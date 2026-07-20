V bezprostředním sousedství jaderné elektrárny Paks, která se nachází sto kilometrů jižně od Budapešti na pravém břehu Dunaje, probíhají čilé stavební práce. „Na výstavbě jámy šestého bloku, která měří 150 metrů na šířku, 190 metrů na délku a 23 metrů na hloubku, pracují zemní frézy, pásová rypadla, buldozery a nákladní automobily. Více než polovina z přibližně 500 000 metrů krychlových zeminy již byla odstraněna. Souběžně probíhá ukotvení pilotových stěn a výstavba trvalého oplocení,“ uvedla v nedávné aktualizaci projektová společnost zodpovědná za rozmístění dvou nových ruských reaktorových bloků VVER-1200. Ty zde mají vyrůst v rámci projektu jaderné elektrárny Paks II.
Podle kritiků jde od začátku o kontroverzní investici. Rosatom zakázku získal bez soutěže a detaily smlouvy mají zůstat na 30 let utajené.