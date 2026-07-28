Francouzský koncern luxusu oznámil, že organické tržby divize sdružující značky Louis Vuitton a Dior ve druhém čtvrtletí vzrostly o jedno procento. Jde o první růst této divize za poslední dva roky. Zisk z běžné činnosti za první pololetí zároveň překonal očekávání analytiků.
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Podle společnosti by však výsledky byly výrazně lepší nebýt konfliktu na Blízkém východě. Na úrovni celé skupiny by čtvrtletní růst tržeb dosáhl čtyř procent namísto vykázaných tří procent. „Do druhé poloviny roku vstupujeme s obnovenou důvěrou, přestože nadále velmi pečlivě sledujeme marže,“ uvedl pro Bloomberg generální ředitel Bernard Arnault.
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LVMH těžila především ze silné poptávky ve Spojených státech, kde tržby vzrostly o šest procent. Evropa stagnovala, zatímco Japonsko přidalo 14 procent a zbytek Asie bez Japonska čtyři procenta.
Právě výpadek zákazníků z Blízkého východu ale podle firmy výrazně zhoršil celkové výsledky. Luxusní sektor přitom už několik let čelí ochlazení poptávky. Nejprve omezili nákupy čínští spotřebitelé, kteří byli dlouhodobě hlavním zdrojem růstu, a letos se přidaly důsledky konfliktu mezi Izraelem a Íránem, jenž zasáhl obchodní centra jako Dubaj.
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Analytik Citigroup Thomas Chauvet přesto uvedl, že stabilizace výsledků a odolnost poptávky mimo Blízký východ naznačují obrat. Podle něj LVMH zřejmě dosáhla bodu zlomu, kdy se začíná zlepšovat jak tempo růstu tržeb, tak ziskovost.
Akcie společnosti po zveřejnění výsledků v Paříži krátce posílily o více než tři procenta, přesto od začátku roku ztrácejí přibližně čtvrtinu hodnoty.
Šperky místo kabelek
Výsledky LVMH zároveň potvrzují trend, který se začíná prosazovat napříč celým odvětvím. Zatímco prodeje luxusní módy, obuvi a kabelek slábnou, stále větší význam získávají šperky.
Divize hodinek a šperků LVMH, do níž patří značky Tiffany & Co. nebo Bulgari, zvýšila ve druhém čtvrtletí tržby o 11 procent. Výrazně tak překonala očekávání trhu.
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Podobný vývoj hlásí i konkurence. Skupina Richemont, vlastník značek Cartier a Van Cleef & Arpels, zvýšila za čtvrtletí do konce června prodeje šperků o 24 procent. Dobře si vede také Kering, který vlastní šperkařské značky Pomellato a Boucheron. Jeho nová šperkařská divize v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 22 procent.
Podle analytiků se právě schopnost prodávat šperky může stát jedním z hlavních faktorů, který rozhodne o vítězích a poražených luxusního průmyslu v příštích letech, píše agentura Reuters.
Zlato přidává šperkům na atraktivitě
Analytici upozorňují na několik důvodů, proč zákazníci přesouvají zájem právě ke šperkům. Jedním z nich je únava spotřebitelů z opakujících se módních kolekcí a častých výměn kreativních ředitelů u velkých módních domů. Dalším faktorem je prudký růst ceny zlata, díky němuž zákazníci vnímají luxusní šperky nejen jako módní doplněk, ale částečně i jako investici.
„Všechny tyto faktory dohromady učinily šperky atraktivnější než takzvaný měkký luxus,“ uvedla vedoucí analytička evropského luxusního sektoru v Barclays Carole Madjo. Podle ní dnes prakticky všechny významné značky – od Hermès přes Pradu až po Gucci – rozšiřují nabídku šperků, protože právě zde se momentálně soustředí růst poptávky.
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Analytici investiční banky Vontobel navíc upozorňují, že šperky tvoří u většiny luxusních firem sice jen menší část tržeb, ale jejich význam výrazně převyšuje podíl na obratu díky stabilnějšímu růstu i vyšším maržím.
Mladší zákazníci mění preference
Naopak tradiční tahouni ziskovosti – luxusní kabelky a boty – čelí podle analytiků stále větším problémům. Konzultantka společnosti Bain & Company Claudia D’Arpizio upozorňuje, že právě tyto kategorie výrazně ztrácejí přitažlivost zejména u mladších zákazníků.
To představuje výzvu i pro značky, které na kabelkách dlouhodobě stavěly svůj úspěch. Příkladem je Hermès, jehož ikonická kabelka Birkin byla po desetiletí symbolem exkluzivity. Akcie společnosti letos oslabily poté, co firma zklamala tempem růstu v prvním čtvrtletí.
Celý luxusní průmysl by se měl podle analytiků po dvou letech poklesu vrátit k růstu až v roce 2026. O tom, které značky z nového cyklu vytěží nejvíce, ale zřejmě nebude rozhodovat jen síla módních kolekcí. Stále důležitější bude schopnost nabídnout zákazníkům šperky, po nichž je v době ekonomické nejistoty i vysokých cen zlata výrazně vyšší poptávka.