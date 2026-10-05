Macronova francouzská revoluce končí. Země se potýká s dluhy i slabým růstem

Před deseti lety opustil Roland Lescure dobře placenou pozici v Kanadě a vrátil se do Francie. Tehdy padesátiletého bankéře přilákala vize Emmanuela Macrona, který chtěl změnit francouzskou ekonomiku a zároveň zastavit nástup krajní pravice.
Lescure se stal jedním z hlavních představitelů takzvané „Macronomiky“ a později také čtvrtým ministrem financí Macronovy vlády. „Bylo mi 50 a měl jsem krizi středního věku,“ vzpomíná Lescure. „Někteří lidé mění život, někteří lidé mění zemi. Já jsem se prostě rozhodl změnit směr a připojit se k politickému hnutí.“
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Dnes je ale přesvědčen, že až Macron příští rok opustí Elysejský palác, jeho politické hnutí bude prakticky u konce, připomíná agentura Bloomberg.
Jak se tvoří bohatství
Francouzský prezident původně chtěl vytvořit zemi, která bude méně svázaná regulacemi, více podporovat podnikání a zároveň zůstane pevně ukotvená v Evropské unii. A v prvních letech se mu to částečně dařilo. Ekonomika rostla tempem přes dvě procenta, nezaměstnanost klesala a rozpočtový deficit byl nejnižší za deset let. Macron prosadil uvolnění pracovního trhu i snížení některých firemních daní.
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Lescure byl zpravodajem významného zákona PACTE, který měl podpořit podnikání a změnit vztah mezi firmami, zaměstnanci a státem. Součástí reformy byly také prodeje některých státních aktiv nebo opatření na podporu zaměstnanců ve vedení firem.
„Musíte být schopni vytvářet bohatství, abyste ho mohli rozdělovat,“ vysvětluje Lescure svou tehdejší filozofii. „Abyste to mohli financovat, musíte vytvářet růst, musíte vytvářet prosperitu.“
Žluté vesty změnily atmosféru
Macronova ekonomická revoluce však narazila už v roce 2018. Tehdy plánovaná uhlíková daň na pohonné hmoty vyvolala protesty takzvaných žlutých vest. Z původně ekologického opatření se rychle stal celonárodní odpor proti rostoucím životním nákladům a prezidentově údajně příliš podnikatelsky orientované politice.
Protesty se rozšířily po celé Francii a opozice na levici i pravici dostala silnou zbraň proti prezidentovi.
„Nabídková ekonomika založená na růstu produkce zboží a služeb znamená zaručený zánik společnosti,“ prohlásil tehdy levicový politik Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Penová zase tvrdila, že Macronova politika podporuje „sociální sestup“.
Vláda nakonec ustoupila pro uklidnění situace vynaložila přes deset miliard eur na daňové úlevy a bonusy pro zaměstnance s nízkými příjmy.
„Abych byl spravedlivý, tehdy to nikdo nečekal,“ připouští Lescure. „Prezidentský úřad to nečekal, opozice také ne. A to je pro politika těžké – zůstat v kontaktu s realitou, s lidmi. A snažit se pochopit jejich strach a úzkost.“
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Pro Macrona šlo o zásadní politický zlom. Jeho původní reformní agenda se začala dostávat do pozadí a prezident musel stále více reagovat na okamžité politické problémy.
Pandemie otevřela peněženku státu
Ještě větší zásah přišel s pandemií covidu. Macron nařídil ekonomiku podporovat za každou cenu, píše Bloomberg. Stát začal ve velkém financovat podniky, které musely přerušit provoz, a zaměstnance na nucené dovolené.
Podobně postupovaly i další evropské země. Francie ale podle analýzy nedokázala státní podporu dostatečně rychle utlumit. Když se později prudce zvýšily ceny energií, vláda znovu sáhla k rozsáhlým podporám domácností a firem.
Mezi lety 2020 a 2023 dosáhly krizové a stimulační výdaje spojené s pandemií přibližně 190 miliard eur. Dalších 72 miliard eur stála opatření během energetické krize. Tato částka pro srovnání přesáhla roční výdaje Francie na obranu.
