotografie se během chvíle rozšířila po sociálních sítích, kde se okamžitě začaly objevovat fotomontáže či memy, píšou deníky Bild či USA Today. Chytla se zejména parafráze známé sloganu Nike „Just Do It“ v nové verzi „Just Did It“ (Prostě to udělal). Další to popisovali jako „guerrilla marketing v nejlepším slova smyslu,“ uvádí deník.
Jiného uživatele web cituje s tím, že tepláková souprava se chytne jako perfektní halloweenský kostým.
USA Today uvedl, že podle Google Trends outfit zaznamenal v sobotu 3. ledna prudký nárůst v internetových vyhledávačích. A jak dokazuje následující graf, hledala se Madurova teplákovka i v České republice.
Šedá tech fleecová tepláková souprava se během několika hodin stala virálním bestsellerem. Celá sada stojí v USA 260 dolarů (v přepočtu 5 370 korun), bunda 140 a samotné tepláky 120 dolarů. 2Média dodávají, že společnost Nike se k celé záležitosti dosud nevyjádřila.
Madurův outfit podle webu fortune.com připomíná jiného latinskoamerického diktátora, který měl zálibu v teplákových soupravách. A sice Fidela Castra, který nosil oblečení značky Adidas.
Podle webu The Telegraph Maduro pouze následuje příklad svého předchůdce ve funkci prezidenta Venezuely Huga Cháveze, který, když právě neměl na sobě vojenskou uniformu a baret, miloval volnočasové oblečení. Mezi jeho nejznámější sportovní oblečení patřila jasně červená „socialistická“ tepláková souprava a další v barvách venezuelské vlajky.
Tepláková souprava Nike Tech Fleece byla původně uvedena na trh v roce 2013 jako součást kolekce Nike Tech Pack. Je už roky oblíbená pro svůj elegantní a lehký design a stala se oblíbeným kouskem fanoušků této značky.
Ačkoli v posledních měsících nedominovalo v žebříčcích trendů, díky rozruchu na sociálních médiích v souvislosti s napětím mezi USA a Venezuelou se opět dostala do centra pozornosti.