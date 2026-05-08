Lufthansa chystá kvůli palivu krizové scénáře. Přímé lety mohou mít mezipřistání

  9:00
Německá letecká společnost Lufthansa připravuje krizové scénáře pro případ letního nedostatku leteckého paliva. Některé současné přímé lety do Asie či Afriky by například mohly zahrnovat mezipřistání. Zástupci firmy to uvedli během hovoru s analytiky po zveřejnění hospodářských výsledků.
ilustrační snímek | foto: Reuters

„Do konce června očekáváme, že dodávky paliva – zejména na našich hlavních letištních uzlech – zůstanou plně zajištěné. Zároveň se připravujeme na alternativní scénáře pro případ, že by se situace změnila,“ uvedl podle agentura Bloomberg finanční ředitel Till Streichert během středečního hovoru s analytiky k výsledkům hospodaření.

Jednou z možných variant by podle něj byla mezipřistání na dálkových trasách do Asie a Afriky, pokud by v cílové destinace nebylo dostupné palivo. S podobnými komplikacemi již má Lufthansa zkušenosti.

„Občas se setkáváme s ojedinělými případy, kdy letištím dojde palivo. Například před několika týdny nebylo palivo k dispozici v Kapském Městě, takže jsme se cestou zpět dotankovali ve Windhoeku. Takové situace se čas od času stávají a naše týmy mají připravené krizové plány,“ uvedl generální ředitel společnosti Carsten Spohr.

Lufthansa také využívá takzvaný tankering, tedy natankování více paliva než je nutné, aby omezila potřebu tankování v cílové destinaci. Takový přístup je však omezen předpisy Evropské unie a je obecně možný pouze na krátkých trasách.

„Příkladem jsou Benátky před několika týdny. Den nebo dva tam neměli palivo, takže naše lety byly naplněny dostatečným množstvím paliva na zpáteční cestu,“ zmínil Spohr.

Skupina Lufthansa zvýšila v prvním čtvrtletí roku 2026 své tržby meziročně o osm procent na 8,7 miliardy eur (210 miliard Kč) a snížila provozní ztrátu na 612 milionů eur (14,9 miliardy Kč) ze 722 milionů eur. Zároveň potvrdila svůj výhled na celý rok, podle něhož chce výrazně překonat loňský provozní zisk ve výši 1,96 miliardy eur (47 miliard Kč).

Firma počítá s dodatečnými náklady na palivo ve výši 1,7 miliardy eur (41 miliardy Kč). Ty plánuje kompenzovat prostřednictvím vyšších cen letenek, změn v letovém řádu a úspor nákladů. „Mezi tyto úspory patří zmrazení náboru na neprovozní pozice a revize výdajů na projekty,“ uvedl finanční ředitel Till Streichert podle Bloombergu.

