Maďarsko se soudí s EU, Slovensko se k tomu chystá: kvůli zákazu ruského plynu

  18:29
Maďarsko napadlo u Soudního dvora Evropské unie nařízení, které počítá s postupným zákazem dovozu ruského plynu do EU. Požaduje, aby soud toto nařízení zrušil. Uvedl to maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Záměr podat proti tomuto zákazu žalobu avizovalo rovněž Slovensko.
Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (13. února 2025)

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (13. února 2025) | foto: Profimedia.cz

V Kremlu se setkali i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a jeho ruský...
Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó a jeho americký protějšek Marco...
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na energetickém fóru v Moskvě (13....
Na pozvání českého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka přijeli do Mělníka...
Maďarsko a Slovensko, které hlasovaly proti přijetí nařízení, argumentují mimo jiné tím, že zákaz dovozu ruského plynu je v podstatě sankcí, takže vyžaduje jednomyslné schválení.

Szijjártó na síti X uvedl, že bez ruského plynu a ropy nelze zajistit energetickou bezpečnost Maďarska a udržet nízké náklady na energii pro maďarské rodiny. „K dispozici jsou pouze dražší a méně spolehlivé alternativy,“ napsal.

Členské státy Evropské unie začátkem minulého týdne definitivně schválily nařízení, podle kterého dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska skončí nejpozději k 1. lednu 2027, zatímco dovoz potrubního plynu z Ruska bude za určitých podmínek možný nejpozději do 1. listopadu 2027.

Návrh prošel, ačkoliv proti hlasovali ministři ze Slovenska a z Maďarska. S ohledem na zvolenou proceduru přijímání tohoto dokumentu nebyl k jeho schválení potřebný jednomyslný souhlas.

Evropský komisař pro energetiku Dan Jörgensen podle agentury Reuters uvedl, že schválený zákaz je po právní stránce v naprostém pořádku. Dodal, že zákaz zabrání Rusku využívat energetický průmysl k vydírání členských států EU.

