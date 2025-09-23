Bez ruských dodávek se neobejdeme. Maďarsko hatí Trumpovy plány s ropou

Autor:
  20:00
Maďarsko nehodlá skoncovat s nákupy ruské ropy, uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Nevyslyší tak ani výtky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který země Evropské unie již několik týdnů vybízí k tomu, aby ruská fosilní paliva úplně přestaly odebírat.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó (13. února 2025) | foto: AP

„Nemůžeme zajistit energetickou bezpečnost Maďarska bez ropy a zemního plynu z Ruska. Je hezké snít o nákupech fosilních paliv odjinud. Naše infrastruktura na to ale není připravena. Nemůžeme zajistit bezpečné zásobování našeho státu bez ruských dodávek,“ uvedl Péter Szijjártó pro portál The Guardian před zahájením zasedání Valného shromáždění OSN.

Maďarsko se společně se sousedním Slovenskem řadí mezi členské země EU, které jsou na dodávkách ropy z Ruska i tři roky po vypuknutí války na Ukrajině stále závislé. Státní maďarská společnost MOL dováží prostřednictvím ropovodu Družba každý rok asi 5 milionů tun tohoto fosilního paliva.

Další maďarský střet se zbytkem EU

Většina členských zemí Evropské unie ovšem chce, aby blok již ruskou ropu nenakupoval, a to právě včetně Maďarska. Rusko totiž takto získané příjmy využívá ve válce na Ukrajině. Maďarský premiér Viktor Orbán a jeho vládní kabinet se tak v tomto ohledu opět dostává do střetu s dalšími evropskými státníky.

Orbán však Evropskou unii dlouhodobě kritizuje, nyní se k podobné kritice přidal právě i maďarský ministr zahraničí. V rozhovoru pro The Guardian uvedl, že vést dialog se západoevropskými politickými představiteli, který by byl postavený na zdravém rozumu, je s nimi naprosto nemožné.

Co na to Orbán a Fico? Už neodebírejte ruskou ropu, naléhal Trump na Evropany

Szijjártó ale dodal, že na rozdíl od EU oceňuje maďarské vztahy s administrativou prezidenta Trumpa. „Amerika je teď naším přítelem. Je to úplně něco jiného, než když na vás někdo tlačí. To, co přichází z Bruselu, je pro Maďarsko opravdu tvrdé,“ doplňuje ministr. Právě Maďarsko je podle něj jediným státem v Evropě, který Trumpovi skutečně drží palce.

Trumpův plán má podporu i jinde

„Jsem připraven uvalit na Rusko tvrdé sankce, jakmile všechny členské země NATO přestanou nakupovat ruskou ropu,“ napsal Trump před nedávnem na svou sociální síť Truth Social.

Družba závisí na Maďarsku, smál se po útocích Zelenskyj. Výhrůžky, zuří Budapešť

Tato slova nalezla u mnohých evropských státníků podporu. Mezi podporovatele se řadí třeba finský prezident Alexander Stubb anebo polský ministr zahraničí Radosław Sikorski. „Doufám, že prezident Orbán Trumpovu výzvu vyslyší a přestane ruskou ropu nakupovat. Maďarsko může své dodávky zajistit z jihu,“ uvedl na adresu Maďarska například polský ministr zahraničí.

Trumpův postoj vůči Rusku dlouhodobě podporuje také třeba americký republikánský senátor Lindsey Graham, který se řadí mezi nejhlasitější podporovatele Ukrajiny v Trumpově blízkém okolí. „Doufám, že Maďarsko se k iniciativě brzy připojí a pomůže ukončit krveprolití na Ukrajině. Jinak budou následovat důsledky,“ vzkázal Budapešti senátor.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

Tunel mezi Itálií a Rakouskem proražen. Co pojede pod Brennerem

Pod Brennerským průsmykem prorazily ve čtvrtek stroje poslední úsek průzkumného tunelu vedoucím mezi Rakouskem a Itálií. Propojení obou zemí proběhlo za účasti italské premiérky Giorgie Meloniové a...

