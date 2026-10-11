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Sucho, dovoz i nižší poptávka. Maďarští zemědělci se odklánějí od pěstování papriky

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  14:00

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Festival papriky a gastronomie v jihomaďarském městě Kalocsa (19. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Maďarsko se potýká s výrazným úbytkem zemědělců, kteří by pěstovali papriky. Od typické činnosti se odklánějí nejen z důvodu levného dovozu a nižší poptávky, ale i klimatické krize. Problémem je také nedostatek pracovních sil.

Manželé Nikoletta Pajsánová Nagyová a László Pajsán pracovali od svítání do půlnoci, aby v nejsušším létě, jaké Evropa kdy zažila, zachránili svoji úrodu paprik. Své dvouapůlhektarové pole nemohou zavlažovat, protože přes něj vede elektrické vedení, a půdu kolem rostlin, z nichž pochází slavné maďarské koření, proto opakovaně kypřili.

„Byla jsem přesvědčená, že si budeme muset najít další práci, protože papriky úplně seschnou,“ řekla agentuře AFP 44letá pěstitelka, která prodávala své výrobky na Festivalu papriky a gastronomie v jihomaďarském městě Kalocsa. „Ale nějak se stalo, že plody byly větší a krásnější než v předešlých letech. Byl to zázrak.“

Pajsánovi se považují za zástupce pomalu mizející profese, protože pěstování paprik, nedílné součásti maďarské kuchyně, v posledních dekádách upadá a mnoho malých producentů skončilo.

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Podle oficiálních statistik dosáhlo pěstování paprik v Maďarsku vrcholu v roce 1979, kdy zemědělci těmito rostlinami osázeli 13 029 hektarů. V roce 2024 už to však bylo pouhých 1 410.

„Maďarští zemědělci jsou pod tlakem kvůli levnému dovozu z Jižní Ameriky a klimatické krizi. Ta způsobuje, že je podnikání náročnější i nákladnější,“ uvedl poradce kořenářské společnosti B.W.A. Kft. Róbert Bráj. „Sucho je delší, vlny veder silnější a šíří se nové nemoci i škůdci,“ popsal.

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Problémem je také nedostatek pracovních sil. Na letošním Festivalu papriky a gastronomie vzpomínala Ágnes Tóthová, jak jako malá trhala úrodu, a přispívala tak k rodinnému podnikání. „Tehdy jsme pěstovali papriky na šesti hektarech, nyní obdělávám jen tři, protože je nemá kdo sklízet. Celá rodina by se pěstováním neuživila.“

Maďarské ministerstvo zemědělství uvedlo, že se snaží posílit konkurenceschopnost domácích pěstitelů, ale žádné nové kroky v tomto ohledu ještě nezveřejnilo.

Součást maďarské identity

„Pro nás Maďary je paprika zázrak,“ říká Imre Szeni, jeden z účastníků kuchařské soutěže na festivalu v Kalocsi. Stánky byly ozdobeny sušenými paprikami navlečenými na provázku, které v minulosti bývaly na podzim naprosto běžným jevem.

Papriky pochází z Ameriky a do prosluněné krajiny jižního Maďarska se dostaly v 16. století. Historickými centry jejich pěstování je Kalocsa a Segedín (Szeged). Mletá paprika z těchto dvou oblastí získala od Evropské unie Chráněné označení původu, kterým se pyšní také třeba slovenská Žitavská paprika.

Spolu s kroji, lidovým umění a dalšími tradicemi se koření stalo během 19. století důležitou součástí maďarské identity. Mladší generace však tradiční jídla vaří méně a dává přednost pokrmům, které jsou rychlejší a jednodušší.

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