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Prada Café, divočák od Armaniho. Luxusní značky servírují přepych i na talířích

Eliška Sýkorová
  12:00
Lidé stále častěji upřednostňují investice do zážitků před materiálními věcmi. Zjistil to průzkum společnosti Mastercard z roku 2025. Tohoto trendu si začaly všímat také světoznámé luxusní značky, které po celém světě otevírají vlastní kavárny a restaurace.
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Armani/Caffè a Armani/Ristorante

Armani má 25 kaváren a restaurací po celém světě. Tato je v Tokiu. (26. srpna 2026)

Celkem 89 procent lidí plánovalo v minulém roce nejvíce utrácet za cestování. Druhé místo obsadily outdoorové aktivity a na třetí příčce skončila gastronomie. Právě rostoucí zájem o zážitky a postupný odklon od materialismu vytváří pro módní impéria novou příležitost, plyne z dat.

Příkladem může být Armani – italský návrhář do světa gastronomie vplul už v roce 1998, kdy v Paříži otevřel první kavárnu a restauraci. Dnes jich v Evropě, Asii, Severní Americe a na Blízkém východě jeho nástupci provozují pětadvacet.

V interiéru i menu se odráží jak kultura dané země, tak elegance a čisté linie Armaniho, z jehož dílny pochází použitý nábytek. Tokijská restaurace nabízí například osmichodové degustační menu Omakase za 2 500 korun, které propojuje ingredience z Nagana s italskou kuchyní. Hosté tak ochutnají třeba těstoviny s ragú z divočáka nebo limetkové želé doplněné granitou ze zeleného čaje.



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Témata: Armani, kavárna, Gucci

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