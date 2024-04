Na nezákonný rybolov si posvítí i umělá inteligence. Pozná ho i „po sluchu“

Koncem loňského roku uložila španělská vláda pokutu pětadvaceti rybářským lodím operujícím v blízkosti argentinských teritoriálních vod. Plavidla nezákonně vypnula automatické identifikační systémy (AIS) založené na systému GPS. To je často důkaz, že plavidlo provozuje nezákonný rybolov, píše portál BBC.

„Odhaduje se, že nezákonný nebo neregulovaný rybolov tvoří až dvacet procent všeho, co se uloví,“ říká David Kroodsma, vedoucí výzkumného týmu organizace Global Fishing Watch.

Global Fishing Watch Nezávislá mezinárodní nezisková organizace. Začalo to webovou stránkou, kterou v září 2016 spustil Google ve spolupráci s Oceana a SkyTruth, s cílem poskytnout první globální pohled na komerční rybolovné aktivity.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství uvádí, že při nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu se může každoročně ulovit až 26 milionů tun ryb, tedy každá pátá ryba. Podle ní má tento černý trh finanční hodnotu až 23 miliard dolarů, v přepočtu téměř 541 miliard korun.

Podle OSN se třetina světových populací ryb loví nad biologicky udržitelnou úroveň. Nová data ukazují, že například populace tuňáka obecného v Tichém oceánu se podle odhadů za několik posledních let snížila o 96,4 procenta. Téměř sto let ho lovili rybáři takřka bez omezení, jejich sítě každoročně vytahovaly z oceánu desítky tisíc tun ryb včetně mnoha těch, které byly podměrečné a nedostaly tak šanci se rozmnožovat. Svět si však tento problém uvědomil až příliš pozdě.

„Žraloci a rejnoci jsou na pokraji vyhynutí,“ tvrdí Kroodsma. „A vyhynutí hrozí i mořským ptákům a želvám, které při rybolovu také přicházejí o život. Je to opravdu smutné, protože oceány bychom mohli spravovat mnohem lépe.“

Řešením může být umělá inteligence

Organizace Global Fishing Watch nyní využívá stále dokonalejší software s umělou inteligencí a satelitní snímky k celosvětovému mapování pohybu více než 65 tisíc komerčních rybářských plavidel, a to jak těch s automatickými identifikačními systémy, tak i bez nich.

AI analyzuje miliony gigabajtů satelitních snímků, aby monitorovala plavidla a pobřežní infrastrukturu. Poté využívá veřejně přístupné údaje ze signálů lodí, které poskytují právě AIS a kombinuje je s radarovými a optickými snímky, aby identifikovala plavidla, která nevysílají svou polohu.

Přestože ne všechny lodě musí ze zákona používat systém AIS, umělá inteligence a její algoritmus detekce rybolovu umí zjistit, která z těchto plavidel pravděpodobně ryby loví.

„Využíváme informace, jako je délka plavidla, data o prostředí, kde se plavidlo nachází, snímkování oblasti, stav oceánu či například teplotu,“ říká Fernando Paolo, vedoucí inženýr strojového učení dálkového průzkumu společnosti Global Fishing Watch. „Tento model odvodí, zda jde o rybářské plavidlo či například osobní lodě, ropné tankery, dopravní lodě a podobně.“

Organizace Global Fishing Watch nyní pracuje na zavedení snímků s vyšším rozlišením, které by pomohly odhalit více menších rybářských lodí. Potlačit nelegální rybolov však znamená získat údaje co nejrychleji. A právě o to se snaží projekt Southamptonské univerzity a firmy RS Aqua.

Tým v současnosti staví podmořského robota, který pomocí podvodních senzorů a umělé inteligence rozpoznává zvuky rybolovu a v reálném čase předává informace. Umělá inteligence již dokáže rozlišovat přirozené zvuky oceánu, nyní se trénuje na rozpoznávání hluku člunů, které vlečou sítě a operují v chráněných vodách.

Proces je časově náročný

„Cílem je, aby robot v případě, že zaznamená rybolov, automaticky kontaktoval úřady, které na místo mohou vyslat hlídkové plavidlo,“ tvrdí White. „Jakou formu umělé inteligence budeme používat, jsme ještě úplně neurčili. Částečným problémem je fakt, že aby to fungovalo, musí robot trávit v oceánu mnoho měsíců,“ dodává.

V současné době existuje na celém světě přibližně patnáct tisíc chráněných krajinných oblastí, které představují osm procent světových oceánů. Studie však uvádí, že pouze méně než polovina z nich se skutečně před rybolovem chrání.

„Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je metlou tohoto odvětví. Dopady na udržitelnost a ekonomické škody jsou velmi reálné, ale už nejde o problém, který by setrvával ve stínu. Všechny klíčové strany se na něj zaměřují,“ tvrdí Paul Lansbergen, předseda mezinárodní koalice pro rybolov (IUU).

„Spotřebitelé se však také musí rozhodovat udržitelným způsobem a přitvrdit v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Všichni hrajeme svou roli,“ uzavírá Lansbergen podle BBC.