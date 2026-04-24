Orbánův pád trápí oligarchy. Magyar slibuje zásah proti bohatým maďarským elitám

  18:00
Pád Viktora Orbána znervózněl maďarské podnikatele, kteří během jeho éry zbohatli. Mezi nejčastěji skloňovaná jména patří Orbánův zeť István Tiborcz i jeho dlouholetý přítel Lőrinc Mészáros. Nastupující premiér Péter Magyar totiž slíbil, že tvrdě zasáhne proti korupci a zváží i zavedení daně z bohatství.
Lorinc Meszáros (vpravo) hovoří s bývalým maďarským premiérem Orbánem během fotbalového zápasu ve Felcsutu v Maďarsku. (19. května 2019) | foto: ČTK

Vůdce maďarské opozice Péter Magyar (5. ledna 2026)
Tiborcz i Mészáros se v Maďarsku stali symboly propojení politiky a byznysu. Magyar během kampaně opakovaně prohlašoval, že pokud ve volbách zvítězí, prověří, jakým způsobem tito muži v posledních letech nabyli své obrovské majetky, píše agentura Bloomberg.

O svých plánech se Magyar zmínil i krátce poté, co bylo jasné, že jeho strana Tisza dubnové volby ovládla. „Rozmontujeme akciovou společnost Tiborcz–Orbán–Mészáros,“ prohlásil krátce po volebním vítězství.

Kdo je István Tiborcz?

Tiborczův podnikatelský vzestup začal v roce 2013. Jeho první velkou investicí byla firma Elios, která získávala zakázky na veřejné osvětlení financované z fondů Evropské unie. Později tento muž rozšířil své aktivity do hotelnictví a realit. Zároveň vstoupil i do logistiky prostřednictvím společnosti Waberer’s International Nyrt a do bankovnictví přes firmu Gránit Bank Nyrt.

Ze spojence Orbánovým pokořitelem. Kdo je Péter Magyar, příští maďarský premiér

Tiborcz se krátce před letošními volbami přestěhoval do New Yorku. Jeho manželka Ráhel Orbánová uvedla, že cílem pobytu v USA je hlavně profesní rozvoj a vzdělání jejich dětí. Už v minulosti Tiborczova rodina několik let žila ve španělské Marbelle, a to i před uplynulými maďarskými parlamentními volbami.

Kdo je Lőrinc Mészáros?

Možná ještě výraznějším symbolem Orbánovy éry je Lőrinc Mészáros, jemuž se v posledních letech podařilo vybudovat obrovské impérium působící v energetice, bankovnictví i stavebnictví. Mészáros vlastní podíly také ve firmách Opus Global Nyrt a MBH Bank.

Chci silnou střední Evropu, říká Magyar. Opírá se o odkaz Rakouska-Uherska

Mészáros měl podobně jako Tiborcz podle agentury Bloomberg bohatnout i díky tomu, že jeho firmy pravidelně získávaly státní zakázky. Během deseti let se jeho stavební společnosti podařilo zvýšit roční tržby z méně než jednoho milionu dolarů na více než 200 milionů dolarů. Hodnota jeho majetku se momentálně odhaduje minimálně na 1,5 miliardy dolarů.

Zbohatli i další

Agentura Bloomberg zmiňuje i další maďarské podnikatele, kteří během Orbánovy éry výrazně zbohatli. Patří mezi ně například László Szijj, jehož firma Duna Aszfalt profitovala ze staveb dálnic, nebo István Garancsi, vlastník stavební společnosti Market Építő.

Řada maďarských podnikatelů každopádně věří, že se jim podaří získat přízeň nového premiéra Magyara. Potvrzuje to i fakt, že například developer Dániel Jellinek krátce po volbách veřejně podpořil vyšší zdanění bohatých. Podnikatel György Wáberer byl zase viděn, jak s novým premiérem Magyarom slaví během volební noci.

Maďarsko je, za potlesku Unie, na cestě k euru. Bude trnitá, ale cíl je realistický

Magyar zároveň slibuje vznik agentury pro navracení majetku, která má prověřit privatizace a přesuny státního majetku za posledních dvacet let. Maďarský ekonom Péter Ákos Bod ale tvrdí, že zásah nové vlády může výrazně otřást celou maďarskou podnikatelskou vrstvou, jež vyrostla díky blízkosti k bývalému premiérovi, uzavírá Bloomberg.

Bez obřích datacenter Evropu převálcují USA i Asie. Staví se i v ČR

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Írán opět zastavil ropnou tepnu. Dvě lodě v Hormuzském průlivu zasáhla palba

Sledujeme online
Hormuzský průliv

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

Sydney Sweeney oblékla džínové šortky a akcie oděvního obra rázně posílily

Sexy reklama Sydney Sweeney zvedla akcie oděvní firmy

Akcie americké oděvní firmy American Eagle zaznamenaly letos poprvé výrazný nárůst poté, co firma vydala reklamní spot pro svou novou letní kolekci „Syd For Short“ v hlavní roli s herečkou Sydney...

