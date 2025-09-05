Dramatické amatérské záběry zachytily okamžik, kdy se plavidlo Dolce Vento dlouhé zhruba 26 metrů v úterý poprvé spustilo na vodu v oblasti Zonguldak v severotureckém okrese Ereğli. Krátce poté se ale loď nečekaně naklonila na bok a začala se pomalu potápět.
Na palubě byli majitel, kapitán a dva členové posádky, kteří museli skočit přes palubu a doplavat na břeh. Nikdo z nich neutrpěl žádné zranění. Na místo vzápětí dorazila pobřežní stráž a přístavní tým, který kolem jachty vytyčil bezpečnostní zónu, píše portál New York Post
Příčina nehody zatím není známa. Podle zástupců loděnice probíhá vyšetřování a technické inspekce, které mají odhalit, proč se nové plavidlo za zhruba 940 tisíc dolarů (asi 21,6 milionů korun) potopilo hned při panenské plavbě.
Podobný incident se stal i minulý měsíc v New Yorku, kde se začal u mola ve čtvrti Sheepshead Bay potápět rybářský člun s jedenácti lidmi na palubě. Všechny pasažéry tehdy zachránila speciální jednotka tamní policie, uzavírá americký list.