Luxusní ponorka umožní 18hodinový mejdan pod vodou. Hledá se kupec

Pár hodin před středečním senátním hlasováním o novele zákona o obnovitelných zdrojích se v kuloárech mluví o kličce, která by zpřísnila pravidla pro dotace malým provozovatelům, jako jsou obce či...

Trump se inspiruje prezidentem McKinleym. Cla se mají týkat i mědi či léčiv

Cla na ocel, hliník a měď. To by měly být protekcionistické plány nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tarify by se měly zároveň vztahovat také na polovodiče, léčiva či počítačové čipy. Cíl...