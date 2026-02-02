Maďarsko se soudí s EU, Slovensko se k tomu chystá: kvůli zákazu ruského plynu

Maďarsko a Slovensko, které hlasovaly proti přijetí nařízení, argumentují mimo jiné tím, že zákaz dovozu ruského plynu je v podstatě sankcí, takže vyžaduje jednomyslné schválení.
Szijjártó na síti X uvedl, že bez ruského plynu a ropy nelze zajistit energetickou bezpečnost Maďarska a udržet nízké náklady na energii pro maďarské rodiny. „K dispozici jsou pouze dražší a méně spolehlivé alternativy,“ napsal.
Členské státy Evropské unie začátkem minulého týdne definitivně schválily nařízení, podle kterého dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska skončí nejpozději k 1. lednu 2027, zatímco dovoz potrubního plynu z Ruska bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027.
Návrh prošel, ačkoliv proti hlasovali ministři ze Slovenska a z Maďarska. S ohledem na zvolenou proceduru přijímání tohoto dokumentu nebyl k jeho schválení potřebný jednomyslný souhlas.
Evropský komisař pro energetiku Dan Jörgensen podle agentury Reuters uvedl, že schválený zákaz je po právní stránce v naprostém pořádku. Dodal, že zákaz zabrání Rusku využívat energetický průmysl k vydírání členských států EU.