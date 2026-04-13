Orbánův konec trhy vítají. Posiluje forint a daří se i maďarským akciím

Autor:
  13:11
Drtivé vítězství opozice v maďarských volbách otevírá cestu k výrazným změnám v zemi. Peter Magyar již během volební kampaně opakovaně sliboval, že pokud se jeho středopravicové straně Tisza povede získat ústavní většinu, provede zásadní reformy a obnoví vztahy s EU. Na výsledky voleb reaguje i maďarský forint, který během pondělka prudce posiluje. Daří se i maďarským akciím.
Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, promlouvá v Budapešti ke...

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, promlouvá v Budapešti ke svým příznivcům po vítězství v parlamentních volbách. (12. dubna 2026) | foto: Darko BandicAP

Maďarský premiér Viktor Orbán přiznal porážku v parlamentních volbách (12....
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...
Lídr strany Tisza Péter Magyar hovoří v den parlamentních voleb v Budapešti....
Příznivci opoziční strany Tisza se v Budapešti radují po oznámení částečných...
28 fotografií

Po šestnácti letech končí éra premiéra Viktora Orbána. Maďaři v nedělních volbách vsadili na změnu, která má přinést návrat země do evropského proudu i pevnější ukotvení v NATO. „Zajistíme skutečnou demokracii,“ prohlásil pro agenturu Reuters lídr vítězné strany Tisza Peter Magyar.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

„Investoři výsledek voleb vítají,“ uvedli analytici ze společnosti Capital Economics. Také trhy zatím vnímají výsledky voleb optimisticky. V pondělí dopoledne euro vůči forintu ztrácelo zhruba 2,4 procenta a pohybovalo se v blízkosti 366 forintů za euro.

Hlavní index maďarských akcií BUX si připisoval přes tři procenta a nacházel se nedaleko 137 tisíc bodů. V pondělí výrazně posilují například akcie největší maďarské banky OTP či ropné a plynárenské skupiny MOL.

Čerpání evropských peněz

Magyar chce co nejrychleji obnovit čerpání peněz z unijních fondů, které byly v posledních měsících pozastavené. Podle agentury Reuters jde až o 6,4 miliardy eur (zhruba 160 miliard korun), které by mohlo znovu získat.

Otázkou ale zůstává, jak rychle začne země tyto prostředky čerpat. „Evropské unii nebudou stačit jen sliby. Unijní představitelé budou chtít vidět konkrétní kroky,“ uvedl pro Reuters nejmenovaný diplomat.

„To nebylo moudré, Maďaři ještě budou litovat.“ Rusové koušou pád Orbána

Tyto peníze tamní hospodářství více než potřebuje. Může jít o vítanou finanční injekci, která by mohla pomoci nakopnout již několik let stagnující ekonomiku. Zároveň by tyto prostředky mohl budoucí premiér využít i ke snížení rozpočtového deficitu ke 4 procentům HDP a stabilizovat díky nim veřejný dluh, který v případě Maďarska patří k nejvyšším v celé EU.

Vítěz voleb slibuje i boj s korupcí

Volební výsledek dává Peter Magyarovi mimořádně silný mandát. Očekávají se zásadní ústavní změny i reformy zaměřené na omezení korupce a klientelismu. Vítězná strana zároveň plánuje obměnu vedení veřejných maďarských úřadů a institucí, do jejichž čela mají přijít lidé bez vazeb na dosavadního premiéra Viktora Orbána.

Podle mezinárodní organizace Transparency International se Maďarsko v celosvětovém žebříčku vnímání korupce loni umístilo až na 84. místě a je tak společně s Bulharskem momentálně nejhorší z celé Evropské unie. I to chce vítěz nedělních voleb co nejdříve změnit.

Nejbohatším člověkem v Maďarsku je momentálně bývalý instalatér a Orbánův přítel z dětství Lörinc Mészáros. Jeho majetek odhaduje časopis Forbes na 4,8 miliardy dolarů. Jeho impérium stavebních, energetických, bankovních a mediálních firem profituje z veřejných zakázek, uzavírá Reuters.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

Orbánův konec trhy vítají. Posiluje forint a daří se i maďarským akciím

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, promlouvá v Budapešti ke...

Drtivé vítězství opozice v maďarských volbách otevírá cestu k výrazným změnám v zemi. Peter Magyar již během volební kampaně opakovaně sliboval, že pokud se jeho středopravicové straně Tisza povede...

