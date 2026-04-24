Tiborcz i Mészáros se v Maďarsku stali symboly propojení politiky a byznysu. Magyar během kampaně opakovaně prohlašoval, že pokud ve volbách zvítězí, prověří, jakým způsobem tito muži v posledních letech nabyli své obrovské majetky, píše agentura Bloomberg.
O svých plánech se Magyar zmínil i krátce poté, co bylo jasné, že jeho strana Tisza dubnové volby ovládla. „Rozmontujeme akciovou společnost Tiborcz–Orbán–Mészáros,“ prohlásil krátce po volebním vítězství.
Kdo je István Tiborcz?
Tiborczův podnikatelský vzestup začal v roce 2013. Jeho první velkou investicí byla firma Elios, která získávala zakázky na veřejné osvětlení financované z fondů Evropské unie. Později tento muž rozšířil své aktivity do hotelnictví a realit. Zároveň vstoupil i do logistiky prostřednictvím společnosti Waberer’s International Nyrt a do bankovnictví přes firmu Gránit Bank Nyrt.
Tiborcz se krátce před letošními volbami přestěhoval do New Yorku. Jeho manželka Ráhel Orbánová uvedla, že cílem pobytu v USA je hlavně profesní rozvoj a vzdělání jejich dětí. Už v minulosti Tiborczova rodina několik let žila ve španělské Marbelle, a to i před uplynulými maďarskými parlamentními volbami.
Kdo je Lőrinc Mészáros?
Možná ještě výraznějším symbolem Orbánovy éry je Lőrinc Mészáros, jemuž se v posledních letech podařilo vybudovat obrovské impérium působící v energetice, bankovnictví i stavebnictví. Mészáros vlastní podíly také ve firmách Opus Global Nyrt a MBH Bank.
Mészáros měl podobně jako Tiborcz podle agentury Bloomberg bohatnout i díky tomu, že jeho firmy pravidelně získávaly státní zakázky. Během deseti let se jeho stavební společnosti podařilo zvýšit roční tržby z méně než jednoho milionu dolarů na více než 200 milionů dolarů. Hodnota jeho majetku se momentálně odhaduje minimálně na 1,5 miliardy dolarů.
Zbohatli i další
Agentura Bloomberg zmiňuje i další maďarské podnikatele, kteří během Orbánovy éry výrazně zbohatli. Patří mezi ně například László Szijj, jehož firma Duna Aszfalt profitovala ze staveb dálnic, nebo István Garancsi, vlastník stavební společnosti Market Építő.
Řada maďarských podnikatelů každopádně věří, že se jim podaří získat přízeň nového premiéra Magyara. Potvrzuje to i fakt, že například developer Dániel Jellinek krátce po volbách veřejně podpořil vyšší zdanění bohatých. Podnikatel György Wáberer byl zase viděn, jak s novým premiérem Magyarom slaví během volební noci.
Magyar zároveň slibuje vznik agentury pro navracení majetku, která má prověřit privatizace a přesuny státního majetku za posledních dvacet let. Maďarský ekonom Péter Ákos Bod ale tvrdí, že zásah nové vlády může výrazně otřást celou maďarskou podnikatelskou vrstvou, jež vyrostla díky blízkosti k bývalému premiérovi, uzavírá Bloomberg.