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Jen dotace na pohonné hmoty, které nebyly cílené pouze na nejohroženější skupiny obyvatel, vyšly téměř na osm miliard eur.
Státní peníze pomohly Macronovi v prezidentských volbách v roce 2022 odrazit Marine Le Penovou. Zároveň však prezident přišel o parlamentní většinu. Od té doby se schopnost vlády prosazovat hlubší ekonomické reformy výrazně zhoršila.
Dluh roste, investoři ztrácejí trpělivost
Francouzské veřejné finance se od pandemie nedokázaly vrátit do původního stavu. Macron navíc v roce 2024 vyhlásil předčasné parlamentní volby ve snaze znovu získat kontrolu nad politickou situací. Výsledek však jeho pozici ještě oslabil.
Nový parlament dvakrát donutil premiéry odstoupit a zároveň komplikoval snahy o ozdravení státního rozpočtu.
Do centra pozornosti se tak dostaly rozpočty na roky 2025 a 2026. Právě zde se podle Lescurea odehrává poslední bitva o Macronův ekonomický odkaz.
Problém je, že finanční trhy už začínají být k Francii výrazně méně tolerantní. Investoři požadují za nákup francouzských státních dluhopisů vyšší výnos než za dluhopisy Itálie. To je pro Paříž velmi nepříjemný signál.
Náklady na financování francouzského dluhu se navíc dostaly na úrovně, které nebyly k vidění od evropské dluhové krize. Vláda se proto snaží připravit rozpočet, který by přesvědčil investory, že Francie je stále schopna své finance dostat pod kontrolu.
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Lescure prosazuje poměrně tvrdé škrty. Hovoří například o zmrazení mezd ve veřejném sektoru a některých důchodů. Současně ale vláda ponechává část mimořádné daně pro velké firmy a ruší některé daňové výjimky. Je to výrazný odklon od původní Macronovy politiky.
„Zvyšovat daně firmám v době, kdy je růst problémem, nikdy není příjemné,“ připouští Lescure. „Bylo důležité najít politickou cestu ke stabilitě. To se nám podařilo, ale za určitou cenu.“
Le Penová a Mélenchon chtějí obrat
Problém pro Macronův odkaz je také politický. Prezident už potřetí kandidovat nemůže a v příštích prezidentských volbách bude mít Francie nového lídra.
Mezi kandidáty s výraznou podporou v průzkumech patří Marine Le Penová na pravici a Jean-Luc Mélenchon na levici. Oba přitom Macronovy reformy kritizují a slibují jejich zásadní změny.
Le Penová zatím nepředstavila detailní ekonomický program. Její Národní sdružení ale chce například zvrátit důchodovou reformu a umožnit odchod do penze už v 60 letech.
„Nikdo nemůže být horší než vy,“ vzkázal Macronově vládě poslanec Národního sdružení Jean-Philippe Tanguy. „Selhali jste ve všem, všechno jste zničili.“
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Ještě radikálnější změny navrhuje Mélenchon. Požaduje výrazné zvýšení daní pro firmy a bohaté, růst mezd a také zásadní zásah do francouzského dluhu. V posledních týdnech dominoval ekonomické debatě návrhem na odepsání či zmrazení části francouzského dluhu drženého centrální bankou.
Pro evropské partnery by tak případná změna kurzu znamenala velkou nejistotu.
Co z Macronovy revoluce zůstane?
Lescure přesto tvrdí, že Macronova éra zanechá trvalou stopu. Poukazuje například na fungující pracovní trh, rekordní počet zaměstnaných lidí a pokračující rozvoj francouzské startupové scény.
Podle něj se Francii také podařilo během posledních deseti let dosáhnout hospodářského růstu, který mezi velkými evropskými ekonomikami překonalo pouze Španělsko.
Lescure proto věří, že hodnocení Macronovy éry se časem změní. „Jsem přesvědčen, že až se prach usadí, za rok, za dva roky, možná za pět let, si lidé uvědomí, jak moc se Francie za posledních deset let změnila,“ říká.