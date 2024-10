Lufthansa dostala v USA rekordní pokutu za diskriminaci židovských pasažérů

Vyměřená pokuta je podle úřadu největší, jakou kdy letecké společnosti vyměřil za porušení občanských práv. Lufthansa s pokutou souhlasila, aby se vyhnula soudnímu sporu. Popřela ale, že pasažéry diskriminovala a incident označila za „nešťastnou sérii nepřesných zpráv, nesprávných interpretací a chybných úsudků“, uvedl server CNN.

Událost se stala v květnu 2022 na lince z New Yorku do Budapešti přes Frankfurt nad Mohanem. Aerolinky v Německu vykázaly z navazujícího letu 128 cestujících z New Yorku, z nichž většina měla na sobě oblečení typické pro ortodoxní židy a cestovala na každoroční vzpomínkovou akci k uctění památky svého rabína. Letecká společnost krok zdůvodnila údajně nevhodným chováním několika z nich.

Lufthansa si podle ministerstva uvědomuje, že opatření poškodilo i ty, kteří pokyny dodržovali. Společnost ale „dospěla k závěru, že není praktické řešit každého cestujícího zvlášť“, protože pravidla porušovali mnozí z nich a někteří si vyměňovali sedadla. Většina vyloučených cestujících odletěla ještě téhož dne jiným spojem.

„Při cestování by nikdo neměl být diskriminován a dnešní opatření je jasným signálem pro letecké společnosti, že jsme připraveni vyšetřovat a podniknout kroky, kdykoli jsou porušována občanská práva cestujících,“ uvedl americký ministr dopravy Peter Buttigieg.

Lufthansa v komentáři pro CNN uvedla, že po incidentu s židovskými cestujícími plně spolupracovala s ministerstvem dopravy a také s židovskými skupinami, jako je Americký židovský výbor, na vytvoření školicích programů pro své zaměstnance, tak aby se diskriminaci a antisemitismu vyhnula.