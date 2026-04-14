Luxus pro kapelu či tým. Lufthansa představila svou vizi VIP cestování

Autor:
  16:20
Jak by mohlo vypadat létání pro kapelu na turné nebo tým před velkým utkáním? Místo běžného letu v první třídě vlastní prostor pro odpočinek, schůzky i společné chvíle. Právě tak si německá letecká společnost Lufthansa představuje nové VIP cestování pro hudebníky, sportovce nebo firemní týmy.

Dosavadní svět luxusních leteckých interiérů se tradičně soustředil hlavně na jednoho hlavního pasažéra. Lufthansa se ale rozhodla obrátit pozornost jinam: na kolektiv, který potřebuje cestovat pohodlně, pracovat, odpočívat i sdílet společný prostor bez ztráty soukromí. Právě na tom stojí koncept The BOW (Oblouk), jenž počítá s palubou navrženou pro skupiny, tedy například členy kapely, sportovní sestavy nebo vrcholové manažerské týmy.

Lufthansa představila luxusní letadlo The BOW pro VIP skupiny.
Základ interiéru tvoří čtrnáct samostatných apartmá, z nichž každé je určené pro jednoho cestujícího a případně další osobu při jednání nebo společném stolování. Celková konfigurace přitom může pojmout až 28 lidí, aniž by návrh rezignoval na pocit exkluzivity. Každý modul nabízí i vlastní úložný prostor, s nímž návrháři počítají třeba pro hudební nástroje, profesionální techniku nebo osobní výbavu.

Lufthansa spustila rezervace do nové byznys třídy, čekala na schválení sedadel

Vedle oddělených zón pro klid a regeneraci sází návrh také na centrální společenský prostor. Jeho součástí jsou dvě multifunkční obrazovky a velký prezentační stůl, který lze rozdělit na čtyři menší části. Paluba letadla tak může podle potřeby fungovat jako místo pro poradu, večeři i neformální setkání před zápasem, vystoupením nebo obchodním jednáním.

„Provozovatel si může upravit poměr mezi soukromými apartmá a otevřenými zónami, zvětšit barovou část nebo naopak vytvořit komornější prostředí pro neveřejná jednání,“ zdůraznil vysokou míru variability návrhu Fabian Nagel, viceprezident pro prodej VIP a speciálních leteckých služeb Lufthansy. Atmosféru na palubě podle něj mění také pohyblivé přepážky, které umožňují přechod od uzavřenějšího, téměř „kokonového“ uspořádání k otevřenějšímu režimu podporujícímu kontakt mezi cestujícími.

Výraznou roli hrají i technologie jako například akustické stínění, náladové osvětlení, volitelné vůně nebo skryté dotykové prvky pro ovládání palubních funkcí. Součástí konceptu jsou také integrované nabíjecí moduly, OLED displeje či audiosystém Omni-Fi. „Díky službě The BOW posouváme VIP cestování zaměřené na skupiny na zcela novou úroveň,“ uvedl Nagel. Podle něj má novinka nabídnout kombinaci mimořádné flexibility a luxusu, která se přizpůsobí různým typům misí i požadavkům zákazníků.

Letenka za miliony. V Praze přistál létající hotel Four Seasons pro vyvolené

Načasování představení není náhodné. The BOW Lufthansa představila na letošním ročníku Aircraft Interiors Expo v Hamburku, který se koná od 14. do 16. dubna. Už samotný koncept naznačuje, že výrobci interiérů stále více reagují na poptávku po privátním cestování, jež nestaví jen na individualizovaném luxusu, ale i na potřebách celých týmů.

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu

V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou...

Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...

Označení Bomba cena může být beze slevy nekalá praktika, říká ombudsman

Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Supermarkety oblíbená označení jako Naše cena, Bomba cena nebo Super cena v případě, že ve skutečnosti nejde o slevovou akci, jsou podle potravinového ombudsmana Jindřicha Fialky na hraně nekalé...

