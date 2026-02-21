„Poté, co v posledních týdnech bylo v certifikačním procesu dosaženo dalších důležitých milníků, již nic nebrání schválení třídy Allegris Business Class v Boeingu 787-9 – s výjimkou tří sedadel ve druhé řadě kabiny. K dnešnímu dni lze od 15. dubna rezervovat 25 z celkem 28 sedadel v Business Class,“ informoval dopravce.
Letadla Boeing 787-9 s novým konceptem Allegris létala z německého Frankfurtu od října 2025, k rezervaci byla ale pouze čtyři z celkových 28 sedadel. Americkému úřadu pro letectví se nezdál způsob, jakým byla v letounu sedadla upevněna k podlaze.
Vztahy mezi Boeingem a americkým úřadem FAA jsou napjaté od bezpečnostních krizí kolem letounů Boeing 737 MAX, což přimělo regulátory k opatrnějšímu přístupu při certifikacích. Lufthansa původně plánovala problém vyřešit do konce loňského roku, napsala agentura Bloomberg.
Z Frankfurtu bude Boeing 787‑9 s konfigurací Allegris létat na začátku letního letového řádu do Austinu, Ria de Janeira, Bogoty, Kapského Města, Šanghaje, Hajdarábádu a Hongkongu. V červnu následně přibude New York a Los Angeles, v červenci Dillí.
Letouny s novým konceptem Allegris si nicméně již mohli cestovatelé vyzkoušet, v letadle Airbus A350-900 jsou kabiny k dispozici již více než rok a půl.
Podle generálního ředitele Lufthansy Jense Rittera je schválení sedadel v Boeingu 787-9 pro dopravce důležitým milníkem. „Naši zákazníci milují Allegris. Od léta 2024 cestovalo v nové kabině více než milion cestujících. Jsme potěšeni, že od dnešního dne můžeme nabídnout tento špičkový produkt výrazně více cestujícím při rezervaci z Frankfurtu,“ uvedl Ritter.
Dopravce uvedl, že do Frankfurtu již dorazilo osm zbrusu nových letadel. Do konce roku 2027 plánují aerolinky mít dohromady celkem 29 Boeingů 787-9.