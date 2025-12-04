Maďarská ekonomika chřadne. Automobilové a elektronické závody hromadně propouštějí

Továrna na výrobu baterií Samsung SDI v Gödu asi 30 kilometrů severně od Budapešti propustila 744 osob. Zdejší produkce klesla kvůli zpomalení na evropském trhu s elektromobily na polovinu vrcholné úrovně z roku 2023. Koncern Audi se v Győru (Rábu) v severozápadním Maďarsku rozloučil se 701 zaměstnanci. Výroba motorů se tu v prvních pěti měsících letošního roku meziročně snížila o deset procent, píše s odkazem na portál Portfolio.hu web deníku Rzeczpospolita.
Počet zaměstnanců ve čtyřech maďarských společnostech koncernu Robert Bosch se snížil o více než 600 osob. Společnost Jabil Circuit ve městě Tiszaújváros propustila 526 osob, Flextronics v Zalaegerszegu 506 osob a Aumovio ve Veszprému 467 lidí.
Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu v celém Maďarsku, které má zhruba 9,8 milionu obyvatel, se od prosince 2023 do prosince 2024 snížil ze 104 500 na 102 300, což odpovídá poklesu asi o dvě procenta.
„Problémy německého automobilového průmyslu se přímo dotýkají také Maďarska, protože domácí ekonomika je úzce propojena s německým exportem a výrobními řetězci,“ říká analytik András Babos ze společnosti Portfolio.
Masové propouštění je však příznakem většího a nebezpečnějšího jevu, kterým je zhoršující se situace celé maďarské ekonomiky, píše polský deník. Objem průmyslové výroby byl v srpnu 2025 meziročně o 7,3 procenta nižší. Nejnovější statistické údaje uvádějí, že maďarský hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl ve třetím čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Pro srovnání polská ekonomika ve stejném období přidala 3,8 procenta a ta česká 2,8 procenta.