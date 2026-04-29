Rozvíjející se turistický průmysl sice vytváří pracovní místa, ale zároveň žene nahoru ceny nemovitostí, což vytlačuje některé podniky i místní obyvatele, uvedla organizace COCEM. Podniky podle ní čelí rostoucím nájmům, změnám ve spotřebitelském chování a nedostatečné podpoře ze strany úřadů.
Mezi podniky, které opustily své prostory, patří jazzový klub Café Central. „Nebylo možné se s majitelem dohodnout,“ uvedl manažer podniku Juantxu Bohigues. Podle něj majitelé budovy odmítli prodloužit nájemní smlouvu, přestože provozovatelé nabídli vyšší nájem. Klub tak po 44 letech opustil své místo.
Běžte domů! Jih Evropy bouřil proti turistům světlicemi i kufry na kolečkách
Po pandemii koronaviru město zažívá příliv mezinárodních turistů a bohatých migrantů, především z Latinské Ameriky, což s sebou přináší novou vlnu luxusních hotelů, restaurací spojených s celebritami i velkých akcí. Metropole například zrekonstruovala stadion Santiago Bernabéu a proměnila ho v prostor pro megakoncerty, staví nový okruh Formule 1, novou surfovací lagunu a rovněž rozšiřuje kapacity velkých nákupních center, napsala agentura Bloomberg.
„Je to velmi krátkozraká vize města, i když pro některé jistě velmi výnosná,“ reagoval na strategii města Luis Arroyo, který aktuálně vede kulturní centrum Ateneo de Madrid. Jakmile se o situaci podniku Café Central dozvěděl, nabídl jim prostor. „Madrid musí podporovat řemeslníky, malé obchody, literaturu i hudbu – tehdy totiž vzkvétá komunitní život,“ doplnil.
Podle Marty Riverové, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu z tamní radnice, madridský způsob života není na ústupu. Podle ní radnice podporuje podniky, které mají ve městě tradici, a poskytuje jim finanční pomoc. „Místní samospráva však nemůže a neměla by zasahovat do individuálních rozhodnutí,“ uvedla.
Podle ní jsou někdy důvody pro uzavření podniků jednoduché, a to například odchod člověka do důchodu. „Na druhé straně existuje poptávka po určitých produktech a bylo by nepochopitelné, kdyby modernímu městu chyběl velký obchod značky Zara nebo Apple,“ zmínila Riverová.
Obnova starých podniků
Ne všechny podniky však čeká zánik. Jak upozornila agentura Bloomberg, v centru města se také objevuje nová generace podnikatelů, kteří přebírají staré provozovny a dávají jim nový život.
Například podnikatelka a sběratelka umění Maria Antonia Escapaová koupila nejstarší železářství ve Španělsku Ferretería García z roku 1888 a proměnila ho v restauraci, která se dostala do průvodců Michelin i Repsol.
„Lidé si tehdy mysleli, že jsem blázen. A je to pravda. Člověk musí být trochu šílený a také snílek, aby něco takového dokázal. Ale také musí být realistický a vidět ekonomickou příležitost,“ uvedla podnikatelka.
O titul nejstarší restaurace bojuje malý podnik z Madridu. Majitelé shánějí důkazy
Riziko podstoupil i Ramón Senra Riesgo, když se rozhodl spolu s rodinou odkoupit a obnovit rodinný podnik Droguería Riesgo. „Riskli jsme to a uspěli jsme. Ale je to částečně proto, že patříme k několika málo lidem, kteří to dělají,“ zmínil.
Firma během dvou let rozšířila nabídku ze 100 na zhruba 2 000 produktů a zdvojnásobila počet zaměstnanců. Kromě prodeje v kamenném obchodě rozvíjí také online prodej. „Malé obchody zmizely,“ řekl Ramón Senra Riesgo. Ve velkých prodejnách často chybějí lidé s hlubší znalostí nabízených produktů, utavřel podle Bloombergu.