14. dubna 2026  16:28

Luxus pro kapelu či tým. Lufthansa představila svou vizi VIP cestování

Lufthansa představila luxusní letadlo The BOW pro VIP skupiny.

Jak by mohlo vypadat létání pro kapelu na turné nebo tým před velkým utkáním? Místo běžného letu v první třídě vlastní prostor pro odpočinek, schůzky i společné chvíle. Právě tak si německá letecká...

14. dubna 2026  16:20

Na obzoru je letecká fúze století. Vznikly by největší aerolinky na světě

Generální ředitel společnosti United Airlines Scott Kirby (24. března 2026)

Už za několik měsíců by mohl vzniknout největší letecký dopravce na světě. Zahraniční média informují o tom, že šéf společnosti United Airlines Scott Kirby zvažuje fúzi s konkurenční American...

14. dubna 2026  14:49

Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy

Čerpací stanice Bot-Oil u Těšetic

Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...

14. dubna 2026  13:35,  aktualizováno  13:57

Evropská komise schválila český biometanový program. Peníze půjdou z místních zdrojů

Kogenerační jednotka TEDOM v Polsku. Firma prodává své výrobky v desítkách zemí...

Evropská komise schválila český program v hodnotě 3,7 miliardy eur (90,2 miliardy Kč) na podporu výstavby biometanových stanic. Opatření má přispět k přechodu na ekonomiku s nulovými emisemi....

14. dubna 2026  12:57

Zestátnění ČEZ zahájíme v červnu, řekl Babiš. Vyhlíží valnou hromadu

ilustrační snímek

První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu, řekl premiér Andrej Babiš. Konkrétní kroky ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí...

14. dubna 2026  12:33

Děravá Trumpova blokáda. Hormuzským průlivem se prosmýkl čínský tanker

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 12. dubna 2026

Blokáda Hormuzského průlivu oznámená Spojenými státy není úplně nepropustná. Čínský tanker, na který USA v minulosti uvalily sankce, v úterý průlivem bez problémů proplul, ukazují údaje o lodní...

14. dubna 2026  10:57

Byrokracie v Česku je strašná, řekl Babiš. Vyzval podniky, ať navrhnou řešení

Premiér Andrej Babiš

České firmy a živnostníci čelí neustálému nárůstu regulací. Jen za loňský rok přibylo ve Sbírce zákonů skoro šest set nových legislativních norem a z Bruselu jich dorazilo přes dva a půl tisíce....

14. dubna 2026  10:44

Hodnota OpenAI je nižší, než společnost uvádí. Skupinu kritizují její investoři

Logo OpenAI

Někteří investoři americké společnosti OpenAI zpochybňují její ohodnocení na 852 miliard dolarů (17,6 bilionu korun). Skupina se začíná více zaměřovat na segment firemních zákazníků, kde podle...

14. dubna 2026  10:14

Česko líhní finančních technologií? Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „Fintech & krypto – Může se Česko stát...

Česko má podle expertů našlápnuto stát se výrazným hráčem ve světě finančních technologií. Má kvalifikované lidi, kvalitní infrastrukturu i uživatele, kteří digitální služby přijímají rychleji než...

14. dubna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Trend přirozené chůze sílí. Známá barefootová značka mění majitele

Společnost Premium Barefoot přebírá značku a e-shop naBOSo.cz. (10. dubna 2026)

Společnost Premium Barefoot přebírá značku a e-shop naBOSo.cz a posiluje svou pozici na trhu s barefoot obuví. Převzetí má posílit růst firmy v segmentu, který dlouhodobě těží z rostoucího trendu...

14. dubna 2026

Mýto v mobilu. Ministr dopravy chystá změnu pro kamiony, resort tlačí čas

Premium
ilustrační snímek

Žádný technologický pravěk jako před dvěma dekádami. Ministr dopravy Ivan Bednárik se rozhodl překopat projekt soutěže na nového poskytovatele kamionového mýta. Ten zjednodušeně řečeno pouze kopíruje...

14. dubna 2026