Jedinečný hypervůz Bugatti jde do prodeje. Cena se odhaduje na skoro půl miliardy

Jedinečný model Bugatti La Voiture Noire, který vznikl k oslavě 110. výročí značky, se prodává za 14 milionů liber, v přepočtu 413 milionů korun. Unikátní stroj dokáže dosáhnout závratné rychlosti až...

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

Konec levných nákupů. Trump zakázal íránským diplomatům luxusní zboží

Skončila zřejmě doba, kdy si íránští diplomaté mohli ve velkém nakupovat zboží nedostupné doma a posílat ho do ekonomicky izolovaného Íránu. Administrativa Donalda Trumpa zakázala Íráncům nakupovat...

23. září 2025  20:04

Bez ruských dodávek se neobejdeme. Maďarsko hatí Trumpovy plány s ropou

Maďarsko nehodlá skoncovat s nákupy ruské ropy, uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Nevyslyší tak ani výtky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který země Evropské unie již několik...

23. září 2025

Češi jsou na důchod připravenější, třetina se však obává nedůstojného stáří

Podíl seniorů na české populaci narůstá. Už loni tvořili lidé starší 65 let přes dvacet procent obyvatel a tato hodnota se bude v následujících letech ještě zvyšovat, protože do důchodu míří silné...

23. září 2025

Slabá poptávka aut v Evropě dolehla na Stellantis. Přeruší výrobu ve Francii a Itálii

Automobilka Stellantis přeruší koncem září až na tři týdny výrobu ve Francii a v Itálii. Příčinou je slabá poptávka na evropském trhu. S odkazem na sdělení firmy o tom v úterý informuje agentura...

23. září 2025  17:22

Rakouští spotřebitelé uspěli u soudu. Výrobce mraženého lososa je klamal

Stejný obal, menší gramáž. Producent mražených potravin Iglo se v Rakousku dostal do křížku s tamním sdružením spotřebitelů Verein für Konsumenteninformation. Výrobce totiž snížil gramáž svého...

23. září 2025  16:13

V Gdaňsku startuje TRAKO: evropský veletrh železniční techniky přináší novinky

Advertorial

V polském Gdaňsku se dnes otevírá TRAKO, největší železniční veletrh v Polsku a druhý největší v Evropě. Na šestnáctém ročníku bude v segmentu železniční techniky zastoupena také česká společnost...

23. září 2025

Téměř polovina mladých nevěří, že si pořídí bydlení. Odkládají proto rodinu

Bytovou krizi nejbolestněji pociťují mladí lidé. Téměř 40 procent z nich ve věku mezi 18 a 29 lety nevěří, že si pořídí vlastní bydlení, které by si přáli. Ukázal to průzkum, který připravila Česká...

23. září 2025  14:17

Evropská unie znovu odloží nařízení o odlesňování, uvedla eurokomisařka

Evropská unie znovu o další rok odloží hojně diskutované nařízení o odlesňování, řekla podle agentury Reuters novinářům eurokomisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová. Normu kritizuje mnoho...

23. září 2025  13:27

Tohle je WC v ceně rodinného domu. Samo se vyčistí, stavba ale budí emoce

Na okraji Stuttgartu se právě otevřely jedny z nejdražších veřejných toalet v Německu. Jsou opatřené nejmodernější automatickou čisticí technologii. S náklady odhadovanými na přibližně 600 000 eur...

23. září 2025  12:45

Před dvěma sty lety vyjel první vlak veřejné železnice. Místo koní vsadil na páru

První veřejná železnice zahájila provoz 27. září 1825 na severovýchodě Anglie mezi městy Darlington a Stockton. Vlak poháněla parní lokomotiva a tehdy vezl 450 cestujících. Jedním z nich byl inženýr...

23. září 2025  10:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

23. září 2025  8:53

Kolik budou stát energie? Dodavatelé zlevňují, zároveň řeší nejistotu kolem povolenek

Premium

Energetické společnosti v Česku před blížící se topnou sezonou přicházejí s výhodnějšími ceníky. Nejistota spojená s novým systémem obchodování s emisemi známým jako ETS 2 však trvá. Pokud nebude...

23. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.