Od začátku kalendářního roku vzrostly akcie americké značky Ralph Lauren o 29 procent, akcie Tapestry dokonce o 55 procent. Celkové výnosy pro akcionáře Ralph Lauren přesáhly v roce 2024 60 procent, napsal americký portál The Wall Street Journal.
Výsledky hospodaření ukázaly prohlubující se rozdíl mezi výkonností evropských a amerických značek. Značka Coach, která je vlajkovou lodí americké skupiny Tapestry, zvýšila v posledních čtvrtletí tržby o 13 procent proti loňsku, Ralph Lauren pak o 11 procent.
Některé známé evropské brandy cílené na superbohaté, jako je například Hermès nebo Brunello Cucinelli, drží s Američany krok. Stejně tak je také zájem o značku Miu Miu, která je oblíbená zejména u mladých zákazníků.
Poptávka po tradičních značkách luxusu, jako je italské Gucci či divize módy a koženého zboží společnosti LVMH (Louis Vuitton, Fendi, Givenchy) však klesá. Podle Bank of America se tržby evropských luxusních značek v minulém čtvrtletí v průměru snížily o tři procenta ve srovnání s předchozím rokem.
Rozhoduje především cena
Coach a Ralph Lauren rostou na obtížném trhu částečně díky zaměření na mladé spotřebitele. Coach uvedl, že v minulém čtvrtletí získal v Severní Americe milion nových zákazníků, z nichž většina patřila k generaci Z nebo mileniálům.
Evropské značky také mohly nevědomky pomoci svým americkým konkurentům tím, že v posledních letech příliš rychle zvýšily ceny. Například na americkém webu italské značky Gucci jsou jen tři kabelky pod 1 000 dolarů, zatímco Ralph Lauren jich nabízí přes 150.
„Tradiční evropské značky bývaly dvakrát dražší než Coach, nyní jsou až desetkrát dražší,“ uvedl generální ředitel značky Coach Todd Kahn. Podle něj má americký brand prostor pro růst cen, ideální cenové rozpětí je podle něj mezi 200 (4 200 Kč) a 500 dolary (10 500 Kč). „Rádi se pohybujeme v cenových hladinách, které přitahují mladší zákazníky,“ řekl.
Americké značky navíc roky investují do budování image, rozpočty na reklamu v případě Coach vzrostly na 10 procent tržeb, u Ralph Lauren na sedm procent tržeb proti někdejším čtyřem procentům.
„V minulosti by si někdo, kdo uvažoval o koupi kabelky Louis Vuitton, nikdy nevzal kabelku Coach,“ uvedla analytička společnosti Bernstein Aneesha Shermanová. Dnes zákazníci americkou značku vnímají jako reálnou alternativu. Zámořské značky navíc začínají oslovovat cenově citlivější zákazníky v Číně, kteří přecházejí k dostupnějšímu luxusu.
Evropští výrobci luxusu se ale mohou vrátit na výsluní. Více než tucet z nich včetně Gucci, Bottega Veneta anebo Chanel najalo nové kreativní ředitele, kteří představí v září nové kolekce. Bude pak trvat dvě až tři čtvrtletí, než se ukáže, zda nové návrhy zvýší prodeje, napsal The Wall Street Journal.
Majitel Louis Vuitton nedávno vyloučil možnost přilákat mladé spotřebitele zpět levným zbožím. Místo toho se zaměří na produkty, jako je nová řada rtěnek za 160 dolarů (3 400 Kč) a ještě kvalitnější kabelky.