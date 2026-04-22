Pro přijetí eura musí země plnit takzvaná Maastrichtská kritéria. Evropská centrální banka i Evropská komise ale loni konstatovaly, že Maďarsko většinu podmínek nesplňuje. Magyar se navíc musí vypořádat i se slabším hospodářským růstem, který komplikuje i snahy o ozdravení maďarských veřejných financí, píše agentura Bloomberg.
Budoucí maďarský ministr financí András Kármán před několika dny uvedl, že nový kabinet chce vytvořit podmínky pro přijetí eura nejpozději do roku 2030. Nedávný průzkum Eurobarometer navíc ukázal, že pro zavedení společné evropské měny jsou zhruba tři čtvrtiny Maďarů. Jen asi pětina z nich si ale zároveň myslí, že je země na takový krok skutečně připravena.
Bude třeba snížit zadlužení i inflaci
Na cestě k euru bude muset země splnit řadu ekonomických kritérií, která stanovují maximální výši veřejného dluhu, rozpočtového deficitu nebo například inflace. V posledních letech země nesplňuje téměř žádné z nich. zadlužení se pohybuje okolo 80 procent HDP, zatímco Maastrichtská kritéria stanovují maximální hranici 60 procent.
Dlouhodobě vyšší jsou i maďarské rozpočtové deficity a inflace. Na změny by se musela připravit také centrální banka, která podle unijních institucí v posledních letech není dostatečně nezávislá. Změnit by se musel i inflační cíl. Země nyní cílí inflaci na úrovni tří procent, zatímco unijní požadavky počítají se dvěma procenty.
Podle agentury Bloomberg by přijetí eura mohlo přinést klady i negativa. Mezi výhody řadí například přístup k evropským záchranným mechanismům nebo likviditě od Evropské centrální banky. Maďarsko by se naopak do značné míry vzdalo vlastní měnové politiky a přišlo by o jeden z nástrojů, kterým lze ovlivňovat inflaci.
Cíl je realistický, tvrdí experti
Analytici Bank of America tvrdí, že rok 2030 je pro Maďarsko z pohledu přijetí společné měny realistický. Zdůrazňují, že nová vláda nejspíš o euro opravdu zájem má. „U nové maďarské vlády vidíme v této věci obrovské odhodlání,“ uvedla pro Bloomberg ekonomka Mai Doanová z Bank of America.
I zkušenosti z minulosti ukazují, že tento cíl může být realistický. Například Slovinsko zvládlo euro přijmout už do tří let od vstupu do Evropské unie. Jako realistický vnímá tento plán také šéf bulharské centrální banky Dimitar Radev. „Formální kritéria jsou důležitá, ale skutečně podstatné je, zda jsou na to připravené maďarské instituce,“ uvedl pro Bloomberg.
Maďarsko ale musí počítat s tím, že v případě přijetí eura by nejprve muselo nejméně dva roky udržovat fixní kurz forintu k euru v rámci takzvaného mechanismu ERM II. Bez toho nemůže žádná země společnou měnu přijmout, a i proto nemá Magyarův kabinet příliš času nazbyt.
Prezidentka ECB Christine Lagardeová již uvedla, že ji přístup nové maďarské vlády k euru těší. Podobný názor vyjádřila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která deklarovala ochotu s Maďarskem na cestě k euru spolupracovat. Zároveň dala najevo spokojenost s tím, že se zeměpo letech pod Orbánem podle ní vrací na evropskou cestu.
Maďarsko navíc nemusí být jedinou zemí, kde by v dalších letech přijali euro. Výhody a nevýhody společné evropské měny se nyní znovu přetřásají například ve Švédsku, uzavírá agentura Bloomberg.