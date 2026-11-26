Přijatý zákon podle Bloombergu stanoví, že na majetek přesahující miliardu forintů (přibližně 65,7 milionu korun) bude uvalena daň ve výši jednoho procenta a na majetek nad 100 miliard forintů (6,57 miliardy korun) se sazba zvýší na 1,5 procenta.
Pokud zákon podepíše prezident András Baka, daň vstoupí v platnost 1. ledna 2027. Hlava státu od svého srpnového nástupu do funkce vrátila parlamentu několik legislativních návrhů nebo je postoupila nejvyššímu soudu k posouzení, píše Bloomberg.
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Magyar chystá daň z bohatství. Míří tím na maďarské oligarchy spojené s Orbánem
Vláda v Budapešti podle agentury očekává z této daně roční výnosy ve výši přibližně 200 miliard forintů, což podle ní umožní snížení daně z příjmu pro osoby s nejnižšími výdělky. V žebříčku nejbohatších lidí z místního vydání časopisu Forbes figuruje 36 Maďarů s odhadovaným majetkem přesahujícím 100 miliard forintů.
Magyarova strana Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila šestnáctiletou vládu premiéra Viktora Orbána, během níž se podle Bloombergu zrodila nová třída velmi bohatých lidí napojených na politiku, mezi něž patřili i členové Orbánovy rodiny.
Zdanění majetných se v Evropě stává jedním z hlavních předvolebních témat; politici ve Španělsku, Itálii či Nizozemsku prosazují vyšší odvody z majetku a investic, reagují tak na hněv voličů kvůli rostoucím cenám a stagnujícím mzdám, podotkl Bloomberg.