Dosavadní svět luxusních leteckých interiérů se tradičně soustředil hlavně na jednoho hlavního pasažéra. Lufthansa se ale rozhodla obrátit pozornost jinam: na kolektiv, který potřebuje cestovat pohodlně, pracovat, odpočívat i sdílet společný prostor bez ztráty soukromí. Právě na tom stojí koncept The BOW (Oblouk), jenž počítá s palubou navrženou pro skupiny, tedy například členy kapely, sportovní sestavy nebo vrcholové manažerské týmy.
Základ interiéru tvoří čtrnáct samostatných apartmá, z nichž každé je určené pro jednoho cestujícího a případně další osobu při jednání nebo společném stolování. Celková konfigurace přitom může pojmout až 28 lidí, aniž by návrh rezignoval na pocit exkluzivity. Každý modul nabízí i vlastní úložný prostor, s nímž návrháři počítají třeba pro hudební nástroje, profesionální techniku nebo osobní výbavu.
|
Vedle oddělených zón pro klid a regeneraci sází návrh také na centrální společenský prostor. Jeho součástí jsou dvě multifunkční obrazovky a velký prezentační stůl, který lze rozdělit na čtyři menší části. Paluba letadla tak může podle potřeby fungovat jako místo pro poradu, večeři i neformální setkání před zápasem, vystoupením nebo obchodním jednáním.
„Provozovatel si může upravit poměr mezi soukromými apartmá a otevřenými zónami, zvětšit barovou část nebo naopak vytvořit komornější prostředí pro neveřejná jednání,“ zdůraznil vysokou míru variability návrhu Fabian Nagel, viceprezident pro prodej VIP a speciálních leteckých služeb Lufthansy. Atmosféru na palubě podle něj mění také pohyblivé přepážky, které umožňují přechod od uzavřenějšího, téměř „kokonového“ uspořádání k otevřenějšímu režimu podporujícímu kontakt mezi cestujícími.
Výraznou roli hrají i technologie jako například akustické stínění, náladové osvětlení, volitelné vůně nebo skryté dotykové prvky pro ovládání palubních funkcí. Součástí konceptu jsou také integrované nabíjecí moduly, OLED displeje či audiosystém Omni-Fi. „Díky službě The BOW posouváme VIP cestování zaměřené na skupiny na zcela novou úroveň,“ uvedl Nagel. Podle něj má novinka nabídnout kombinaci mimořádné flexibility a luxusu, která se přizpůsobí různým typům misí i požadavkům zákazníků.
|
Načasování představení není náhodné. The BOW Lufthansa představila na letošním ročníku Aircraft Interiors Expo v Hamburku, který se koná od 14. do 16. dubna. Už samotný koncept naznačuje, že výrobci interiérů stále více reagují na poptávku po privátním cestování, jež nestaví jen na individualizovaném luxusu, ale i na potřebách celých týmů.