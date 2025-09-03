Americký luxus je na vzestupu. Zámořské značky rostou i díky mladým

Autor:
  18:00
Americké luxusní značky zaznamenaly v posledních měsících výrazný nárůst tržeb i hodnoty akcií. Zatímco evropské módní domy čelí stagnující poptávce, ty zámořské těží ze zájmu mladších zákazníků, silné domácí poptávky a dostupnějších cen.
Lidé procházejí kolem obchodu americké značky Polo Ralph Lauren v čínském...

Lidé procházejí kolem obchodu americké značky Polo Ralph Lauren v čínském Šen-čenu. (17. srpna 2025) | foto: ČTK

Obchod Coach ve městě New York ve Spojených státech (7. května 2022)
Interiér butiku Coach v Miami na Floridě (22. května 2025)
Zákazníci stojí frontu před obchodem Louis Vuitton v obchodním centru v...
Prodejna luxusního zboží francouzské značky Louis Vuitton v čínské Šanghaji (3....
5 fotografií

Od začátku kalendářního roku vzrostly akcie americké značky Ralph Lauren o 29 procent, akcie Tapestry dokonce o 55 procent. Celkové výnosy pro akcionáře Ralph Lauren přesáhly v roce 2024 60 procent, napsal americký portál The Wall Street Journal.

Výsledky hospodaření ukázaly prohlubující se rozdíl mezi výkonností evropských a amerických značek. Značka Coach, která je vlajkovou lodí americké skupiny Tapestry, zvýšila v posledních čtvrtletí tržby o 13 procent proti loňsku, Ralph Lauren pak o 11 procent.

Některé známé evropské brandy cílené na superbohaté, jako je například Hermès nebo Brunello Cucinelli, drží s Američany krok. Stejně tak je také zájem o značku Miu Miu, která je oblíbená zejména u mladých zákazníků.

Akcie LVMH zažívají šok. Jejich cena se propadla nejhlouběji od roku 2008

Poptávka po tradičních značkách luxusu, jako je italské Gucci či divize módy a koženého zboží společnosti LVMH (Louis Vuitton, Fendi, Givenchy) však klesá. Podle Bank of America se tržby evropských luxusních značek v minulém čtvrtletí v průměru snížily o tři procenta ve srovnání s předchozím rokem.

Rozhoduje především cena

Coach a Ralph Lauren rostou na obtížném trhu částečně díky zaměření na mladé spotřebitele. Coach uvedl, že v minulém čtvrtletí získal v Severní Americe milion nových zákazníků, z nichž většina patřila k generaci Z nebo mileniálům.

Evropské značky také mohly nevědomky pomoci svým americkým konkurentům tím, že v posledních letech příliš rychle zvýšily ceny. Například na americkém webu italské značky Gucci jsou jen tři kabelky pod 1 000 dolarů, zatímco Ralph Lauren jich nabízí přes 150.

Rychlá móda je v ohrožení. Továrny v Číně sčítají škody z obchodní války

„Tradiční evropské značky bývaly dvakrát dražší než Coach, nyní jsou až desetkrát dražší,“ uvedl generální ředitel značky Coach Todd Kahn. Podle něj má americký brand prostor pro růst cen, ideální cenové rozpětí je podle něj mezi 200 (4 200 Kč) a 500 dolary (10 500 Kč). „Rádi se pohybujeme v cenových hladinách, které přitahují mladší zákazníky,“ řekl.

Americké značky navíc roky investují do budování image, rozpočty na reklamu v případě Coach vzrostly na 10 procent tržeb, u Ralph Lauren na sedm procent tržeb proti někdejším čtyřem procentům.

Od Instagramu na ples. Středoškolačky v USA se nadchly pro levnější šaty z Afriky

„V minulosti by si někdo, kdo uvažoval o koupi kabelky Louis Vuitton, nikdy nevzal kabelku Coach,“ uvedla analytička společnosti Bernstein Aneesha Shermanová. Dnes zákazníci americkou značku vnímají jako reálnou alternativu. Zámořské značky navíc začínají oslovovat cenově citlivější zákazníky v Číně, kteří přecházejí k dostupnějšímu luxusu.

