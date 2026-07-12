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Líbánkové destinace mění tvář. Romantiku střídají kočárky a dětské kluby

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  12:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Luxusní destinace, které byly dlouho symbolem líbánek a úniku ve dvou, zažívají proměnu. Na exotická místa, jako je Bora Bora, Santorini nebo Maledivy se vracejí páry, které tam kdysi slavily začátek manželství. Tentokrát ale přijíždějí s dětmi, prarodiči a především úplně jinými nároky.

Ještě nedávno byly ikonické ostrovní resorty postavené hlavně na představě ticha, soukromí a romantiky. Nad vodou se vznášely bungalovy pro dva, večeře při svíčkách patřily k samozřejmostem a personál ladil každý detail tak, aby hosté měli pocit výjimečného úniku od světa. Dnes se ale stejná místa učí pracovat s kočárky, dětskými kluby, hlídáním i rodinnými vilami.

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Podle Iana Swaina, šéfa cestovních partnerství u luxusní digitální concierge služby Velocity Black, vzrostly rezervace do tradičních líbánkových destinací za poslední dva roky o 45 procent. „Významnou roli v tom hrají rodiny, které dávají přednost někdejším romantickým útočištím před klasickými dětskými resorty,“ vysvětlil pro agenturu Bloomberg.

Nostalgie jako byznys

Typickým příkladem je Američanka Toshia Larkinsová z New Jersey. Když s manželem plánovala v roce 2011 svatební cestu, Bora Bora pro ně představovala vysněný luxus, na který si museli našetřit. Lákala je představa tyrkysové laguny, bungalovů nad vodou a místa, které působí jako kulisa z romantického filmu.

O několik let později se na ostrov vrátili znovu. Tentokrát s dvouletým synem, kufříkem plným svačin a hraček a praktičtějším ubytováním na pláži místo bungalovu nad vodou. Z výjimečné cesty pro dva se stala rodinná vzpomínka. „Náš syn tam měl svůj první sáček Cheetos. Máme fotku, jak si dává křupku do pusy a vypadá, jako by se mu měnil život. A za ním je ta nejmodřejší voda,“ vzpomíná Larkinsová.

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Podobné příběhy přibývají. Podle Livie Angeliniové ze společnosti Scott Dunn si destinace, které dříve cílily hlavně na páry, stále více uvědomují potenciál větších a dobře utrácejících rodinných skupin. Tomu přizpůsobují služby i infrastrukturu.

Na Bora Bora je změna vidět přímo u bazénů. V resortu Four Seasons se rodiny přirozeně drží u mělčí části, kde si hrají malé děti, zatímco páry obsazují klidnější místa u hlubší vody a v zastíněných kabinách. Podle údajů resortu tvořily rodiny v posledních dvou letech 61 procent rezervací.

Je libo večeře při svíčkách nebo doručení plen?

Hotely se proto nesnaží vybrat si mezi romantikou a rodinnou dovolenou. Spíše vytvářejí oddělené rytmy pro různé typy hostů. Přibývají vícepokojové vily na pláži, soukromé bazény, plně vybavené kuchyně i větší venkovní prostory. Nabídku doplňují velikonoční hledání vajíček, podmořské „honby za pokladem“, šnorchlování pro děti, aktivity zaměřené na ochranu oceánů nebo hlídání.

Proměňuje se i práce personálu. Concierge týmy, které dříve řešily hlavně romantické večeře a květinovou výzdobu, dnes zařizují doručení plen, kojenecké výživy nebo dětských potřeb. Místo okvětních lístků na posteli čekají na malé hosty plyšáci, samolepky a omalovánky.

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Resorty zároveň pečlivě rozmisťují hosty tak, aby se navzájem co nejméně rušili. „Pokud máme novomanžele, umisťujeme je do jedné části resortu, zatímco rodiny bývají obvykle blíže dětskému klubu,“ říká Roger Godin, generální ředitel jednoho z luxusních resortů na soustroví Bora Bora. Soukromé bazény a nepřetržitá pokojová služba se stávají důležitým nástrojem i pro ty, kteří se chtějí rušnějším společným prostorám vyhnout.

Napětí se přesto občas objeví. Ředitel pro zážitky hostů Mathieu Gouniot z dalšího tamního resortu popsal stížnost páru na hlučné děti u bazénu i případ, kdy hostům vadila příliš živá rodina na terase sousedního bungalovu. Podle něj ale nejde o problém, který by resorty nedokázaly zvládat.

Celosvětový trend

Stejný trend sledují také řecké ostrovy. Paige Vinckusová z amerického Nashvillu strávila s manželem líbánky v roce 2016 mimo jiné na Santorini a Mykonu. Tehdy cestovali ve dvou, užívali si pláže, projížďky na skútru a místní gastronomii. V roce 2024 se vrátili jako rodiče dvou malých dětí a vzali s sebou i její matku. Místo hotelového pokoje zvolili krátkodobý pronájem s kuchyní a větším prostorem.

Podle Vasileiose Koumpise, generálního ředitele skupiny Katikies Hotels na ostrovech Mykonos a Santorini, se v posledních letech častěji objevují rezervace dvou či tří pokojů pod jedním jménem. Považuje to za jasný signál rostoucího zájmu rodin o luxusní dovolené. V jeho restauracích jsou dnes běžné stoly pro šest a více osob. Průměrná délka pobytu se podle něj zvýšila z 3,2 noci na více než čtyři, přičemž řada rodin zůstává i celý týden.

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Ještě výraznější proměnou prošly Maledivy. Destinace, která bývala synonymem klidu a ostrovní samoty pro páry, se podle Lucy Rudgardové z luxusní cestovní kanceláře Scott Dunn stala jedním z hlavních míst pro vícegenerační dovolené. Místní resorty dnes nabízejí rozsáhlé dětské kluby, které zde před dvaceti či třiceti lety prakticky neexistovaly. „Když mi někdo řekne, že chce hotel pouze pro dospělé, musím výběr hodně zúžit. Rodinných resortů jsou naopak stovky,“ popsala.

Pro rodinu Larkinsových se Bora Bora mezitím proměnila z jednorázové svatební cesty v opakovanou rodinnou tradici. Letos v srpnu se tam chystají znovu, tentokrát už jako čtyřčlenná rodina. „Těším se, až náš dvanáctiletý syn zažije bungalov postavený nad vodou poprvé,“ říká Larkinsová s tím, že na mladé už dnes skoro nic nezapůsobí.

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