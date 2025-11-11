Čínský trh s luxusním zbožím ožívá. LVMH plánuje otevření nových prodejen

V Pekingu by se měly v prosinci po letech příprav otevřít obchody čtyř značek, které spadají pod LVMH: Louis Vuitton, Dior, Tiffany a Loro Piana. Obchody mají sídlit v novém luxusním nákupním komplexu Taikoo Li Sanlitun. Podle osob obeznámených se situací, se kterými hovořila agentura Bloomberg, v loňském roce proces výstavby byl pomalý kvůli poklesu prodeje luxusního zboží.
Firma LVMH podle zdrojů agentury Bloomberg jedná o otevření nového obchodu Christian Dior v nákupním centru v HKRI Taikoo Hui v Šanghaji. Ta by mohla být otevřena v roce 2027.
Dior v Šanghaji by se měl nacházet vedle prostoru Louis Vuitton ve tvaru výletní lodi, který byl otevřen koncem června. Kromě obchodů se v něm nachází například i prostor pro výstavy či prezentace kultury značky. Prodejna vzbudila zájem na sociálních sítích a pomohla nákupnímu centru zdvojnásobit maloobchodní tržby ve třetím čtvrtletí.
Trh se odráží ode dna
Otevření nových obchodů LVMH v Pekingu představuje jeden z největších projektů, které společnost v posledních letech realizovalo. Expanze přichází v době, kdy se objevují signály, že zpomalení čínského luxusního trhu by mohlo dosáhnout dna.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE se vrátil k růstu ve třetím čtvrtletí, zatímco vlastník značky Gucci, společnost Kering, zaznamenal menší než očekávaný pokles prodeje. Globální lídři v maloobchodu vyjádřili opatrný optimismus ohledně oživení na jednom z jejich nejdůležitějších trhů. Výhled čínské ale ekonomiky zůstává nejistý, přičemž maloobchodní tržby v září rostly nejpomalejším tempem v tomto roce, napsala agentura Bloomberg.
Oživení luxusního trhu potvrzuje i společnost Swire Properties, která na svých klíčových nemovitostech v Pekingu a Šanghaji zaznamenala meziroční růst v prodeji během prvních devíti měsíců letošního roku. Například nákupní centrum HKRI Taikoo Hui v Šanghaji, které stavěla, vykázalo nárůst prodeje o přibližně 42 procent ve srovnání s poklesem o 21 procent za stejné období minulého roku. Tento nárůst byl do značné míry způsoben otevřením vlajkového obchodu Louis Vuitton, uvedla společnost ve svém prohlášení.