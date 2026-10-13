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Maďarsko chce do eurozóny. Vláda chystá nové daně a omezení státních výdajů

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  14:00
Maďarský premiér Péter Magyar na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23....

Maďarský premiér Péter Magyar na schůzce premiérů zemí visegrádské čtyřky (23. června 2026) | foto: Reuters

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Po šestnácti letech vlády Viktora Orbána se Maďarsko připravuje na další významnou změnu. Od května nový premiér Péter Magyar chce zemi přivést do eurozóny a postupně nahradit forint společnou evropskou měnou. Jeho plán však naráží na špatný stav veřejných financí.

Maďarsko dlouhodobě hospodaří s vysokými schodky a bez jejich výrazného snížení nebude možné euro přijmout. Letošní rozpočtový schodek má podle odhadů dosáhnout 7,5 procenta hrubého domácího produktu. Pro přijetí eura přitom platí hranice tří procent. Maďarská vláda si však stanovila za cíl splnit podmínky pro vstup do eurozóny do roku 2030, píše agentura Bloomberg.

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Podrobnější návrh na ozdravení veřejných financí má maďarská vláda představit v příštím týdnu. Ministr financí András Kármán chce část potřebných úspor získat přehodnocením státních zakázek. Řada z nich byla podle současného vedení země předražená a zvýhodňovala podnikatele napojené na bývalého premiéra Viktora Orbána.

Ve hře jsou také nové daně

Další příjmy chce maďarský vládní kabinet získat prostřednictvím nových daní. Od příštího roku plánuje vyšší zdanění velkých majetků a zvláštní odvod při převádění kapitálu do zahraničí. Změny se mají týkat především nejbohatších Maďarů.

Ve stejnou chvíli se předseda vlády Magyar zatím vyhýbá omezení podpory cen energií pro domácnosti. Současně počítá s vyššími výdaji na zdravotnictví a školství, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem peněz.

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Ekonom Kevin Daly z Goldman Sachs odhaduje, že prvním důležitým výsledkem by bylo snížení rozpočtového schodku v příštím roce přibližně na pět procent HDP. Do roku 2029 by se mohl dostat pod požadovanou tříprocentní hranici.

Pro euro jsou hlavně maďarští podnikatelé

Zavedení společné evropské měny podporují především maďarští podnikatelé. Kolísání kurzu forintu jim dlouhodobě zvyšuje náklady na dovoz a ztěžuje finanční plánování.

Přijetí eura ale vyžaduje splnění několika dalších podmínek. Maďarsko musí mimo jiné vstoupit do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II a setrvat v něm nejméně dva roky.

Viceguvernér maďarské centrální banky Zoltán Kurali proto předpokládá zavedení společné měny nejdříve v roce 2031. Případně až o dva roky později.

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Ekonom Attila Gyurcsik ze společnosti Accorde upozorňuje, že dosavadní zkušenosti s forintem přesvědčily řadu odborníků o výhodách přechodu na euro. „Je to jen zdroj rizika a nic nám nepřináší,“ prohlásil s tím, že rozhodující nyní bude především schopnost vlády dostat státní hospodaření pod kontrolu.

Magyar již přijal celou řadu reforem

Maďarsko prošlo od dubnových voleb výraznou politickou proměnou. Magyarova vláda se zaměřila především na obnovení vztahů s Evropskou unií, díky čemuž se zemi znovu otevřela cesta k 16,4 miliardy eur z evropských fondů.

Kabinet rovněž přistoupil ke změnám ve veřejnoprávních médiích a dalších státních institucích. Pozornost se obrátila také ke korupčním případům spojeným s předchozí vládou. Součástí nového politického směřování bylo i vyhoštění ruských diplomatů.

Na změnu vlády reagovaly příznivě i finanční trhy. Forint bezprostředně po Magyarově volebním vítězství v dubnu letošního roku posílil vůči euru o tři procenta. Za první pololetí si připsal osm procent a maďarské státní dluhopisy přinesly investorům v dolarovém vyjádření zhodnocení až 16 procent. Rostoucí důvěra se projevila také poklesem nákladů na obsluhu maďarského dluhu. Výnosy maďarských dluhopisů se dostaly dokonce pod úroveň polských.

Podporu má zavedení eura podle maďarských průzkumů také mezi většinou obyvatel. Přesto část veřejnosti zůstává ve svých očekáváních opatrná. Magyarův kabinet totiž působí teprve několik měsíců a na první výraznější výsledky jeho hospodářské politiky se stále čeká.

„Mám pocit, že změna byla jednoznačně pozitivní. Lidé se cítí svobodnější, což je nejdůležitější,“ uzavřel pro agenturu Bloomberg manažer Gábor Schmidt-Hajdó.

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