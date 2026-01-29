Lukoil prodal mezinárodní aktiva americké skupině Carlyle, důvodem jsou sankce

Autor: ,
  9:51
Ruský ropný gigant Lukoil prodal svá mezinárodní aktiva americké investiční skupině Carlyle. Součástí transakce ovšem není majetek v Kazachstánu, ten si společnost rozhodla ponechat. Důvodem prodeje jsou sankce uvalené na ruský energetický sektor.
ilustrační snímek - Lukoil

ilustrační snímek - Lukoil | foto: Reuters

Obří ropná rafinerie společnosti Lukoil ve Volgogradu (3. března 2022)
Čerpací stanice Lukoil v americkém městě Newark. Tamní úředníci pozastavili...
Generální ředitel společnosti Carlyle Group Harvey Schwartz (14. ledna 2026)
Ukrajinci zasáhli rafinerii Lukoilu ve Volgogradu. (14. srpna 2025)
5 fotografií

O podepsání smlouvy informoval Lukoil na svém webu, výši transakce ovšem neuvádí. Důvodem prodeje jsou mezinárodní sankce uvalené na ruský energetický sektor kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Loni v říjnu Spojené státy přidaly Lukoil na sankční seznam, což prodej dále urychlilo.

Divize Lukoil International GmbH, která má pod kontrolou zahraniční aktiva Lukoilu, sídlí ve Vídni. Vlastní například rafinerie v Evropě, podíly v ropných polích v Uzbekistánu, Iráku či Mexiku a stovky čerpacích stanic po celém světě.

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Média průběžně informovala o různých zájemcích o zahraniční aktivity Lukoilu. Ruský producent na konci října přijal nabídku švýcarské společnosti Gunvor, ta ji ale krátce na to po kritice stáhla. Dále se hovořilo o zájmu maďarské energetické skupiny MOL nebo rakouského podnikatele Bernda Bergmaira. Ten byl v minulosti většinovým vlastníkem mediální skupiny MindGeek zahrnující nejpopulárnější pornografický web Pornhub.

Americká vláda loni v říjnu přidala na sankční seznam ropné společnosti Lukoil a Rosněfť včetně desítek dceřiných společností. V prosinci nicméně část sankcí proti Lukoilu pozastavila ve snaze umožnit čerpacím stanicím mimo Rusko udržet provoz. Transakce na čerpacích stanicích podle souvisejícího prohlášení povolila, „aby se zabránilo penalizaci“ zákazníků a jejich dodavatelů. A to za předpokladu, že výtěžek nepoputuje do Ruska. Výjimka platí do 29. dubna letošního roku.

V minulosti Lukoil provozoval také síť čerpacích stanic v České republice. V roce 2014 stanice převzala maďarská skupina MOL.

Vstoupit do diskuse

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Nejčtenější

Bojkot samoobslužných pokladen budí vášně. Nabízíme volbu, hájí se prodejci

ilustrační snímek

Sociální sítě v posledních týdnech zaplavila vlna kritiky směřovaná vůči samoobslužným pokladnám v maloobchodních prodejnách. Spor se rozhořel mezi jejich příznivci a odpůrci. Zatímco jedna skupina...

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

Německo oživuje plán dvourychlostní unie. V bloku šesti ekonomik s Českem nepočítá

Německá vládní sociální demokracie (SPD) si do svého čela zvolila vicekancléře...

Německo prosazuje dvourychlostní Evropskou unii, aby se zlepšily rozhodovací procesy a oživila se unijní ekonomika. Plánuje vznik nového formátu ve formě bloku šesti předních ekonomik. Ty by...

McDonald’s chystá změny menu. Nabídne rekordní burger i levnější alternativy

Nová pobočka řetězce restaurací rychlého občerstvení McDonald’s v Revoluční...

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se po slabším období snaží znovu přilákat zákazníky a chystá největší změny menu za poslední roky. Postupně zavádí nové položky, levnější kombinace jídel a...

Špatné Vánoce a dluh 122 milionů. Česká firma stojící za hračkami Hamleys bankrotuje

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Inexad, provozovatel hračkářství a zábavního domu Playground a dříve Hamleys na ulici Na Příkopě, na sebe podal insolvenční návrh. Svým věřitelům dluží 122 milionů korun, které sám nemá čím splácet....

Lukoil prodal mezinárodní aktiva americké skupině Carlyle, důvodem jsou sankce

ilustrační snímek - Lukoil

Ruský ropný gigant Lukoil prodal svá mezinárodní aktiva americké investiční skupině Carlyle. Součástí transakce ovšem není majetek v Kazachstánu, ten si společnost rozhodla ponechat. Důvodem prodeje...

