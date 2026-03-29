Luxusu se v Evropě daří. Značky i přes zpomalení otvíraly nové prodejny

Jan Dvořák
  12:00
Přední luxusní nákupní ulice na kontinentu zaznamenaly v loňském roce 13procentní nárůst počtu nových prodejen. Téměř třetinu z nich tvořily značky patřící společnostem LVMH, Kering a Cie Financiere Richemont. Luxusní móda a doplňky tak představovaly zhruba polovinu nově otevřených prodejen.
Obchod značky Gucci v jedné z ulic Kodaně (15. dubna 2024)

Majitelé luxusních značek otevřeli v loňském roce v Evropě meziročně více prodejen i navzdory celkovému zpomalení v tomto odvětví. Podle globální realitní agentury Cushman & Wakefield jsou kamenné obchody stále považovány za klíčový faktor pro přilákání zákazníků.

Maloobchodníci se jejich prostřednictvím soustředí na přilákání zákazníků, kteří jsou v souvislosti se zhoršujícími se vyhlídkami globální ekonomiky stále vybíravější, pokud jde o to, za co utratí své peníze, píše agentura Bloomberg.

V roce 2025 bylo v tomto regionu otevřeno 96 nových provozoven, což představuje nárůst proti předchozímu roku, ale méně než 107 provozoven otevřených v roce 2023. Paříž, kde se v roce 2024 odehrály olympijské hry, se na počtu nových provozoven podílela zhruba pětinou.

Obchod jako klíč

Tato vlna otvírání obchodů přichází v době, kdy se maloobchodníci soustředí na přilákání zákazníků, kteří jsou stále vybíravější v tom, za co utrácejí. Zhoršující se výhled globální ekonomiky vede k poklesu výdajů za luxusní zboží po boomu, který následoval po pandemii. Podle společnosti Cushman & Wakefield se kamenné prodejny staly klíčovým faktorem pro přilákání zákazníků.

„Kamenné obchody mají větší strategický význam, nikoli menší,“ uvedla Sally Bruerová, vedoucí výzkumu maloobchodu pro region EMEA v této makléřské společnosti.

V lednu společnost LVMH oznámila slabé vánoční tržby a naznačila, že rok 2026 nebude o moc lepší, a tak zchladila naděje na oživení luxusního průmyslu. Tři z pěti divizí tohoto módního giganta rovněž nesplnily odhady pro čtvrté čtvrtletí roku 2025. Generální ředitel Bernard Arnault proto investorům sdělil, že skupina v důsledku toho omezí výdaje.

Tržby společnosti Gucci, která je ve vlastnictví skupiny Kering, klesly ve stejném období o 10 procent, i když šlo o nejmenší pokles za poslední dva roky. Přesto tvořila luxusní móda a doplňky zhruba polovinu nových prodejen otevřených v loňském roce, zatímco luxusní parfumerie zaznamenaly růst.

Zaostřeno na parfémy

„Letos jsme byli svědky otevření šesti luxusních prodejen parfémů, všechny v Paříži,“ uvedla Bruerová. Parfémy jsou podle jejích slov obzvláště oblíbené díky své nižší cenové hladině ve srovnání s výrobky, jako jsou šperky a hodinky.

Nejaktivnějším maloobchodním řetězcem byla loni společnost LVMH, majitel značek jako Louis Vuitton anebo Dior, následovaná společností Kering, která otevřela po dvou nových prodejnách pro své značky Saint Laurent a Bottega Veneta. Společnost Richemont, majitel značek Cartier a Montblanc, zaznamenala po několika letech intenzivní aktivity méně nových otevření, dodává zpráva.

Nízká míra neobsazenosti na oblíbených nákupních ulicích vyvinula tlak na nájmy v nejlepších lokalitách, které loni vzrostly o 3,5 procenta.

„Zájem o luxus se letos zatím nezmírnil,“ uvedl Duncan Gilliard, vedoucí oddělení maloobchodu ve společnosti Cushman & Wakefield. „Pokud by objem transakcí skutečně poklesl, bude to spíše kvůli rekordně nízké nabídce prostor než nutně kvůli poklesu poptávky,“ uzavřel podle agentury Bloomberg.

