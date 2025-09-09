Maďarsko dohodou se Shellem podniká jeden z prvních kroků k diverzifikaci dovozů plynu a utlumení ruských dodávek. Jde i o výsledek tlaku Evropské unie.
V úterý Maďaři podepsali smlouvu na dodávku 2 miliard metrů krychlových během deseti let počínaje rokem 2026, uvedl ministr zahraničí Péter Szijjártó. Dodávky budou do Maďarska směřovat přes české a německé plynovody, dodal.
„Nebude to ovšem nijak závratný objem. Dvě miliardy metrů krychlových během deseti let odpovídají průměrnému dennímu tranzitu přes Česko nějakých 550 tisíc metrů krychlových. Třeba roku 2021 činil průměrný denní objem tranzitu plynu přes Česko na Slovensko zhruba 30 milionů metrů krychlových,“ uvedl ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Zatímco EU usiluje o zastavení dovozu ruských fosilních paliv do konce roku 2027, Maďarsko se k těmto plánům dlouhodobě stavělo odmítavě. Od začátku války na Ukrajině naopak své energetické vazby s Ruskem posilovalo, píše agentura Bloomberg.
Jednáme o dalších smlouvách
Budapešť opakovaně vyzývala EU, aby členským státům kompenzovala náklady na odklon od levnějších ruských dodávek. Nyní podle Bloombergu začíná podnikat kroky k hledání alternativ.
„Jednáme o dalších smlouvách s jinými západními dodavateli, ale zatím nejsme v situaci, kdy bychom je mohli oznámit,“ řekl Szijjártó. Současně dodal, že současný plán EU na ukončení dovozu ruských energií stále představuje velké riziko pro energetickou bezpečnost Maďarska, protože země podle něj nemá dostatek plynovodní infrastruktury z jiných trhů, která by zajistila dostatečné kapacity.
Maďarsko má uzavřenou smlouvu s ruským Gazpromem na 4,5 miliardy metrů krychlových ročně až do roku 2036, kterou od roku 2022 doplňuje o dodatečné nákupy.
Szijjártó rovněž uvedl, že jaderné ambice Maďarska, které zahrnují zdvojnásobení kapacity jaderné energetiky přidáním dvou nových reaktorů, by snížily současný dovoz plynu na polovinu a výrazně ulevily zásobování palivy, což by zemi umožnilo pokrýt 70 procent vlastní spotřeby elektřiny.