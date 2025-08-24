Lyft začal testovat autonomní taxi od společnosti May Mobility v Atlantě toto léto. Ve spolupráci s firmami Marubeni a Mobileye pak plánuje nabídnout jízdy automobilem bez řidiče v příštím roce v americkém Dallasu, napsal portál The Wall Street Journal.
Lyft také rozšiřuje své aktivity v oblasti autonomních vozidel na mezinárodní úrovni. Společnost oznámila, že uzavřela partnerství s čínskou technologickou společností Baidu a plánuje nasadit vozidla využívající platformu Lyft pro sdílení jízd v Německu a Velké Británii v roce 2026. Je ovšem nutné schválení regulačními úřady.
Flotila by se v následujících letech rozšířila na tisíce vozidel po celé Evropě. Lyft rovněž uzavřel partnerství s rakouskou skupinou Benteler Group za účelem spuštění autonomních minibusů v USA koncem roku 2026, uvedly společnosti.
„Jsme ve velmi rané fázi, kdy vozidla, která dnes vidíte na silnicích v některých městech, jsou mimořádně drahá,“ uvedla finanční ředitelka společnosti Lyft Erin Brewerová. Podle ní se cena za pořízení automobilů a jejich provoz sníží, jakmile se taková vozidla stanou běžnějšími a výroba se zefektivní.
Společnost Lyft nicméně čelí tvrdé konkurenci ze strany Uberu, který má v USA na trhu se službami 70procentní podíl, Lyft drží 30 procent. Uber také navázal spolupráci s několika partnery v oblasti autonomních vozidel, včetně společnosti Baidu. Nabízí autonomní jízdy v Atlantě a Austinu v Texasu prostřednictvím partnerství s Waymo, dceřinou společností Alphabetu, a letos plánuje spustit provoz robotaxi v Asii a na Blízkém východě.
25. června 2025
Firmě vzrostly tržby i zisk
Společnost Lyft ve středu oznámila 11procentní nárůst tržeb na 1,59 miliardy dolarů (33,4 miliardy Kč) za čtvrtletí končící 30. června. Její zisk vzrostl na 40,3 milionu dolarů (847 milionů Kč) z 5 milionů dolarů (105 milionů Kč) o rok dříve, a to díky nárůstu počtu cestujících a rezervací.
Brewerová uvedla, že byznys s autonomními vozidly by se měl „smysluplně rozšířit“ během pěti až sedmi let, zejména ve velkých městech v USA a Evropě. „Tyto snahy budou zahrnovat spolupráci s místními regulačními orgány a budování důvěry zákazníků vůči autonomním jízdám,“ řekla.
Podle ní ale klasičtí řidiči úplně nezmizí. „Upřímně řečeno, vždy budou lidé, kteří prostě chtějí řidiče člověka. Autonomní vozidlo vám nepomůže s uložením zavazadla ani s některými dalšími věcmi,“ doplnila.
Analytik společnosti Morningstar Mark Giarell uvedl, že jakmile firmy začnou používat více autonomní vozidla, získají větší vyjednávací sílu vůči klasickým řidičům, což jim umožní snižovat mzdy.
„To by mohlo pomoci snížit náklady pro společnosti, ale zároveň budou platit více za provoz autonomní flotily,“ řekl Giarell. „Pokud existuje jasný poražený, je to lidský řidič,“ doplnil.
Podle Marka Mahaneye, výkonného ředitele výzkumné divize společnosti Evercore, by se měl Lyft zaměřit na města, kde má stejný podíl na trhu jako Uber. „Ideálně na města se sněhovými podmínkami, kde může technologie prokázat svou schopnost zvládat nepříznivé situace,“ zmínil.
„Rozhodně by měli jednat se všemi dodavateli autonomních vozidel a snažit se jim nabídnout stejně výhodné podmínky, jaké nabízí Uber,“ uzavřel podle amerického webu.