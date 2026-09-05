Armani/Caffè a Armani/Ristorante
Celkem 89 procent lidí plánovalo v minulém roce nejvíce utrácet za cestování. Druhé místo obsadily outdoorové aktivity a na třetí příčce skončila gastronomie. Právě rostoucí zájem o zážitky a postupný odklon od materialismu vytváří pro módní impéria novou příležitost, plyne z dat.
Příkladem může být Armani – italský návrhář do světa gastronomie vplul už v roce 1998, kdy v Paříži otevřel první kavárnu a restauraci. Dnes jich v Evropě, Asii, Severní Americe a na Blízkém východě jeho nástupci provozují pětadvacet.
V interiéru i menu se odráží jak kultura dané země, tak elegance a čisté linie Armaniho, z jehož dílny pochází použitý nábytek. Tokijská restaurace nabízí například osmichodové degustační menu Omakase za 2 500 korun, které propojuje ingredience z Nagana s italskou kuchyní. Hosté tak ochutnají třeba těstoviny s ragú z divočáka nebo limetkové želé doplněné granitou ze zeleného čaje.