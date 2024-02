Lidé v Madridu se bouří kvůli kácení stromů. Metro má přednost, říká radnice

Intenzivní debaty a protesty ohledně kácení stromů se konaly již loni. Obyvatelé a ekologické skupiny se tehdy postavili proti plánům na pokácení více než tisícovky stromů ve dvou parcích na jihozápadě Madridu. Kampaň sice přesvědčila regionální vládu, aby snížila počet stromů, které měly jít k zemi, na polovinu, avšak zvuk motorových pil se nad Madridem nese dál.

Kvůli prodloužení jedné z linek metra jsou teď v ohrožení stromy zapsané na seznamu dědictví UNESCO, které se nacházejí poblíž Národního muzea Prado a parku Retiro. Kvůli renovaci podzemního parkoviště pak více než polovina z 54 stromů na náměstí Plaza de Santa Ana v centru města.

Bez konzultace s místními

Aktivisté argumentují, že regionální vláda i městská rada prosazují projekty, aniž by je její členové konzultovali s obyvateli města a zkoumali jiné a lepší možnosti. Susana de la Higuerová ze sousedského sdružení Pasillo Verde Imperial uvedla, že přestože protesty v loňském roce zachránily pět set stromů a přilákaly obrovský zájem médií, stále se z nich nikdo nepoučil.

„Kdyby nebylo nás občanů a toho, co jsme před rokem udělali, pokáceli by už tisíc stromů,“ řekla pro The Guardian. „Viděli jsme přitom, že bylo možné kácet méně. Dokázali jsme to,“ doplnila aktivistka.

Victor Rey z místního sousedského sdružení čtvrti Barrio de las Letras uvedl, že náměstí Plaza de Santa Ana se postupem let výrazně proměnilo a je plné barů a restaurací. „Už to není místo k setkávání sousedů. Spousta lidí si pamatuje, že si tam hráli jako děti,“ řekl Rey. „Městská rada o takových věcech nepřemýšlí. Jsme svědky kácení stromů a kopání v parcích,“ doplnil s tím, že ve čtvrti není žádný park či jiné velké náměstí. „Toto je jediné náměstí, které máme. Kdyby ho zničili, byla by to katastrofa,“ doplnil Rey.

Ničení vazeb s přírodou

Ekologičtí aktivisté upozorňují, že nedostatek vegetace a převaha betonu v centru města způsobuje nežádoucí efekt tepelného ostrova. Podle loňského průzkumu je městské centrum Madridu jedním z nejextrémnějších tepelných ostrovů na světě s teplotami o 8,5 stupňů Celsia vyššími než v okolí na venkově.

„Roky jsme varovali před růstem neodůvodněných a zpackaných kácení a před úhynem městských stromů, které nejsou během stavebních prací řádně chráněny,“ řekl Jesús Martín Hurtado, architekt a tiskový mluvčí konfederace Ekologové v akci.

„Řízení na všech úrovních se musí zlepšit, tyto věci je třeba brát vážně,“ doplnil. Upozornil také na změnu klimatu a ztrátu biodiverzity. „Pokud budeme pokračovat v ničení našich vazeb s přírodou, město bude stále méně obyvatelné,“ zmínil.

Regionální vláda a městská rada nadále tvrdí, že se zavázaly k ochraně životního prostředí a že všechny práce jsou v souladu s příslušnými zákony. Uvádějí také, že budou vysázeny tisíce náhradních stromů.

Podle mluvčího regionální vlády je prodloužení metra ve veřejném zájmu a jde o jeden z nejambicióznějších, nejvíce inovativních a transformačních dopravních projektů v regionu. Navíc urychlí přechod na ekologickou dopravu, uzavírá The Guardian.