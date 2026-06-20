Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Maďarský recept na více dětí narazil. Půjčky ani dotace porodnost nezachránily

Autor:
Maďarsko patřilo k nejambicióznějším evropským laboratořím prorodinné politiky. Stát nabídl párům půjčky, daňové úlevy i dotace výměnou za slib, že budou mít děti. Po počátečním růstu se ale porodnost znovu propadla a část rodin teď čelí i finančním sankcím.
V den inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Pétera Magyara před...

V den inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Pétera Magyara před parlamentem oslavovali jeho stoupenci. (9. května 2026) | foto: Reuters

Slavnostní inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Pétera Magyara v...
Českokrumlovská porodnice patří mezi tři nejlepši malé porodnice v České...
Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán na sjezdu své strany Fidesz (13. června...
V den inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Pétera Magyara před...
12 fotografií

Když Barbara Eleková se svým manželem Levim čekali na výsledek dalšího pokusu o umělé oplodnění, nešlo jen o jejich sen stát se rodiči. Ve hře byla i jejich finanční jistota. Podobně jako mnoho dalších maďarských párů využili státní podporu určenou mladým rodinám.

Zavázali se, že budou mít dvě děti a získali bezúročnou půjčku ve výši deseti milionů forintů, tedy téměř 700 tisíc korun. Pokud se jim ale nepodaří doložit těhotenství včas, hrozí jim doplacení penále, které se může vyšplhat na miliony forintů. Informoval o tom zpravodajský web BBC.

Právě jejich příběh ukazuje slabinu jedné z nejambicióznějších prorodinných politik v Evropě. Viktor Orbán po návratu k moci v roce 2010 odmítal řešit demografický pokles migrací a vsadil na narození „maďarských dětí“. Stát proto nabídl mladým manželským párům půjčky, podporu bydlení, příspěvky na větší auta i daňové úlevy. Programy však mířily hlavně na sezdané heterosexuální páry s prací v oficiální ekonomice.

Proti migraci vyšší porodností. Orbán odpustí daň matkám čtyř a více dětí

„Myslím, že za posledních šestnáct let došlo ke změně. V této čtvrti už nejsou rodiny se čtyřmi nebo pěti dětmi žádnou výjimkou,“ říká Maté, 43letý otec pěti dětí, který se svou o šest let mladší manželkou bydlí na předměstí hlavního města. Pár využil štědré mateřské, bezúročné půjčky na pořízení dítěte a dotace na renovaci domu a koupi většího auta. Maté, který pracuje na volné noze jako obchodní vývojář, těží ze snížení daní. jeho žena Agi, jako matka více než dvou dětí, nebude platit žádnou daň z příjmu, pokud se vrátí do práce.

Peníze porodnost nezachránily

Zpočátku se zdálo, že systém funguje. Porodnost vzrostla z 1,25 dítěte na ženu v roce 2010 na 1,59 v roce 2020. Maďarsko se stalo vzorem pro část konzervativních politiků v zahraničí. Jenže v roce 2025 ukazatel spadl na 1,31, tedy jen o málo výš než před spuštěním programů.

V Maďarsku prudce vzrostl počet sňatků, cíl vlády však zůstává nesplněn

Podle demografa Tomáše Sobotky z Vídeňského institutu demografie je výsledek vzhledem k původním cílům neúspěch. Jiní odborníci připouštějí, že bez podpory by se mohlo narodit ještě méně dětí. Shodují se ale, že samotné peníze dlouhodobý pokles nezastavily.

Část rodin přesto tvrdí, že jim systém pomohl. Některým umožnila pořídit větší bydlení, auto nebo zvládnout náklady na více dětí. Statistiky také ukázaly dočasný nárůst rodin se třemi a více potomky. Tento trend však po roce 2020 zeslábl.

Podle kritiků navíc výhody nejvíce pomáhaly nižší střední třídě mimo velká města, zatímco v Budapešti a dalších drahých lokalitách jejich účinek rychle smazaly ceny bydlení a inflace.

