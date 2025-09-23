„Nemůžeme zajistit energetickou bezpečnost Maďarska bez ropy a zemního plynu z Ruska. Je hezké snít o nákupech fosilních paliv odjinud. Naše infrastruktura na to ale není připravena. Nemůžeme zajistit bezpečné zásobování našeho státu bez ruských dodávek,“ uvedl Péter Szijjártó pro portál The Guardian před zahájením zasedání Valného shromáždění OSN.
Maďarsko se společně se sousedním Slovenskem řadí mezi členské země EU, které jsou na dodávkách ropy z Ruska i tři roky po vypuknutí války na Ukrajině stále závislé. Státní maďarská společnost MOL dováží prostřednictvím ropovodu Družba každý rok asi 5 milionů tun tohoto fosilního paliva.
Další maďarský střet se zbytkem EU
Většina členských zemí Evropské unie ovšem chce, aby blok již ruskou ropu nenakupoval, a to právě včetně Maďarska. Rusko totiž takto získané příjmy využívá ve válce na Ukrajině. Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho vládní kabinet se tak v tomto ohledu opět dostává do střetu s dalšími evropskými státníky.
Orbán však Evropskou unii dlouhodobě kritizuje, nyní se k podobné kritice přidal právě i maďarský ministr zahraničí. V rozhovoru pro The Guardian uvedl, že vést dialog se západoevropskými politickými představiteli, který by byl postavený na zdravém rozumu, je s nimi naprosto nemožné.
|
Co na to Orbán a Fico? Už neodebírejte ruskou ropu, naléhal Trump na Evropany
Szijjártó ale dodal, že na rozdíl od EU oceňuje maďarské vztahy s administrativou prezidenta Trumpa. „Amerika je teď naším přítelem. Je to úplně něco jiného, než když na vás někdo tlačí. To, co přichází z Bruselu, je pro Maďarsko opravdu tvrdé,“ doplňuje ministr. Právě Maďarsko je podle něj jediným státem v Evropě, který Trumpovi skutečně drží palce.
Trumpův plán má podporu i jinde
„Jsem připraven uvalit na Rusko tvrdé sankce, jakmile všechny členské země NATO přestanou nakupovat ruskou ropu,“ napsal Trump před nedávnem na svou sociální síť Truth Social.
|
Družba závisí na Maďarsku, smál se po útocích Zelenskyj. Výhrůžky, zuří Budapešť
Tato slova nalezla u mnohých evropských státníků podporu. Mezi podporovatele se řadí třeba finský prezident Alexander Stubb anebo polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. „Doufám, že prezident Orbán Trumpovu výzvu vyslyší a přestane ruskou ropu nakupovat. Maďarsko může své dodávky zajistit z jihu,“ uvedl na adresu Maďarska například polský ministr zahraničí.
Trumpův postoj vůči Rusku dlouhodobě podporuje také třeba americký republikánský senátor Lindsey Graham, který se řadí mezi nejhlasitější podporovatele Ukrajiny v Trumpově blízkém okolí. „Doufám, že Maďarsko se k iniciativě brzy připojí a pomůže ukončit krveprolití na Ukrajině. Jinak budou následovat důsledky,“ vzkázal Budapešti senátor.