Evropští výrobci luxusu se ale mohou vrátit na výsluní. Více než tucet z nich včetně Gucci, Bottega Veneta anebo Chanel najalo nové kreativní ředitele, kteří představí v září nové kolekce. Bude pak trvat dvě až tři čtvrtletí, než se ukáže, zda nové návrhy zvýší prodeje, napsal The Wall Street Journal.

Majitel Louis Vuitton nedávno vyloučil možnost přilákat mladé spotřebitele zpět levným zbožím. Místo toho se zaměří na produkty, jako je nová řada rtěnek za 160 dolarů (3 400 Kč) a ještě kvalitnější kabelky.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Angličané zakážou prodej energetických nápojů dětem mladším šestnácti let

Britská vláda zakáže v Anglii prodej energetických nápojů dětem mladším 16 let. Cílem je zlepšení jejich fyzického a psychického zdraví a posílení boje proti obezitě, informovala místní média. Podle...

3. září 2025  18:12

Americký luxus je na vzestupu. Zámořské značky rostou i díky mladým

Americké luxusní značky zaznamenaly v posledních měsících výrazný nárůst tržeb i hodnoty akcií. Zatímco evropské módní domy čelí stagnující poptávce, ty zámořské těží ze zájmu mladších zákazníků,...

3. září 2025

Pro energetiku bude podstatné, kdo dodá kabely a turbíny, tvrdí manažeři J&T

Globální spotřeba elektřiny v dalších letech výrazně poroste. Jedním z důvodů je i rozvoj umělé inteligence a výstavba nových datových center. Podle analytiků banky J&T je energetický sektor...

3. září 2025  16:01

Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

Toyota zahájí v Kolíně výrobu nového elektromobilu. Postaví novou výrobní linku za 16,65 miliardy Kč, na kterou přispěje i stát. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Petra Fiala společně s...

3. září 2025,  aktualizováno  13:53

Chystá se comeback největší japonské atomové elektrárny. Rozhodnou o ní lidé

Japonská vláda se snaží rozšířit využívání jaderné energie, aby omezila závislost na zahraničních fosilních palivech a snížila emise. Ve hře je tak znovuuvedení do provozu největší japonské atomové...

3. září 2025  13:17

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

3. září 2025  9:57

Češi v průměru vydělávají už bezmála padesát tisíc, změřili statistici

Ve druhém letošním čtvrtletí vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda proti stejnému období předchozího roku o 7,8 procenta, po očištění o inflaci o 5,3 procenta a dosáhla 49 402 korun. Ve středu to...

3. září 2025  9:30

Exploze cen na Oktoberfestu. Steak za 229 eur, voda za víc než 15. A co pivo?

Ceny na letošním Oktoberfestu znovu vzrostou. Populární slavnosti piva a jídla letos nabídnou své 190. pokračování, na akci se opět chystají miliony lidí. Akce v bavorském Mnichově začíná 20. září a...

3. září 2025  8:54

Google musí sdílet data o vyhledávání s konkurencí, rozhodl soud v USA

Společnost Google musí sdílet data se svými soupeři, aby se více otevřela konkurence v oblasti internetového vyhledávání. Podle světových agentur to vyplývá z úterního rozhodnutí soudu ve Washingtonu.

3. září 2025  6:25

Ukrajina se chystá na další zimu, mnohé domácnosti rozsvěcují i české firmy

Premium

Od začátku invaze ztratila Ukrajina přibližně polovinu své výrobní kapacity elektrické energie. Podle zprávy mise OSN pro lidská práva dosáhly přímé škody v tomto sektoru více než 20 miliard dolarů....

3. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mnohamiliardový mýtný tendr napíše poradenská firma CGI

Bude stát i po roce 2029 vybírat provozovatele dálničního mýta jen na základě nejnižší ceny, nebo zvolí komplikovanější druh soutěže, ve kterém se o nabídkách jednotlivých uchazečů jedná v otevřeném...

3. září 2025

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

2. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.