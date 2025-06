Jízda luxusními vlaky je mnohem víc než jen hraní si na eleganci dvacátých let. Jde o styl cestování, který je bez námahy, pohodlný a velmi zajímavý. Novinářka Sarah Rappaportová si vyzkoušela tento zážitek hned na dvou vlakových linkách – Belmond Royal Scotsman a La Dolce Vita Orient Express.

V reportáži pro Bloomberg líčí, jak se v dlouhých večerních šatech vypravila na honosnou večeři, když vlak Belmond Royal Scotsman zrovna projížděl Skotskou vysočinou. Dřevem obloženou chodbou připomínající kulisy ze seriálu Panství Downton prošla až do jídelního vozu.

V něm bylo u dlouhého stolu se sametově červenými sedačkami prostřeno pro šestnáct hostů. „Na porcelán vyrobený na zakázku číšníci servírují ručně sbírané hřebenatky a křehké hovězí maso. To je na míle vzdálené od sáčku chipsů a kokakoly, které si dávám na svých výletech vlakem obvykle,“ píše reportérka.

Gastronomie ve vlaku La Dolce Vita Orient Express pak není o nic horší. Autorka zmiňuje krémové šafránové risotto a těstoviny cacio e pepe. Jídla zde připravují kuchaři pod vedením Heinze Becka, což je mimo jiné šéfkuchař římské restaurace La Pergola, která byla oceněna třemi michelinskými hvězdami.

„Nasednout do lůžkového vozu by mohlo být nejblíže k cestování v čase,“ říká Henley Vazquezová, spoluzakladatelka cestovní kanceláře Fora. „Od roku 2023 jsme zaznamenali třísetprocentní nárůst poptávky po luxusních železničních výletech. Vlak vypovídá o touze lidí cestovat jednoduše, kdy jim někdo naplánuje všechny detaily. Je to jako plavba na luxusní zaoceánské lodi, ale na zemi.“

Cesta se dvěma přespáními ve vlaku Royal Scotsman začíná i končí v Edinburghu. Okružní trasa slibuje výhled na kopce hrabství Perthshire, Angus nebo Aberdeenshire. Na některých místech vlak i zastavuje a nabízí pasažérům možnost výletů. Cestující si mohou projít národní park Cairngorms s místním průvodcem nebo se se Zekim Basanem naučit přežít v horách. Dvacetiletý expert na divočinu je totiž zastáncem starých skotských praktik, jako je například rozdělávání ohně z lišejníků.

Okružní cesta vlakem La Dolce Vita má jako výchozí bod Řím. Během tří dnů a dvou nocí vlak projede italské západní pobřeží se zastávkami v Benátkách nebo Portofinu. Pro zpestření mohou cestující využít soukromého výletu do Museo Fortuny nebo si prohlédnout Sienu.

„Během cesty v La Dolce Vita americký podnikatel líčí, jak už šestkrát absolvoval ikonickou trasu z Istanbulu do Paříže vlakem Venice Simplon-Orient Express společnosti Belmond. Nad sklenkou vína v barovém voze inspirovaném šedesátými lety vypráví, jak byl jako dítě posedlý vlaky a nyní našel ten nejdospělejší způsob, jak si je užít,“ popisuje novinářka.

Pokud vlaky dávají smysl milovníkům luxusu, zapadají také do obchodních modelů společností, jako jsou právě Belmond a Orient Express. Cesty se dají snadno kombinovat s jejich letovisky. V Římě se například cestující mohou ubytovat v nově otevřeném hotelu Orient Express, který propojuje Art Deco, tradiční římskou architekturu a moderní prvky.

Tradiční Skotsko nebo modernější Itálie

„Dvoulůžkové kupé ve vlaku Royal Scotsman je menší než můj někdejší pokoj na koleji. Zato je ale napěchované neskutečně drahými věcmi,“ líčí Rappaportová. „Manželskou postel lemují zlaté lampičky a je zde také psací stůl a malá elegantní skříňka, do které si můžete pověsit společenské oblečení.“ To vše doplňuje vyhřívaná podlaha a župany značky Dior. „Naproti tomu La Dolce Vita působí moderním dojmem. Má zrcadlové stěny, rozkládací pohovku, kterou vám personál připraví a kompaktní sprchu s lepším tlakem vody než má ta v mém londýnském bytě.“

V obou kabinách jsou široká okna, která zajišťují neustálý výhled na Severní moře či cypřiše v toskánské krajině. Ani v jednom vlaku ale není televize a telefonní signál je přerušovaný.

Ceny za tento přepych nejsou malé. Za okružní cestu na dvě noci vlakem Royal Scotsman zaplatí cestující od 4 800 liber, tedy necelých 140 tisíc korun. Stejný čas na palubě La Dolce Vita vyjde na nejméně 7 440 eur, což je v přepočtu asi 185 tisíc. Tyto ceny však zahrnují prvotřídní jídlo, nápoje a zábavu.

Při cestě Itálií následuje po půlnoci zábava v přilehlém barovém voze, kde zpěvák, klavírista a saxofonista rozproudí pasažéry písni Mambo Italiano. „Ve Skotsku je po večeři zábava podobná, ale s lidovými melodiemi a bujarým tanečním večírkem, ke kterému se přidává i personál,“ všímá si Rappaportová. Při tak krátkém čase na palubě totiž téměř každý dává přednost zábavě před spánkem.

Spaní v lůžkových vozech stejně není vrcholem zážitku. I přesto, že jsou postele velmi pohodlné, je těžké zvyknout si na drncání. A ani nejdražší jízdenka nezaručí, že se cesta obejde bez mimořádných událostí. Ve Skotsku tak cestující v pět ráno probudilo skřípění kol a prudké brzdění, když se do kolejiště zatoulala jedna z ovcí místního farmáře.