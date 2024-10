LVMH vstupuje do motorsportu. Firma podepsala desetiletou smlouvu s formulí 1

Podle středečního prohlášení francouzské skupiny začne firma sponzorovat závody od roku 2025 a zapojí do nich značky Louis Vuitton, Moët Hennessy a TAG Heuer. „Je to bezprecedentní dohoda mezi světovým lídrem v oblasti luxusu a špičkou motoristického sportu v době neuvěřitelné popularity, kulturního významu formule 1 jako mostu mezi globálním sportem a zábavou,“ píše se v ujednání stran.

Dohoda potvrzuje zprávu agentury Bloomberg z minulého měsíce o chystané transakci. Podle mnoha pozorovatelů je ranou pro společnost Rolex, která je sponzorem časomíry seriálu F1 od roku 2013. Smlouva je také potvrzením snahy francouzského gigantu zachytit boom investic do sportu a divácké sledovanosti.

เรียงจากซ้ายไปขวาในภาพ : Stefano Domenicali, President & CEO of Formula 1, Bernard Arnault, Chairman & CEO of LVMH Group, Greg Maffei, President & CEO, Liberty Media, and Frédéric Arnault, CEO of LVMH Watches.



(2/3) pic.twitter.com/H9L9jIedhZ