Česko se vylidňuje, je nás méně o jeden Vyškov. Přispěla k tomu i migrace

Odborníci upozorňují, že rozhodování o dětech nestojí jen na finančních bonusech. Rodiče řeší kvalitu zdravotnictví, dostupnost školek, jistotu práce i možnost sladit rodinu s kariérou.

„Nemyslím si, že jsou potřeba velké sliby. Stačí napravit základní podmínky a ochota mít děti se zvýší,“ uvedla mladá matka Antonia Miskolcziová z Budapešti. Dodala, že ji při plánování rodiny mnohem více než finanční bonusy ovlivňoval stav zdravotnictví. Z porodu měla obavy natolik, že nakonec rodila v soukromé nemocnici.

Různé přístupy, podobný výsledek

Maďarsko není jedinou zemí, která se pokusila porodnost „koupit“. Jižní Korea utratila od roku 2008 stovky miliard dolarů na podporu rodičů, bonusy při narození dítěte, příspěvky i poukázky na péči. Přesto její porodnost klesla až k hodnotám kolem 0,8 dítěte na ženu. Naopak severské země dlouho těžily z dostupné péče o děti, sdílené rodičovské dovolené a pružnějšího pracovního prostředí, i když ani tam se poklesu nepodařilo zcela zabránit.

Datum „vymření“ Japonska. Profesor stanovil, kdy země bude mít poslední dítě

Demografické chování navíc ovlivňuje celková atmosféra ve společnosti. Pandemie, válka na Ukrajině, inflace i politická nejistota podle odborníků posílily pocit, že budoucnost je značně nečitelná. A právě nedůvěra v budoucnost patří k faktorům, které rozhodnutí mít dítě odkládají nebo mění.

Barbara a Levi mezitím dostali zprávu, že poslední pokus o IVF nevyšel. V zemi, která se označovala za přátelskou k rodinám, tak zůstávají bez dítěte, po němž toužili, a s obavou, že se jim spolu se snem o rodičovství rozpadne i finanční jistota, uzavřel britský portál.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na...

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...

Plukovník zůstává, vše ostatní je nové. KFC mění logo, provozovny i menu

KFC zároveň přichází s aktualizovaným menu, které zahrnuje řadu pokrmů bez...

Řetězec rychlého občerstvení KFC představil kompletní proměnu značky. Zahrnuje nejen aktualizaci loga, typografie, ale i interiérů restaurací, obalů nebo designu aplikace. Změny se tento měsíc...

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Vinařská ikona Bordeaux upadá. Zdejší vína už nepijí ani místní

Obsluha v muzeu Cite du Vin v Bordeaux nabízí návštěvníkům víno k ochutnání...

Francouzské Bordeaux patřilo k nejvyhlášenějším vinařským oblastem světa. Dnes se však potýká s poklesem zájmu, místní vína považují současní konzumenti za příliš konzervativní a předražená. Možná...

Maďarský recept na více dětí narazil. Půjčky ani dotace porodnost nezachránily

V den inaugurace nově zvoleného maďarského premiéra Pétera Magyara před...

Maďarsko patřilo k nejambicióznějším evropským laboratořím prorodinné politiky. Stát nabídl párům půjčky, daňové úlevy i dotace výměnou za slib, že budou mít děti. Po počátečním růstu se ale...

20. června 2026

Časově proměnlivé síťové tarify jsou budoucnost a vyplatí se, líčí odborníci

Premium
ilustrační snímek

V některých zemích je běžné platit za distribuci elektřiny podle toho, kdy je spotřebovávána. V době slabšího zatížení sítě lze využít nízkých cen, ve špičce si naopak zákazníci musí připlatit. Podle...

20. června 2026

Je to 267 let starý úspěch, který přišel přes noc, říká manažerka Guinnessu

Gráinne Waferová, globální ředitelka pro kategorii piva, vodky, likérů a nápojů...

Zatímco celosvětový prodej piva upadá, pro značku Guinness toto pravidlo, zdá se, neplatí. Pivovar právě otevřel nový pivovar v irském hrabství Kildare a druhý závod je na cestě. Velkou zásluhu na...

