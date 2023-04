Na tuhle chvíli jsme čekali roky. Hodnota LVMH dosáhla 500 miliard dolarů

Úspěch této firmy přichází necelé dva týdny poté, co se LVMH díky prudkému nárůstu tržeb v prvním čtvrtletí zařadila mezi deset největších společností světa. Konkurenční společnost Hermès International následně zveřejnila svá vlastní silná čísla. To posílilo názor, že opětovné otevření Číny po pandemických výlukách podporuje růst luxusního zboží napříč celým odvětvím. Informaci přinesla agentura Bloomberg.

Rostoucí hodnota společnosti znásobila Arnalultův majetek. Tomu se z LVMH díky řadě akvizic podařilo vybudoval globální velmoc luxusu. Podle indexu miliardářů agentury Bloomberg dosahuje jeho majetek nyní hodnoty téměř 212 miliard dolarů (7,7 bilionu Kč).

Akcie pařížské společnosti LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, jak zní oficiální název společnosti, vzrostly v pondělí v 10:43 hodin o 0,3 procenta na 903,5 eur, to v přepočtu představuje hodnotu společnosti 500 miliard dolarů (11,3 bilionu Kč).

LVMH a její francouzští rivalové z oblasti luxusního zboží jsou pro evropský akciový trh tím, čím jsou pro USA velké technologické firmy. Jsou to dominantní podniky, jejichž růst setrvává i v době, kdy ekonomika klesá. Trend je patrný i z žebříčku globální tržní hodnoty firem. Tam, kde dříve dominovala řada technologických společností, se LVMH stala nejnovějším účastníkem na 10. místě.

Na dosažení magické hranice 500 miliard dolarů společnost podle interních zdrojů čekala roky.

Poptávka neklesá

„Akcie luxusních společností ztělesňují to nejlepší, co může akciový trh v současné době nabídnout,“ říká Lilia Peytavinová ze společnosti Goldman Sachs. Je to podle ní reflexe čínské spotřeby, která stále překvapivě roste, i robustní marži díky cenové síle značek. Právě to odlišuje luxus od techniky, jejíž marže se již několik let snižují.

Poptávka po výrobcích LVMH, mezi nimiž jsou například kabelky Louis Vuitton, šampaňské Moët & Chandon nebo móda Christian Dior, se udržela i v době, kdy prudce rostoucí inflace a zvyšující se úrokové sazby hrozily, že svět upadne do recese.

LVMH tento měsíc zároveň informovala, že zaznamenává zpomalení růstu v USA. Čísla se týkají zejména poptávky po koňaku a koženém zboží. Někteří investoři se obávají, že pokud se hospodářské zpomalení zhorší, akcie to dříve či později nevyhnutelně poškodí.

Prozatím však paradoxně obavy z recese hodnotu LVMH zvedají. Euro tento měsíc vyskočilo na nejvyšší úroveň za více než rok. K pádu dolaru přispělo rostoucí očekávání trhu, že zhoršující se stav americké ekonomiky přiměje letos Federální rezervní systém ke snížení úrokových sazeb.

From Zero to Hero

Předseda představenstva a generální ředitel LVMH Bernard Arnault vstoupil do světa luxusu v roce 1984, kdy převzal zkrachovalou textilní skupinu Boussac Saint-Freres, která však vlastnila klenot: značku Christian Dior. Oddělil většinu ostatních podniků společnosti a neočekávaný zisk využil k nákupu kontrolního podílu v LVMH, jejíž dvě hlavní společnosti, Louis Vuitton a Moët Hennessy, se spojily v roce 1987.

Během následujících tří desetiletí vybudoval z LVMH luxusní gigant, který prodává vše od lihovin přes kožené zboží až po šperky ve více než 5 600 obchodech po celém světě. Arnault záhy pochopil, že Čína se stane klíčovým trhem, a v roce 1992 otevřel první obchod Louis Vuitton v Pekingu.

On a jeho rodina nyní vlastní 48 procent základního kapitálu LVMH a připravuje půdu pro to, aby společnost zůstala pod rodinnou kontrolou i v příštích desetiletích.

Rozsáhlý konglomerát se svými 75 značkami od Dom Perignon po Givenchy a Tiffany & Co. se stal základnou pro ambiciózní návrháře, kteří se chtějí prosadit. Všichni vnesli do svých značek novinky, které je udržely na výsluní zájmu i pro mladé zákazníky, uzavírá Bloomberg.