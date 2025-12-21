Německá ekonomika není už od vypuknutí koronavirové pandemie v ideální kondici. Týká se to i německých domácností, které v posledních letech bojují s růstem životních nákladů. Vysoká inflace se promítá také do jejich spotřebního chování. Mnoho Němců totiž omezuje spotřebu, píše portál Der Standard.
Komplikace to je mimo jiné i pro rakouská lyžařská střediska, která se na německou klientelu dlouhodobě spoléhají. Každý sedmý Němec bude během zimní dovolené v roce 2026 šetřit.
Podle oficiálních statistik totiž během loňského zimního období právě Němci zaplňovali kapacity rakouských hotelů v lyžařských střediscích skoro z 50 procent. Do Rakouska často vyrážejí hlavně obyvatelé Bavorska a Bádenska-Württemberska.
Průzkumu společnosti YouGov, který se uskutečnil mezi letošním 8. a 10. prosincem, se zúčastnilo celkem 2 101 respondentů. Z něj mimo jiné vyplynulo, že zimní dovolená je pro Němce mnohem méně důležitá než ta během letních měsíců.
Očekávání skiareálů zůstávají velká
Provozovatelé rakouských středisek ale i přes toto varování vstupují do sezony s optimismem, píše Der Standard. Mimo jiné proto, že už od pandemie počet turistů postupně roste a zájem o zimní spory je tedy silný.
Velká očekávání od sezony v Rakousku vládnou i přesto, že mnoho skiareálů proti loňsku zdraží. „Cena a kvalita služeb jsou u nás stále v rozumném poměru,“ uvedla pro Der Standard šéfka rakouské turistické centrály Astrid Steharnig-Staudingerová.
Rakušané se rovněž snaží o to, aby zahraniční turisté trávili u nich více času. Již několik let totiž průměrná délka pobytu dosahuje jen na 3,5 noci. Přitom na počátku devadesátých let minulého století to bylo i více než pět nocí.
Rakouský sektor služeb zároveň dlouhodobě bojuje s nedostatkem pracovní síly. Ta domácí o ni nemá takový zájem, a proto ji nahrazuje zaměstnanci ze zahraničí. Pro letošní zimu se počítá s tím, že bude zahraničních pracovníků více.
Rakouská dovolenková sezona je také pro tamní hospodářství klíčová. Každý návštěvník utratí během zimy v průměru 238 eur (skoro 6 tisíc korun) za den. To je o 61 eur (asi 1 500 korun) více než v létě, uzavírá Der Standard.