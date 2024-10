Lyžařské středisko ve francouzských Alpách končí. Chybí mu finance i sníh

Místní zastupitelé odhlasovali, že Alpe du Grand Serre v oblasti Isère se tuto zimu neotevře. Uvedli také, že už dál nemohou financovat provoz lanovek ani dokončit program, jehož cílem byla přeměna na celoroční turistickou destinaci. Tento krok zruší 200 pracovních míst a zasáhne podniky i v nedaleké vesnici La Morte, jejíž ekonomika a 150 obyvatel závisí na zimních sportech.

„Jsme zdrceni a šokováni. Je to brutální rozhodnutí, které přichází dva měsíce před tím, než jsme měli otevřít. Doufali jsme, že se stane opak,“ řekla listu The Guardian majitelka místního obchodu se sportovními potřebami Lauranne Vincentová.

„Zůstali jsme úplně na holičkách. Stále musíme splácet půjčky, protože jsme tu teprve čtyři roky. Kdo je bude platit? Naše životy jsou v troskách,“ dodala Frédérique Laurencová, majitelka obchodu s potravinami v La Morte.

Nedostatek sněhu v posledních dvou letech způsobil, že se sjezdovky otevírají později a během sezony musí přerušovat provoz, což lyžaře odrazuje. Ztrátový lyžařský areál Alpe du Grand Serre také trpí stárnoucí infrastrukturou a nedostatkem investic za posledních čtyřicet let.

Přeměna nevyšla

Místní úřady od roku 2021 vynaložily téměř tři miliony eur (76 milionů korun) na projekt, který by udržel středisko otevřené po celý rok a přilákal návštěvníky turistickými a cyklistickými stezkami. Předsedkyně sdružení obcí v okolí Alpe du Grand Serre Coraline Sauratová však nyní uvedla, že pokračovat v plánu přeměny už z finančních důvodů není možné.

Alpe du Grand Serre zahrnuje šest vesnic v nadmořské výšce 1 368 metrů, tři čtvrtě hodiny jízdy od Grenoblu. Jde o dosud největší lyžařské středisko v severních Alpách, která muselo kvůli klimatu ukončit provoz. Fungovat začalo před 85 lety, jde o druhé nejstarší středisko zimních sportů v regionu a má 55 kilometrů sjezdovek, tři sedačkové lanovky a deset vleků.

„Lyžařský areál se nachází na hranici s Německem. Pracovalo zde pětadvacet lyžařských instruktorů. Lyžařská škola pracuje celé léto, aby se připravila na zimní sezonu. Náhlé uzavření je tragédií pro celé údolí,“ uvedl ředitel místní lyžařské školy Florent Battistel.

Středisko není jediné

Další středisko Grand Puy, které leží v nadmořské výšce 1 370 až 1 800 metrů a má čtyřiadvacet kilometrů sjezdovek v Alpes-de-Haute-Provence, rovněž oznámilo uzavření. Podle místní radnice je důvodem tohoto rozhodnutí nedostatek pravidelných sněhových srážek, což vede k poklesu počtu návštěvníků a ročním ztrátám ve výši statisíců eur.

Loni muselo kvůli nedostatku sněhu zavřít i francouzské středisko La Sambuy. „Od šedesátých let minulého století do dneška se klima velmi změnilo. Nyní je v zimě méně sněhu. Letos jsme otevřeli jen na čtyři týdny, to je vše. Sezona je stále kratší a kratší a zřejmě se to už nezlepší,“ řekl tehdy místní starosta Jacques Dalex.