Maďarsko trápí rekordní veřejný dluh. V tichosti si od Číny půjčilo miliardu eur

Maďarsko si letos na jaře půjčilo od tří čínských bank celkem 1 miliardu eur, v přepočtu tedy 24 miliard Kč. Je to největší půjčka, jakou si kdy tato země vzala, vyplývá z údajů na internetových stránkách vládní dluhové agentury. Úvěr, který poskytly Čínská rozvojová banka, Exportní a importní banka Číny a maďarská pobočka Bank of China, Maďarsko vyčerpalo 19. dubna. Musí ho splatit do tří let.