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Z Hlavního nádraží ve směru Slovácko a Bratislava vyjel nový vlak Leo Express,...

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Soud potvrdil vinařství pokutu za falšování, řediteli vadí tajná databáze inspekce

ilustrační snímek

Třímilionovou pokutu pro Vinařství Ludwig, kterou uložila v roce 2022 Státní zemědělská a potravinářská inspekce za falšování vína, potvrdil i Nejvyšší správní soud. Zamítl totiž kasační stížnost....

Problémy, které mohou končit sebevraždou. Američtí letoví dispečeři tají deprese

Rychlý úsudek, odolnost vůči permanentnímu stresu, logické uvažování, prostorová představivost. Tyhle schopnosti jsou pro práci řídícího letového provozu nutností

Mezi dlouhodobě nejnáročnější profese patří i řídící letového provozu. Američtí dispečeři však přiznávají, že za hlasem z věže či řídicího centra se často skrývá stres, vyčerpání a nemalé psychické...

24. dubna 2026

Tykačův spor se španělským gigantem eskaluje. Pošle ho do exekuce

Pavel Tykač

Jednomu z největších českých byznysmenů v Česku Pavlu Tykačovi dochází trpělivost se španělským telekomunikačním gigantem Telefónica, S.A. Ten jeho firmám Venten Management a Lexburg Enterprises...

24. dubna 2026  15:23

Pumpaři mohou o víkendu zdražit. Nejvyšší povolená cena nafty se zvýší o 82 haléřů

ilustrační snímek

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty se proti čtvrtku zvýší o 82 haléřů na 42,86 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat maximálně za...

24. dubna 2026  14:56

Robot uklízí i baví. Pražské nákupní centrum testuje novinku, experti jsou skeptičtí

Robotický odpadkový koš P.E.P.E byl firmou M2C poprvé nasazený v obchodním domě...

Do obchodních center v Česku vstupují autonomní roboti. Nový robotický koš nesoucí jméno P.E.P.E. od společnosti M2C uklízí, komunikuje a slouží jako reklamní plocha v obchodním centru Harfa v Praze...

24. dubna 2026  13:49

Nová dceřiná firma by měla vzniknout do roka, plánuje vedení ČEZ

Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani (vlevo) a předseda představenstva...

Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce ze současné struktury vyčlenit prodej a distribuce energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k...

24. dubna 2026  9:39,  aktualizováno  12:33

Konec levného létání? Co všechno lze čekat kvůli nedostatku leteckého paliva

Komentář
Piloti Lufthansy zahájili dvoudenní stávku v rámci sporu o důchody ve...

Ruch na obloze v některých koutech světa pomalu utichá. Například německý dopravce Lufthansa oznámil, že od května zruší dvacet tisíc původně plánovaných letů. Jde o jeden z největších výpadků...

24. dubna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

ČEZ a Rolls-Royce uzavřely dohodu o modulárních reaktorech. První by měl stát v Temelíně

SMR je jaderný štěpný reaktor, který má menší rozměry a výkon než konvenční...

Zástupci energetické skupiny ČEZ uzavřeli smlouvu o provedení přípravných prací s britskou společností Rolls-Royce SMR na vývoj malých modulárních reaktorů. Dohoda má nastavit investorský model a...

24. dubna 2026  11:43

Veterináři varují před nebezpečnými výživami, zákaz rozšířili o další výrobky

Kojenecké mléko Happy Mimi s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. (23. února...

Státní veterinární správa zakazuje v ČR prodávat 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z EU kvůli obsahu nebezpečného toxinu cereulidu. Obchodníci a provozovatelé, kteří mají některou z...

23. dubna 2026  14:29,  aktualizováno  24. 4. 9:42

Španělsko vsadilo na vítr. Jak se vyrábějí lopatky pro obří větrníky

Na kraji výrobního areálu společnosti Vestas ve španělském Daimeilu je...

Suchou větrnou náhorní plošinu La Mancha nacházející se ve vnitrozemí Španělska proslavil Don Quijote a historické větrné mlýny. Dnes dominují této oblasti turbíny větrných elektráren. Vítr stabilně...

24. dubna 2026

Půdu v Česku investoři skupovat nebudou, mimo EU je to jednodušší, říká odborník

Premium
Předseda JTZE Jan Šimek

Místo nákupu farem si je pronajímáme, říká v rozhovoru s iDNES.cz předseda JTZE Jan Šimek. V Česku podle něj nejsou největší farmy v Evropě, podle tržeb jsou větší například ve Francii. A zavedl by...

24. dubna 2026

