Luxusní jachta šla ke dnu pár minut po spuštění na vodu. Posádka doplavala na břeh

David Chuchma
  12:50
Nová jachta v hodnotě téměř milionu dolarů se na vodě příliš neohřála. Během prvních patnácti minut své plavby se potopila u severního pobřeží Turecka. Posádka i majitel museli skočit přes palubu, aby si zachránili život.

Dramatické amatérské záběry zachytily okamžik, kdy se plavidlo Dolce Vento dlouhé zhruba 26 metrů v úterý poprvé spustilo na vodu v oblasti Zonguldak v severotureckém okrese Ereğli. Krátce poté se ale loď nečekaně naklonila na bok a začala se pomalu potápět.

Na palubě byli majitel, kapitán a dva členové posádky, kteří museli skočit přes palubu a doplavat na břeh. Nikdo z nich neutrpěl žádné zranění. Na místo vzápětí dorazila pobřežní stráž a přístavní tým, který kolem jachty vytyčil bezpečnostní zónu, píše portál New York Post

Zájem o superjachty roste. Jejich cena se šplhá do miliardových výšin

Příčina nehody zatím není známa. Podle zástupců loděnice probíhá vyšetřování a technické inspekce, které mají odhalit, proč se nové plavidlo za zhruba 940 tisíc dolarů (asi 21,6 milionů korun) potopilo hned při panenské plavbě.

Podobný incident se stal i minulý měsíc v New Yorku, kde se začal u mola ve čtvrti Sheepshead Bay potápět rybářský člun s jedenácti lidmi na palubě. Všechny pasažéry tehdy zachránila speciální jednotka tamní policie, uzavírá americký list.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Už se blyští skoro vše. Trump změnil Bílý dům ve „zlatou kancelář pro zlatý věk“

Během svého druhého funkčního období americký prezident Donald Trump neustále pokračuje v proměnách interiéru Bílého domu. Sjednocujícím tématem je extravagance, jedna barevná tématika však vyniká...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Labubu má konkurenci. Na trh se vrátili „mončičáci“ a znovu dobývají svět

Celosvětový úspěch příšerek Labubu pomáhá zpět na výsluní i plyšákům, kteří byli hitem koncem minulého století. S nádechem nostalgie se zákazníci vracejí k „mončičákům“. Za poslední rok se prodej...

Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů....

Výkladní síň lokálních výrobců střídají asijské potraviny. Končí ambiciózní projekt

Když ministr zemědělství Marek Výborný loni na Valentýna otevíral obchod Naše Síťovka, mělo jít o ukázku českých lokálních potravin v centru Prahy. Po roce a půl provozovatel skončil a v prostorách...

Luxusní jachta šla ke dnu pár minut po spuštění na vodu. Posádka doplavala na břeh

Nová jachta v hodnotě téměř milionu dolarů se na vodě příliš neohřála. Během prvních patnácti minut své plavby se potopila u severního pobřeží Turecka. Posádka i majitel museli skočit přes palubu,...

5. září 2025  12:50

MTX Group a HSF System spolu zakládají firmu na tisk 3D betonových konstrukcí

Průmyslová skupina MTX Group podnikatele Petra Otavy a stavební skupina HSF System z ostravského holdingu Purposia Group zakládají společnou firmu Coral Construction Technologies, která se bude...

5. září 2025  12:13

Největší soutěž na dálkové vlaky vyhrál RegioJet. Podepsal smlouvu na patnáct let

Železniční společnost RegioJet od prosince 2029 převezme provoz pěti rychlíkových linek – z Pardubic do Liberce, Liberce do Ústí nad Labem, Kolína do Rumburku a z Prahy do Tanvaldu a Rumburku. Za...

5. září 2025  11:09

Král je mrtev, ať žije král! Co teď čeká módní impérium jménem Armani

Smrtí Giorgia Armaniho módní svět ztratil nejenom návrháře, ale také jednoho z posledních velkých majitelů a manažerů v luxusním průmyslu. Jeho impérium nyní bude čelit své největší zkoušce ve své...

5. září 2025  10:18

ČEZ koupil firmu Gas Distribution, plyn bude rozvádět po celém Česku kromě Prahy

Polostátní energetická společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl ve firmě Gas Distribution, která provozuje plynárenskou síť v jižních Čechách a části Vysočiny. Nově tak bude ČEZ rozvádět plyn v...

5. září 2025  6:30

CSG hlásí rekordní výsledky. Tržby vzrostly o čtvrtinu na 2,8 mld. eur

Advertorial

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) dosáhla v prvním pololetí roku 2025 rekordních hospodářských výsledků a potvrdila svou pozici mezi předními evropskými společnostmi obranného...

5. září 2025

Test mléčných svačinek: Některé jogurty skrývají kostky cukru, jinde chybí bílkoviny

Premium

V kelímku, kapsičce, krabičce i sklenici, z mléka kravského, ovčího a kozího, s přídavkem vitaminů, bílkovin nebo naopak bez cukru či laktózy. Vždyť je toho tolik! Po kterém mléčném výrobku sáhnout,...

5. září 2025

Na třetině rozpadlých vztahů se podílely finanční problémy, ukázal průzkum

Přes třicet procent Čechů tvrdí, že rozdílný pohled na finance byl v jejich ukončenému vztahu velké téma a zároveň jeden z hlavních důvodů, proč partnerství nedopadlo. Ukázal to průzkum finanční...

5. září 2025

Německé ekonomice se stále nedaří. Podle odhadů letos téměř neporoste

Německé hospodářství v letošním roce vykáže růst jen 0,2 procenta. V aktualizovaných prognózách to ve čtvrtek uvedly hospodářské instituty Ifo a RWI. Podle institutu IfW dokonce největší evropská...

4. září 2025

Po prodeji farmy nám zakázali prodávat mléko, zlobí se vítěz biosoutěže

Letošní vítěz soutěže Biopotravina roku Miloš Pátek z firmy Naše farmy Pá-pá si postěžoval na to, že už nemůže prodávat nepasterované mléko. Prodal totiž farmu, zůstala mu tak jenom minimlékárna. Má...

4. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zbrojař Michal Strnad skupuje české dovozce vozů Ferrari

Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad kupuje společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing, které se zabývají dovozem automobilů italské...

4. září 2025  17:16

Polská rychlostní silnice směřuje k českým hranicím. Chystá se napojení na D35

Spolu s postupem polské rychlostní silnice S8 spojující Bělostok s Kladskem přes Varšavu k českým hranicím se začalo uvažovat o její napojení na rovněž rozestavěnou tuzemskou dálnici D35 v oblasti...

4. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.