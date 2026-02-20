Pomůžeme, ale ne ruskou ropou. Chorvatsko odmítlo žádost Maďarska a Slovenska

Chorvatsko nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko prostřednictvím ropovodu chorvatské společnosti Janaf. Záhřeb je připraven oběma zemím pomoct, ale ne dodávkami ruské ropy. Ve čtvrtek to podle webu SEEbiz.eu uvedl chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar. Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba, který vede z Ruska přes Ukrajinu, jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Rafinérsko-petrochemická společnost Slovnaft kromě výroby, skladování,...

Rafinérsko-petrochemická společnost Slovnaft kromě výroby, skladování, distribuce a velkoobchodního prodeje výrobků z ropy disponuje největší maloobchodní sítí na Slovensku zaměřené na prodej motorových paliv a maziv a na poskytování dalších služeb motoristům. | foto: Slovnaft

Od začlenění do Skupiny MOL dosáhly celkové investice Slovnaftu 3,1 miliardy...
Slovnaft zpracovává různé druhy ropy od roku 2016, již v roce 2023 byl...
V roce 2000 se strategickým partnerem Slovnaftu stala společnost MOL Nyrt. Od...
Zásobníky s ropou nacházející se v areálu bratislavské rafinerie Slovnaft
Slovensko i Maďarsko se ve středu obrátily na Evropskou komisi (EK) s žádostí o uplatnění pravidla, které by jim umožnilo dostávat ruskou ropu přes Chorvatsko. Budapešť a Bratislava podle webu v této věci kontaktovaly i přímo chorvatského ministra hospodářství.

„Žádáme Chorvatsko, aby umožnilo přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Adria, protože naše výjimka ze sankcí poskytuje možnost dovozu ruské ropy po moři, pokud by byly dodávky ropovodem narušeny,“ píší podle webu ve společném dopise maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková.

Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze, dodávky Družbou se neobnovily

„Bezpečnost dodávek energie pro danou zemi by nikdy neměla být ideologickým problémem. Proto očekáváme, že Chorvatsko, na rozdíl od Ukrajiny, nebude z politických důvodů ohrožovat bezpečnost dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko, uvádějí Szijjártó a Saková.

Šušnjar se ale rozhodl, že jim nevyhoví. „Kapacity Janafu jsou dostatečné a pro dovoz ruské ropy neexistují žádné technické omluvy,“ uvedl chorvatský politik.

Maďarsko uvolní 250 tisíc tun ropy z rezerv, přednostně je získá firma MOL

„Jsme připraveni pomoci vyřešit akutní potíže, v souladu s evropskou legislativou a s pravidly OFAC. Nikdo by neměl zůstat bez paliva,“ dodal s odkazem na evropská a americká pravidla. Na síti X pak poznamenal, že Maďarsku a Slovensku jde ve skutečnosti o cenu, protože ruská ropa je o 30 procent levnější než jiné zdroje.

Maďarsko hrozí zastavením exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu. Důvodem je Družba

Maďarsko je na ropovodu Družba závislé. Potrubí, které spojuje Maďarsko s Ruskem, vede přes Ukrajinu, kde se válčí. Rusko invazi do sousední země zahájilo v únoru 2022. Evropská unie se snaží dovoz ropy a zemního plynu z Ruska zcela ukončit, aby Moskvě zkomplikovala financování války. Ruský rozpočet získává nejvíce příjmů právě z prodeje energetických surovin.

