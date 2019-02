Proti migraci vyšší porodností. Orbán odpustí daň matkám čtyř a více dětí

Za pouhý rok se populace Maďarska snížila o 32 tisíc lidí. Premiér Orbán proto představil způsob, jak dle jeho slov zajistit budoucnost země a přitom se nespoléhat na pomoc imigrantů, které označuje za zhoubu Evropy.



Plán nacionalistického politika stojí zejména na podpoře mladých rodin. Páry mají dosáhnout na bezúročné půjčky v maximální výši 10 milionů forintů, tedy zhruba 800 tisíc korun. Ty se jim navíc odpustí, jakmile budou mít tři děti.

Podle agentury DPA může půjčky získat každá žena mladší 40 let, která vstupuje poprvé do manželství. Povinnost splácet půjčku bude mít až tři roky po narození prvního dítěte. Po narození druhého dítěte bude odpuštěna třetina dluhu a po narození třetího potomka může počítat s prominutím celé splátky. Ženy, které mají čtyři a více potomků, nebudou muset do konce života odvádět daň z příjmu.

Kromě toho Maďarsko poskytne záruky za úvěry na pořízení bydlení. I v tomto případě sehraje roli počet dětí, od kterého se bude odvíjet výše státních záruk.

To však není všechno. Rodinám s nejméně třemi dětmi vznikne nárok na státní dotaci ve výši 2,5 milionu forintu (cca 200 tisíc korun) na pořízení nejméně sedmimístného automobilu.

Průměrný počet dětí na rodičku v Maďarsku v roce 2016 byl 1,45 dítěte. Podle Eurostatu by však měl průměr v rozvinutých zemích dosahovat hodnoty 2,1, která zajistí přirozenou obnovu populace.



Španělsko a Itálie patří podle agentury AFP v Evropě k zemím s nejnižší mírou porodnosti. V roce 2016 dosahovala 1,34 procenta dětí na ženu. Nízká je také na Kypru, v Řecku či Polsku. Nejvyšší je naopak ve Francii, Švédsku, Irsku, Dánsku a Velké Británii, stále však pod doporučeným průměrem 2,1 dítěte. Průměr v Evropské unii dosahoval 1,6 dítěte.

Důvody, proč si vede Francie realitvně dobře ve srovnání se zbytkem EU, je možné hledat v poměrně štědré rodinné politice. Nesezdané páry vychovávající děti těží ze stejných finančních a daňových benefitů jako manželské páry. Rodiny čerpají z výhod jako jsou daňové prázdniny, podpora bydlení, ale i sociální systém, který zvýhodňuje chudé.