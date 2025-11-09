Když luxus znamená klid. Kde leží nejlepší lyžařská střediska bez davů

Autor:
Populární evropská i americká zimní střediska trpí stále více náporem lyžařů. Ti, kdo preferující spíše horský klid, proto hledají nová útočiště. Pět dosud davy neobjevených míst zmapovala agentura Bloomberg.
Část 1/6

Svatý Mořic se stal oblíbeným střediskem bohatých Američanů.

Sjezdovky v americkém Utahu se loni proměnily z luxusních středisek na místo, kde stávkuje horská služba a fronta na lanovku trvá hodinu. Svatý Mořic zase obsadily nekonečné davy bohatých Američanů a japonské lyžařské areály ještě nedávno považované za excentrické dobrodružství, jsou dnes synonymem mainstreamu.

Co vlastně dělá lyžařskou dovolenou přepychovou? Je to atmosféra a après-ski? Anebo nezapomenutelné ubytování či gastronomie? Či pension, který hostům každé ráno připraví vyhřáté lyžáky? Většina lidí by na všechny tyto otázka kývla, ovšem pro jiné je synonymem lyžařského luxusu klid mezi zasněženými vrcholky. Jenže ten je stále těžší najít.

Samota ale naštěstí stále existuje. Jen je potřeba ji hledat v malých, až téměř zapomenutých resortech. Ty sice často postrádají luxusní vybavení, zato nabízejí atmosféru v podobě rodinných chat, jedinečné lokální kuchyně a sjezdovek, které působí neobjeveným dojmem.



