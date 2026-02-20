Pomůžeme, ale ne ruskou ropou. Chorvatsko odmítlo žádost Maďarska a Slovenska

Slovensko i Maďarsko se ve středu obrátily na Evropskou komisi (EK) s žádostí o uplatnění pravidla, které by jim umožnilo dostávat ruskou ropu přes Chorvatsko. Budapešť a Bratislava podle webu v této věci kontaktovaly i přímo chorvatského ministra hospodářství.
„Žádáme Chorvatsko, aby umožnilo přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Adria, protože naše výjimka ze sankcí poskytuje možnost dovozu ruské ropy po moři, pokud by byly dodávky ropovodem narušeny,“ píší podle webu ve společném dopise maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková.
„Bezpečnost dodávek energie pro danou zemi by nikdy neměla být ideologickým problémem. Proto očekáváme, že Chorvatsko, na rozdíl od Ukrajiny, nebude z politických důvodů ohrožovat bezpečnost dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko, uvádějí Szijjártó a Saková.
Šušnjar se ale rozhodl, že jim nevyhoví. „Kapacity Janafu jsou dostatečné a pro dovoz ruské ropy neexistují žádné technické omluvy,“ uvedl chorvatský politik.
„Jsme připraveni pomoci vyřešit akutní potíže, v souladu s evropskou legislativou a s pravidly OFAC. Nikdo by neměl zůstat bez paliva,“ dodal s odkazem na evropská a americká pravidla. Na síti X pak poznamenal, že Maďarsku a Slovensku jde ve skutečnosti o cenu, protože ruská ropa je o 30 procent levnější než jiné zdroje.
Maďarsko je na ropovodu Družba závislé. Potrubí, které spojuje Maďarsko s Ruskem, vede přes Ukrajinu, kde se válčí. Rusko invazi do sousední země zahájilo v únoru 2022. Evropská unie se snaží dovoz ropy a zemního plynu z Ruska zcela ukončit, aby Moskvě zkomplikovala financování války. Ruský rozpočet získává nejvíce příjmů právě z prodeje energetických surovin.