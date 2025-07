V jednom z nových reklamních videí kráčí 27letá hvězda seriálu Euforie směrem k billboardu značky American Eagle, na kterém je sama zobrazena a na němž je nápis „Sydney Sweeney má skvělé geny“. Herečka pak přeškrtne slovo „Geny“ a nahradí ho slovem „Džíny“. Obě slova mají totiž v angličtině stejnou výslovnost. Zprávu přinesl portál Fox News.

Podle kritiků reklamy se problém skrývá právě v sousloví „skvělé geny“, který se podle nich historicky používal k oslavě bílé rasy, štíhlosti a atraktivity. Mnozí si totiž vizuál mohou vykládat jako eufemismus pro eugeniku a nadřazenost bílé rasy. „Takhle to dopadá, když do něčeho nejsou zapojení žádní barevní lidé. Zvláště v době, jako je tato. Tato reklamní kampaň se natolik zapletla do hry se slovy, že lidem uniká to, co je tak očividně zřejmé každému, kdo není běloch,“ napsal další.

Někteří další v komentářích zašli ještě o něco dál. „Reklamní kampaň American Eagle je jen novodobou nacistickou propagandou,“ stálo v jiném příspěvku.

„Chválit Sydney Sweeney za její skvělé geny v kontextu jejího vzhledu bílé blondýnky s modrýma očima je jedním z nejhlasitějších a nejzřetelnějších rasistických projevů, které jsme v poslední době viděli a slyšeli,“ stálo v dalším příspěvku.

Je to jen reklama

Někteří komentující se ovšem rychle postavili na obranu značky i herečky. „Reklama nikomu neublíží. O to jde. Je to doslova reklama na kalhoty. Ne nacismus,“ napsal jeden z diskutujících. „Nechápu, proč se to lidem nelíbí? Je to roztomilé a chytré,“ přidal se další.

Co je to eugenika? Je to sociálně-filosofický směr zaměřený na studium metod usilujících o dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Hrála významnou roli v historii a kultuře USA. Vrcholu popularity eugenika dosáhla na počátku 20. století, kdy ji většina společnosti přijímala jako užitečnou metodu k udržování řádu a usměrňování vývoje společnosti. wikipedia.org

„Je to krásná holka a má skvělé geny, za které může děkovat svým předkům. Kde je tady rasismus? Je to jen konstatování faktu,“ zněl další komentář.

„Tvrzení, že reklama je proeugenická kvůli slovní hříčce „geny/džíny“, je skutečně nehorázné. Je to džínová kampaň, ne manifest. Ne každá modrooká blondýna je nacistka. Někteří z vás evidentně potřebují učebnici dějepisu.“

„Woke reklama je mrtvá. Sydney Sweeney ji zabila,“ napsal další uživatel na X. Narážel tím evidentně na starší reklamy značky, ve kterých účinkovaly modelky s nadváhou.

Podle webu The Hollywood Reporter bude nyní reklama k vidění na různých 3D billboardech po celých Spojených státech a také v kině Sphere v Las Vegas. Zástupci herečky ani společnosti American Eagle na žádost Fox News Digital o komentář zatím bezprostředně nereagovali.

Akcie jako memy

Značka American Eagle vznikla v roce 1977, prodává džíny, polokošile, trička s potiskem, boxerky, svrchní oblečení a plavky. Primárně cílí na studenty vysokých a středních škol, ačkoli ji nosí i starší dospělí.

Navzdory (anebo kvůli) této kontroverzi akcie společnosti American Eagle vystřelily až o 16 procent. Analytici však také poukazují na chování akcií jako memů, tedy na jejich virální nárůst, který je poháněn maloobchodními obchodníky, ale také na jejich pozdější pokles.

Minulý týden citoval portál Marketing Brew marketingového ředitele společnosti American Eagle Craiga Brommerse, který uvedl, že tato herečka je největším ziskem od založení společnosti.

Kampaň se Sydney Sweeney přichází navíc v době, kdy se maloobchodníci opírají o rostoucí oblibu džínoviny v souvislosti s boomem popularity country a westernových stylů. „Reklama se Sydney Sweeney přináší půvab,“ uvedla v prohlášení Jennifer Foyleová, prezidentka a výkonná kreativní ředitelka společnosti. „K tomu přidáváme bezchybný šatník pro kombinaci lehkosti, postoje a taky trochy rošťáctví,“ uzavřela pro americký web.