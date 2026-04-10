Německou Lufthansu ochromila stávka personálu, ruší se i lety do Prahy

Autor: ,
  8:57
Provoz německé letecké společnosti Lufthansa a její divize CityLine v pátek ochromila stávka palubního personálu. Začala minutu po půlnoci a trvat bude do 22:00. Lety kvůli tomu zrušila velká mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, ale i řada dalších menších letišť po celém Německu. Zrušeno bylo i 16 spojů mezi Prahou a Frankfurtem a Mnichovem.
Lidé na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu v den, kdy provoz německé letecké společnosti Lufthansa ochromila stávka palubního personálu. (10. dubna 2026) | foto: Reuters

20 fotografií

Ke stávce vyzval odborový svaz UFO. Zúčastnit by se jí mohlo až 20 tisíc zaměstnanců. Kromě Mnichova a Frankfurtu postihla také letiště v Berlíně, Hamburku, Kolíně nad Rýnem, Düsseldorfu, Hannoveru a v dalších městech. Zrušeny byly stovky letů. Z největšího německého letiště ve Frankfurtu v pátek neodletí 75 procent plánovaných letů Lufthansy. Podobné je to i u příletů.

Podle webu Letiště Václava Havla Praha v pátek nepřiletí čtyři letadla na lince z Frankfurtu a čtyři na lince z Mnichova. Stejně tak se neuskuteční čtyři a čtyři lety v opačném směru. Celkem tak kvůli stávce bylo zrušeno šestnáct spojů mezi Prahou a dvěma největšími německými letišti.

Podle odborářů za stávkou stojí neochota zaměstnavatele jednat o pracovních podmínkách palubního personálu ve společnosti Lufthansa a sociálním plánu pro zaměstnance divize Lufthansa CityLine. Ta má v příštím roce ukončit provoz a nahradit ji má nová firma s názvem Lufthansa City Airlines.

Palubní personál společnosti Lufthansa už v únoru jeden den stávkoval společně s piloty této firmy. Ti pak v březnu uskutečnili samostatnou dvoudenní stávku. Oba protesty se dotkly i leteckého spojení s Prahou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Německou Lufthansu ochromila stávka personálu, ruší se i lety do Prahy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.