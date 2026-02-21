Lufthansa spustila rezervace do nové byznys třídy, čekala na schválení sedadel

  17:00
Letecká společnost Lufthansa zpřístupnila rezervace sedadel v byznys třídě Allegris na svých letounech Boeing 787. Plné otevření rezervací sedadel v prémiové sekci mělo původně být možné již v loňském roce, německý dopravce vyčkával na schválení amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA).
25 sedadel v nové business třídě Lufthansa Allegris v letadle Dreamliner bude k...

25 sedadel v nové business třídě Lufthansa Allegris v letadle Dreamliner bude k dispozici pro zákazníky od 15. dubna 2026. (17. února 2026) | foto: https://newsroom.lufthansagroup.com/

Lufthansa Allegris posouvá cestování na novou úroveň. (7. března 2023)
Boeing 787 Lufthansy s nápisy „100 let“, „1926–2026“ na letišti ve Frankfurtu...
12 fotografií

„Poté, co v posledních týdnech bylo v certifikačním procesu dosaženo dalších důležitých milníků, již nic nebrání schválení třídy Allegris Business Class v Boeingu 787-9 – s výjimkou tří sedadel ve druhé řadě kabiny. K dnešnímu dni lze od 15. dubna rezervovat 25 z celkem 28 sedadel v Business Class,“ informoval dopravce.

Letadla Boeing 787-9 s novým konceptem Allegris létala z německého Frankfurtu od října 2025, k rezervaci byla ale pouze čtyři z celkových 28 sedadel. Americkému úřadu pro letectví se nezdál způsob, jakým byla v letounu sedadla upevněna k podlaze.

Vztahy mezi Boeingem a americkým úřadem FAA jsou napjaté od bezpečnostních krizí kolem letounů Boeing 737 MAX, což přimělo regulátory k opatrnějšímu přístupu při certifikacích. Lufthansa původně plánovala problém vyřešit do konce loňského roku, napsala agentura Bloomberg.

Super jeřáb přistál v Praze. Ruzyně přivítala letadlo Lufthansy ve speciálním kabátě

Z Frankfurtu bude Boeing 787‑9 s konfigurací Allegris létat na začátku letního letového řádu do Austinu, Ria de Janeira, Bogoty, Kapského Města, Šanghaje, Hajdarábádu a Hongkongu. V červnu následně přibude New York a Los Angeles, v červenci Dillí.

Letouny s novým konceptem Allegris si nicméně již mohli cestovatelé vyzkoušet, v letadle Airbus A350-900 jsou kabiny k dispozici již více než rok a půl.

Podle generálního ředitele Lufthansy Jense Rittera je schválení sedadel v Boeingu 787-9 pro dopravce důležitým milníkem. „Naši zákazníci milují Allegris. Od léta 2024 cestovalo v nové kabině více než milion cestujících. Jsme potěšeni, že od dnešního dne můžeme nabídnout tento špičkový produkt výrazně více cestujícím při rezervaci z Frankfurtu,“ uvedl Ritter.

Dopravce uvedl, že do Frankfurtu již dorazilo osm zbrusu nových letadel. Do konce roku 2027 plánují aerolinky mít dohromady celkem 29 Boeingů 787-9.

21. února 2026

Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku

Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl...

Konstrukce z mřížky z nerezové oceli, řetězový popruh a žlutomodré madlo. Designér Nik Bentel vytvořil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl vcelku netradiční módní doplněk. Kabelka Trolley Bag...

20. února 2026  17:05

Vládní strategie zní dobře, otázkou ale je, jak se přerodí v praxi, reaguje byznys

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Vláda v pátek představila svou hospodářskou strategii. Jejím cílem je rozproudit hospodářský růst. Ekonomové i byznys jsou s plánem spokojení. Váhají ale nad tím, jak úspěšná nakonec vláda v plnění...

20. února 2026  12:20,  aktualizováno  15:11