29. ledna 2026  9:51

Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?

Uvnitř stále leží na lavicích učebnice, po podlaze jsou rozházené penály a...

Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...

29. ledna 2026  8:18

Záskok ke kravám, když má farmář volno. Brusel chce dostat do zemědělství mladé

Premium
ilustrační snímek

Evropská unie řeší plošný problém – v zemědělství chybí mladí lidé, je třeba generační výměna. Jde skutečně o akutní problém, podle dat Evropské komise (EK) je průměrný věk farmáře 57 let, pouze...

29. ledna 2026

Přibývá bytů, které nejsou na prodej. Ročně jich budou tisíce

Bývalá ubytovna s problémovými nájemníky v ústeckém Střekově se změnila v...

Ukusují z už tak dost omezené nabídky nových bytů, nebo byly záchranou stavebnictví v posledních chudých letech? Roste počet bytů, které se do veřejné nabídky nedostanou, protože je velcí investoři...

29. ledna 2026

Schodek je v rozporu se zákonem, tvrdí Rozpočtová rada. Ministerstvo se ohradilo

Předseda NRR Mojmír Hampl (vlevo) a člen NRR Jan Pavel na tiskové konferenci...

Národní rozpočtová rada (NRR) považuje za nezpochybnitelné, že návrh státního rozpočtu na letošní rok je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Považuje to za bezprecedentní situaci. V...

28. ledna 2026  15:08,  aktualizováno  20:53

Kdo je Nelson Peltz. Příběh newyorského investora, který ukradl Beckhamovým syna

Brooklyn Beckham slaví Vánoce s rodiči své ženy uprostřed pokračujícího dramatu...

Velkou Británií právě cloumá aféra „Beckhamgate“. Rozpoutal ji nejstarší syn Davida Beckhama Brooklyn v mediálním boji proti vlastním rodičům. Sám se před čtyřmi lety přiženil do rodiny, jejíž hlavou...

28. ledna 2026

Čínou obchází strašák deflace. Domácnosti neutrácejí, firmy musí zlevňovat

V továrnách i na polích. Příležitostnou pracovní sílu potřebuje čínská...

Čínští spotřebitelé málo utrácejí, firmy naopak dlouhodobě vyrábějí až příliš. Podnikům i proto často nezbývá nic jiného než snižovat ceny, jinak by jim vyrobené zboží dál zůstávalo na skladech....

28. ledna 2026

Amazon pokračuje v propouštění. Firma zruší 16 000 pracovních míst

ilustrační snímek

Americký internetový prodejce Amazon celosvětově propustí 16 000 lidí. Nabíral zaměstnance v čase pandemie covidu-19, nyní už jich ale tolik nepotřebuje i kvůli přechodu na umělou inteligenci. Firma,...

28. ledna 2026  14:20

Hotovost ustupuje. Obchody bez karet přicházejí na horách o tržby, potvrdil průzkum

ilustrační snímek

Zimní sporty lákají polovinu Čechů a většina z nich zůstává i letos v tuzemsku. Podle průzkumu společnosti Visa nejrozšířenější zimní aktivitou je v Česku bruslení na ledě, následuje sjezdové...

28. ledna 2026  10:58

Co bude dnes k večeři. Asistentka Rohlíku vybere zboží i sestaví jídelníček

Online prodejce Rohlík stále inovuje své služby. Nyní s nákupy pomáhá umělá...

Online supermarket Rohlík spustil nového AI asistenta jménem MAIA. Zákazníkům má výrazně zjednodušit nákup potravin. Funguje přímo v aplikaci a na webu, komunikuje formou chatu a zvládá vše od výběru...

28. ledna 2026  9:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rusko trápí nedostatek peněz v rozpočtu. Zvažuje, že lidem povolí online kasina

ilustrační snímek

Rusko by mohlo zrušit zákaz internetových kasin a uvalit 30procentní daň na jejich příjmy ve snaze získat až 100 miliard rublů (zhruba 26 miliard Kč) do státního rozpočtu. Informoval o tom podle...

28. ledna 2026  6:50

Osobních bankrotů přibylo, může za to i lepší dluhové poradenství

ilustrační snímek

Soudy loni v Česku vyhlásily o dvanáct procent osobních bankrotů více než v roce 2024, celkem 15 445. Jejich počet se tak dostal na úroveň roku 2021. Nejvíce osobních bankrotů připadá na...

28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.