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Trumpův obchod s Kazachstánem budí pochybnosti. Vydělat mohou i jeho synové

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Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském Evian-les-Bains. (17. června 2026) | foto: AP

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Ministr obchodu Howard Lutnick v Bílém domě při projevu o clech. (2. dubna 2025)
Šér makléřské a investiční společnosti Cantor Fitzgerald Howard Lutnick na...
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Američané by už v příštích letech mohli začít těžit wolfram v Kazachstánu. Projekt má pro Spojené státy strategický význam, protože tento kov je klíčový pro výrobu zbraní, letecké techniky nebo třeba polovodičů. Kritici ale upozorňují na možný střet zájmů. Z projektu totiž mohou finančně profitovat také rodinní příslušníci Trumpa i amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka.

Klíčové jednání mezi kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem a americkým ministrem obchodu Howardem Lutnickem uskutečnilo loni v září v New Yorku. Telefonicky se do něj zapojil také sám Trump. Výsledkem bylo předběžné ujednání, které společnosti Kaz Resources otevřelo cestu k těžbě jednoho z největších dosud nevyužitých ložisek wolframu na světě, píše portál The New York Times

Ještě před podpisem konečné dohody se do projektu zapojili investoři napojení na rodiny Trumpových a Lutnickových. Společnost Dominari Securities, v níž mají podíl Donald Trump mladší a Eric Trump, získala nepřímou účast v projektu.

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Investiční banka Cantor Fitzgerald, kterou dříve vedl Howard Lutnick a dnes ji ovládají jeho synové, zároveň pomohla jednomu z investorů získat dalších 210 milionů dolarů (asi 4,4 miliardy korun). Konečná dohoda s Kazachstánem byla podepsána 6. listopadu loňského roku.

Bílý dům nařčení odmítá

Podle analýzy deníku The New York Times ale rodiny Trumpových a Lutnickových mají finanční vazby nejméně na čtrnáct firem zapojených do projektů těžby strategických surovin podporovaných americkou vládou. Tyto společnosti už získaly příslib federální podpory nebo teprve čekají na schválení ministerstva obchodu.

Celková hodnota schválené či zvažované pomoci přesahuje 8,9 miliardy dolarů (asi 187 miliard korun). Bílý dům i americké ministerstvo obchodu střet zájmů každopádně odmítají a tvrdí, že podpora projektů sleduje výhradně posílení americké národní bezpečnosti a zajištění dodávek strategických surovin.

Jiný názor má demokratická kongresmanka Maxine Dexterová. Ta upozornila, že by Kongres měl prověřit, zda nejsou veřejné prostředky využívány ve prospěch rodinných příslušníků členů administrativy. „Musíme dohlédnout na to, aby peníze daňových poplatníků sloužily veřejnému zájmu,“ prohlásila Dexterová.

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Za kazachstánským projektem stojí podnikatel Pini Althaus, který se dlouhodobě pohybuje v oboru těžby strategických surovin. Ten pro The New York Times uvedl, že jednání o nalezišti začala už za vlády Joea Bidena.

Althaus ale připustil, že zapojení investorů spojených s rodinou amerického prezidenta může vyvolávat pochybnosti. „Chápu, že to tak může působit. Tento projekt je ale mnohem větší než kterýkoli prezident nebo jedna rodina,“ řekl pro The New York Times.

Až dvanáct tisíc tun wolframu každý rok

První fáze projektu má stát zhruba 650 milionů dolarů (asi 14 miliard korun). Celkové investice během životnosti dolu by pak měly přesáhnout miliardu dolarů (asi 21 miliard korun), přičemž hodnota samotného naleziště může dosahovat až 80 miliard dolarů (cca 1,7 bilionu korun).

Projekt v Kazachstánu má pro Washington mimořádný význam. Wolfram patří mezi strategické suroviny nezbytné pro výrobu raketových hlavic, stíhaček, elektroniky i polovodičů. Spojené státy jsou přitom na jeho dovozu dlouhodobě závislé, především z Číny, která v posledních měsících omezila vývoz řady strategických nerostů.

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Pokud získá všechna potřebná povolení i financování, těžba by mohla začít kolem roku 2030. Spojené státy by díky ní získaly zhruba 12 tisíc tun wolframu ročně, tedy přibližně tolik, kolik dnes každoročně dovážejí, uzavírá The New York Times.

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