19. června 2026

Do samoobsluhy na nákup a na seriál. Americký řetězec posouvá hranice marketingu

Obchod s potravinami řetězce Albertsons v Cheyenne ve státě Wyoming (23....

Návštěvníci některých z 2 244 maloobchodních prodejen řetězce Albertsons v USA se brzy setkají s nečekaným zážitkem. Řetězec pro ně totiž ve spolupráci s koncernem Procter & Gamble (P&G) vytvořil...

19. června 2026

Aerolinky Perského zálivu se vracejí k normálu, počet letů se blíží době před válkou

Návštěvníci fotografují Boeing 737 MAX 8 společnosti FlyDubai na letecké...

Letecké společnosti zemí Perského zálivu jsou opět téměř v plném provozu. Údaje z webu Flightradar24.com ukazují, že celkový počet letů hlavních dopravců se nyní vrátil na přibližně 82 procent úrovně...

19. června 2026  15:52

Pardubický pivovar jde do likvidace, pivo nevyrábí a majetek již prodal

Pardubický pivovar na konci března 2023 přestal po více než 150 letech vařit...

Společnost Pardubický pivovar, jejíž historie sahá do 19. století, vstoupí k 1. září do likvidace a bude zrušena. Rozhodla o tom dnes valná hromada firmy. Společnost, která od roku 2019 většinově...

19. června 2026  15:43

New York zvažuje zákaz koňských spřežení. Smrtelná nehoda rozvířila debatu

Nehoda turistického kočáru v newyorském Central Parku si vyžádala život...

Tragédie, při které před několika dny v ulicích New Yorku zahynul mladý muž, opět rozproudila debatu o bezpečnosti koňských povozů a jejich budoucnosti ve městě. Tato tradice v Central Parku sahá až...

19. června 2026  14:34

Hormuzem proplulo nejvíce lodí od poloviny dubna, stále však panuje nejistota

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

Ve čtvrtek proplulo Hormuzským průlivem 25 lodí, tvrdí specializovaná platforma AXSMarine. Podle ní je to nejvíce od poloviny dubna, kdy průliv blokovaly americké a íránské síly, a zhruba pětinásobek...

19. června 2026  12:37,  aktualizováno  13:28

Lidl ve Stromovce otevřel terasu s občerstvením. Se slevou pivo přijde na 23 korun

Součástí Lidl Letní terasy je odpočinkové místo. (18. června 2026)

Lidl se pouští do nového byznysu. V pražské Stromovce otevřel první letní terasu, kde láká hlavně na nižší ceny. Držitelé aplikace Lidl Plus si tu dají půllitr čepovaného piva Argus za 23 korun, malé...

19. června 2026  10:42

Peníze na bezpečný účet? Nesmysl. Expert odhaluje triky internetových podvodníků

Bezpečností expert Tomáš Mika v podcastu Industrial

Každý šestý Čech už přišel při online nákupech o peníze. Internetoví podvodníci dnes sází na spěch a důvěru. Jak fungují falešní bankéři, podvodné e-shopy nebo bazarové pasti, do kterých denně padají...

19. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Honička za dotacemi končí. Na renovace si nově půjčíte dva miliony bez úroků

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „Bezúročné úvěry na renovace: Začíná nová éra...

Od konce června se mění program Nová zelená úsporám. Vedle dotací nabídne bezúročné úvěry až dva miliony korun na renovace rodinných domů. V dalším dílu iDNES Lounge se experti shodli, že nová...

19. června 2026

Bez Ukrajinců by sklizeň nešla, říká šéf české bramborářské jedničky

Aleš Schneiberg, obchodní ředitel společnosti Bramko.

Desítky lidí na poli u středočeské Staré Lysé s ohnutými zády sbírají ředkvičky. Slunce paří, ale práci je potřeba udělat. Nyní jim počasí přeje, ale zaměstnanci družstva Bramko by byli v práci, i...

19. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.