13. dubna 2026  13:11

Na Posázavský pacifik vypíšou nový tendr, zahrnuje nákup vlaků i prodloužení provozu

Posázavský pacifik. U Žampachu přejedete také po nejvyšším kamenném železničním...

Praha plánuje spolu se Středočeským krajem vypsat tendr na provoz vlakových linek na trati z Prahy do Čerčan s odbočkou do Dobříše po prosinci 2029, kdy skončí stávající smlouva. V pondělí to...

13. dubna 2026  12:31,  aktualizováno  13:09

Potravinový doplněk ukrýval léčivo používané ve viagře. Inspekce ho zakázala

Bylinný doplněk stravy na podporu sexuální výkonnosti s rizikovou látkou...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) objevila na českém trhu potravinový doplněk s názvem VIP Power slibující zvýšení sexuální výkonnosti. Přípravek podle laboratorního rozboru obsahuje...

13. dubna 2026  13:03

Praha koupí zámek Veleslavín i Národní dům na Vinohradech, rozhodli radní

Praha 6 otevřela veřejnosti zámek Veleslavín (20. června 2024)

Dvě významné akvizice ohlásila metropole po dnešním zasedání městské rady. Praha získá od státu zámek ve Veleslavíně za 210 milionů korun a Národní dům na Vinohradech za 399 milionů. Oproti tomu, co...

13. dubna 2026  12:38

Neúspěch rozhovorů USA s Íránem opět otřásl trhy, cena plynu prudce roste

Zařízení na produkci plynu v katarském průmyslovém městu Ras Laffan.

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh po stabilnějším období na začátku dubna opět výrazně roste. Zdražení je reakcí na to, že americký prezident Donald Trump po neúspěšných jednáních s Íránem...

13. dubna 2026  11:03

Trumpova blokáda žene ceny ropy opět vzhůru. Na obzoru je 150 dolarů za barel

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Ceny ropy se po růstu o více než sedm procent vrátily nad 100 dolarů za barel. Může za to oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že se od pondělka americké námořnictvo chystá k blokádě...

13. dubna 2026  10:55

iDNES Lounge: Důchody od státu budou čím dál menší. Jak si spořit na penzi?

Vysíláme
Hosty v pořadu iDNES Lounge na téma „Zajištěné stáří a jak se připravit“ jsou...

Česká populace stárne, počet seniorů roste a průběžný důchodový systém se dostává pod stále větší tlak. V iDNES Lounge o tom mluvili Vojtěch Šmajer z OVB Allfinanz, Michal Korejs z NN Česká...

13. dubna 2026

Fondy na stavbu nového sídla jsou prázdné, říká staronový ředitel Lesů ČR

Starnový generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček (duben 2026).

Stavět novou dřevostavbu pro sídlo Lesů ČR, nebo starou budovu zrekonstruovat? Rozhodne se už brzy, varianta rekonstrukce ale bude stát kolem 1,5 miliardy korun, nová stavba až 2 miliardy, odhaduje v...

13. dubna 2026

Chorvatsko dál ztrácí, stále více Čechů směřuje na letní dovolenou do Itálie

Premium
ilustrační snímek

Pokles zájmu o dovolenou v Chorvatsku začal v roce 2023, kdy Češi poprvé zareagovali na zdražování nebo na zprávy o zavádění placených plážových sprch a dalších regulačních mechanismů. Úbytek turistů...

13. dubna 2026

Autonomní veřejná doprava přijde do Česka okolo roku 2040, míní lídr trhu

Vizualizace elektrické jednotka škoda 26Ev v barvách dopravce Arriva

Autonomní veřejná doprava se v tuzemských městech začne reálně prosazovat okolo roku 2040. V té době budou na její zavedení připravené technologie, legislativa a přijmou ji i lidé, říká generální...

12. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

H&M bojuje o návrat na výsluní. Hledá rovnováhu mezi cenou, kvalitou a rychlostí

Logo H&M

Kdysi nejhodnotnější švédská firma hledá cestu k růstu. Ačkoliv módní gigant H&M zlepšuje ziskovost a snižuje zásoby, na klíčový důkaz obratu – trvalý růst tržeb – stále marně čeká. Společnost od...

12. dubna 2026

Poptávka klesá, výroba roste. Výrobci amerického bourbonu věří v lepší zítřky

Některé palírny propouští (8. dubna 2026).

Výrobci amerického bourbonu neprožívají lehké období. Poptávka po nápoji klesá, náklady rostou a situaci komplikují i obchodní války napříč světem. Producenti oblíbeného alkoholu se ale nevzdávají a...

12. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.