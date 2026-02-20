Maďarsko uvolní 250 tisíc tun ropy z rezerv, přednostně je získá firma MOL

Uvolněný objem představuje zhruba 40 procent strategických rezerv. Musí být nahrazen do konce srpna, uvedlo ministerstvo.
Maďarsko je na ropovodu Družba závislé. Potrubí propojuje Maďarsko s Ruskem, ale vede přes Ukrajinu, která čelí ruské agresi. Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou nyní přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Ministerstvo poznamenalo, že dodávky ruské ropy byly na neurčitou dobu zastaveny, ačkoli jsou od začátku února technicky proveditelné. Ukrajina podle maďarského úřadu dodávkám brání z politických důvodů.
Maďarsko hrozí zastavením exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu. Důvodem je Družba
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ve středu v této souvislosti hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie.
Budapešť už v reakci na přerušení dodávek ropy zastavila vývoz nafty na Ukrajinu. Vláda zvažuje možnost dalších protiopatření, dodalo ministerstvo.
Slovenská vláda ve středu vyhlásila stav ropné nouze. Souhlasila také, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft až 250 000 tun ropy.